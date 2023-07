Götz Alsmann in Wiesbaden – Erkennen Sie die Melodie

Von: Volker Schmidt

Götz Alsmann & Band mit „The Beatles in Latin“ in Wiesbaden. © Ansgar Klostermann

„Beatles in Latin“: Götz Alsmann und Band in Wiesbaden auf den Spuren der Pilzköpfe.

Götz Alsmann ist so retro, wenn er den „wohl bekanntesten Song der Beatles“ ansagt, kommt „I Wanna Hold Your Hand“. Als habe es Sgt. Pepper, Weißes Album und Abbey Road, „All You Need Is Love“, „Hey Jude“ oder „Let It Be“ nie gegeben. Er räumt ein, die Pilzköpfe der frühen Alben seien ihm immer näher gewesen als die „barfüßigen Hippies auf dem Zebrastreifen“.

Der Entertainer aus Münster und seine exzellente Band verwandeln das Kurhaus Wiesbaden in einen Nachtclub der 60er Jahre, beschwören den Duft von Racke-Rauchzart-Whisky und Kellergeister-Sekt herauf. Und eine Band in Anzug und Krawatte, die Latin-Rhythmen klimpert, bis der imaginäre Gast großzügig einen Fünf-Euro-Schein auf das Klavier knallt und sagt „hömma Freundchen, ab jetzt nur noch Beatles“.

Also spielt das Quintett Rumba und Samba, Bossa Nova und Boogaloo, Chacha und Mambo – mit Kompositionen von Lennon/McCartney. Die Ausnahme: „Cry For a Shadow“ von John Lennon und George Harrison aus der allerersten professionellen Aufnahmesession der Beatles vom Juni 1961 aus der Aula des Friedrich-Ebert-Gymnasiums in Hamburg-Harburg, noch mit Pete Best am Schlagzeug und unter der Produktionsleitung von Bert Kaempfert.

Ein wenig Dampfplauderei

Anekdotische Details wie dieses erfährt man zahlreich in den dampfplaudernden Ansagen des einstigen „Zimmer frei!“-Moderators. „The Beatles in Latin“ hat Alsmann eigens für den Festival-Sommer 2023 entwickelt, die Band spielt es beim Rheingau Musik Festival zum dritten und letzten Mal. Alsmann ist hier „Fokus Jazz“-Künstler, wobei das Beatles-Programm das wohl noch jazztypischste ist zwischen einem Klavier-Banjo-Abend auf Schloss Johannisberg und Schlagern zur Ukulele im August.

Heimliches Highlight im Kurhaus sind die Schlägelkünste von Altfrid Maria Sicking, meist am Vibra-, manchmal am Xylophon. Der Professor der Musikhochschule Münster übernimmt mit seinen Soli den Part von George Harrison. Am Schlagzeug sitzt Dominik Hahn (als Ringo Starr), am Kontrabass steht Ingo Senst (Paul McCartney). Als „fünften Beatle“ bezeichnet Alsmann Markus Paßlick, der mit Congas, Bongos & Co. viel zur lateinamerikanischen Grundierung beiträgt.

Zwei Töne mehr

Sein eigener Name tue nichts zur Sache, sagt Götz Alsmann, der sich damit im Ausschlussverfahren als John Lennon geoutet hat. Allerdings übernimmt er auch viel von der Rolle des Beatles-Produzenten George Martin, wenn er in seinen Arrangements und am Flügel vor allem den Harmonien nachspürt. Der Anfang von „A Hard Day’s Night“, ist der nicht besser als Wagners Tristan-Akkord? Immerhin hat er zwei Töne mehr.

Götz Alsmann sagt nur selten die Titel an. Das Publikum spielt „Erkennen Sie die Melodie“, vom Auftakt mit „Yesterday“ (dessen Anspruch auf den Titel „wohl bekanntestes Beatles-Stück“ den von „I Wanna Hold Your Hand“ übertreffen dürfte) über Lieblinge wie „Girl“ und „I Love You“ bis zu Klassikern wie „She Loves Me (Yeah Yeah Yeah)“, „Norwegian Wood“ und sogar „Yellow Submarine“ – „Bossa Nova geht immer“. Und am Ende gleich zweimal „I Wanna Hold Your Hand“, einmal schmissig, einmal schwofig.