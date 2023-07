Guns N’Roses in Frankfurt – Solange die Stimme hält

Von: Volker Schmidt

Die Leadgitarre steht stabil, die Stimme bröckelt manchmal: Slash (v. l.), Axl Rose und Duff McKagan. Guilherme Neto © Guilherme Neto

Guns N’Roses, nach 30 Jahren wieder einmal in Frankfurt, heizen im Stadion dann doch noch ein.

Ihr werdet alle mal alt: Mit diesen weisen Worten pflegte ein Ausbildungsredakteur der Frankfurter Rundschau seine Zöglinge zu mahnen, nicht dem Dünkel der Jugend zu verfallen. Wenn allerdings ein Axl Rose alt wird, wird es schwer, darüber milde hinwegzuhören. Gerade seine Stimme ist ein wesentlicher Grund dafür, dass Menschen viel Geld für ein Konzert der Guns N’Roses ausgeben. Und seine Stimme ist, sagen wir es so: nicht mehr, was sie mal war.

Gut, es mag in Teilen auch am Klangbrei unterm geschlossenen Dach des Waldstadions liegen und dem erratischen Soundmix, in dem der Gesang mal untergeht, mal plötzlich heraussticht. Aber Rose versucht vor allem in den ersten Liedern erst gar nicht, die druckvollen Höhen zu erreichen, die seinen Gesang doch ausmachen. Er bleibt lange in einem knarzenden Bariton.

Die britische Presse hat den Auftritt in Glastonbury vor ein paar Tagen verrissen als schlechtesten Headliner, den das legendäre Festival je hatte. So schlimm ist es in Frankfurt dann doch nicht. Spätestens bei „Welcome To the Jungle“ kreischt Axl Rose ins Mikro, wie sich das gehört, und hat das Publikum im Griff. Es ist das erste Konzert in Frankfurt seit 30 Jahren, die einzige Deutschland-Station der „We’re F’N‘ Back! Tour“ der seit 2016 wiedervereinigten Gründungsmitglieder Rose, Duff McKagan und Slash.

Guns N‘Roses in Frankfurt

Mag die Singstimme bröckeln, die Leadgitarre steht stabil und damit immerhin einer von zwei Pfeilern des Guns N’Roses-Sounds. Während Rose alle paar Songs ein frisches Oberteil anzieht und dabei vor Glitzerjacken wie aus dem Altkleidersack von Thomas Gottschalk nicht zurückschreckt, schwitzt Slash, den üblichen Zylinder auf der Lockenmähne, nach und nach sein rotes Rolling-Stones-Shirt klatschnass. Er wechselt lieber die Gitarren als die Hemden.

Rose schont nur die Stimme, nicht den Rest, er rennt über die Bühne, wirbelt den Mikroständer, tanzt und verausgabt sich. Slash verschafft ihm Pausen mit minutenlangen Soli, in denen er genüsslich die Gitarre kost und sich in Vocoder-, Wahwah- oder Bottleneck-Klangwelten verliert. Auch Bassist McKagan steht einmal am Mikro, beim The-Stooges-Cover „T. V. Eye“. Neben Keyboarder Dizzy Reed, auch schon seit 1990 dabei, sind Richard Fortus an der Zweitgitarre, Drummer Frank Ferrer und Keyboarderin Melissa Reese auf der Bühne.

Hinter ihnen laufen belanglose Animationen, die großen Bildschirme rechts und links zeigen das Bühnengeschehen. Solange Roses Stimme hält, reicht das vollkommen aus, um die Menge im nicht komplett gefüllten Waldstadion zu begeistern. Wenn da nur nicht immer diese Angst wäre, dass er gleich wieder abrutscht und klingt wie Karl-Heinz aus der Buchhaltung beim Karaoke-Abend. Oder die Menschen am Mischpult die klanglichen Feinheiten verhunzen, die etwa Paul McCartneys James-Bond-Mini-oper „Live and Let Die“ doch so nötig braucht.

Gegen Ende des Konzerts im Stadion erhöhen die blumigen Knarren die Frequenz der Greatest Hits und heizen die Stimmung an, Rose nimmt den Schongang aus dem Kehlkopf. „Civil War“ vor blutiger Ukraine-Flagge, „Sweet Child o’Mine“, ein okayes „November Rain“ und ein herrlich sentimentales „Knockin’ on Heaven’s Door“ heizen noch einmal richtig ein, an die schnellen, harten Rocksongs der Band knüpfen „Nightrain“ und als Schlussnummer natürlich „Paradise City“ an.