Grian Chatten: „Chaos For the Fly“ – Die Seele springt aus der zu kleinen Brust

Von: Sylvia Staude

Teilen

Grian Chatten. Foto: Eimear Lynch © Eimear Lynch

Das großartige Solo-Debüt des Fontaines-D.C.-Sängers Grian Chatten.

Ein rätselhafter Titel für ein Album: „Chaos For the Fly“. Der sich erklären dürfte durch das ominöse, aber allemal zutreffende Sprichwort „What’s normal for the spider, is chaos for the fly“, was für die Spinne normal ist, ist für die Fliege Chaos (und Tod). Grian Chatten, 1994 geborener Sänger und, nun ja, Tamburinspieler bei der irisch-britischen Post-Punk-Band Fontaines D. C., begibt sich mit „Chaos For the Fly“ auf Solo-Pfade – recht früh, könnte man sagen, denn die Fontaines D. C. trafen sich, als sie das Music College in Dublin besuchten – D. C. steht für Dublin City –, sie taten sich 2016 zusammen, ihr erstes, bereits vielfach beachtetes Album erschien drei Jahre später.

Der Erfolg kam rasch, die Band tourte exzessiv. Anfälle von Angst und Wut plagten Grian Chatten angesichts dieses Drucks, wie er jetzt erzählte. Und auch, dass die Songs zum „Chaos“-Album auf nächtlichen Strandspaziergängen zu ihm gekommen seien: „I was walking along Stoney Beach at night and it came to me on the waves“. Was hier zu ihm kam, er hat es musikalisch und textlich komplett in seiner Hand behalten, auch wenn Produzent Dan Carey ihm zur Seite stand.

Dass diese neun unverkrampft, geradezu zeitlos wirkenden Songs wie auf Wellen, wie von selbst herangespült sind, man könnte es durchaus glauben. Ihre Texte aber sind nachtdunkel, bisweilen bitter. „How can life go so slowly / and death come so fast“, singt Chatten („Fairlies“), oder „Get used to the rain / This is no season for loving“ („Season For Pain“) oder die Seele des Sprechers springt aus der zu-kleinen, aus der „too-little breast“ („Salt Throwers Off a Truck“). „I can live alone“ wird wiederholt wie eine Beschwörung.

Der ein oder andere Song endet in einem kurzen Aufbrausen, einer Klangwoge, könnte man sagen, um im Wellen-Bild zu bleiben. Aber dieses Solo-Album hat nicht sehr viel zu tun mit dem Wumms der Fontaines D. C., es wirkt folkig, filigran, detailreich, schließt trotz einer gewissen Sparsamkeit Schönklang ein, webt Melodiöses aus Geige (Violeta Vicci), Trompete (Freddy Wordsworth), Piano (Hinako Omori), sogar Fontaines-Drummer Tom Colls Einsatz wirkt hier sehr zurückgenommen, fast zierlich. Ein Swarmatron (ein analoger Synthesizer), eine Wurlitzer, eine Clavioline kommen zum Einsatz. Und Chatten schüttelt keineswegs nur das Tamburin, er spielt hier auch Gitarre, Bass, Xylophon, programmiert die Drum machine. Und seine Verlobte Georgie Jesson lässt ihre klare Sopranstimme betörend in den Background-Vocals aufsteigen.

Das Album Grian Chatten: Chaos For the Fly. Partisan Records.

Grian Chatten hat eine Kritikerin an einen (verkaterten) Nick Drake erinnert, dies beim Opener „The Score“. Eine andere dachte an Leonard Cohen. Auch der Name Lee Hazlewood fällt, im Zusammenhang mit dem Song „Bob’s Casino“; Hazlewood war der Mann mit der aufregend tiefen Stimme, der Country-Duette sang mit Nancy Sinatra.

Chattens Stimme ist dagegen wenig geschmeidig, er ist alles andere als ein Crooner. Sie hat Kanten, sie ist hart, sie kann plötzlich einen Friss-oder-stirb-Ton haben, dann wieder lässig klingen, als kümmerte es den Sänger nicht, was wir von ihm denken. Aber diese Stimme fasziniert auch, kommt einem in ihrer Geradlinigkeit nahe, während sie auch mal summt und brummt und knurrt. Man möchte ihr zuhören und zuhören. Und zuhören.

„Chaos For the Fly“ ist ein erstaunliches Album, weil es vom ersten bis zum letzten der neun Lieder vertraut klingt, weil es gleichzeitig auch eklektisch und eigenwillig ist. Als wären diese Texte, als wäre diese Musik tatsächlich von irgendwo unvermutet herbeigeschwommen. Und als habe Chatten gar nicht versucht, den Sound an einen bestimmten Stil anzupassen, sich von seinen Fontaines-Kumpeln abzusetzen, gar irgendwem irgendwas zu beweisen mit diesem Alleingang.

Soll man das Album also perfekt nennen? Das wiederum möchte man Grian Chatten nicht antun, denn so wunderbar auch die innere Balance jedes Songs, wäre „perfekt“ doch ein Wort, das ein wenig nach Plastik und Leblosigkeit klingt. Aber nein, diese Songs sind wie organisch gewachsen und sie werden lange nicht verwelken.