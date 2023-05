Festhalle Frankfurt: Die Tränen des Roger Waters

Roger Waters in Frankfurt

Von Marcus Hladek schließen

„Meine Eltern kämpften gegen die Nazis“, ruft Roger Waters beim draußen von Protesten begleiteten Konzert in der Frankfurter Festhalle.

Nicht nur Theaterskandale haben ihre Dramaturgie aus aufgeschaukelter Erwartung, realem Sachverhalt vor Ort und sonderbarem Nachhall. Ähnliches gilt für die jüngsten Auftritte von Roger Waters, Mitgründer von Pink Floyd, der jetzt in die Frankfurter Festhalle kam. Die Show belastet zu nennen, wäre eine Untertreibung.

Hatte Waters nicht einen Gestapo-ähnlichen Ledermantel mit rotem Armband getragen, als er zehn Tage zuvor mit der Tourshow „This Is Not a Drill“ in Berlin war? Wurde er nicht mit bestenfalls missverständlichen Aussagen über Putin und die Ukraine, Israel und die Palästinenser zitiert? War er am Ende senil geworden oder hatte den falschen Zirkeln Dummheiten nachgeplappert? War da nicht was mit fatalen Symbolen auf einem fliegenden Schwein, das, nebst Schaf, durch die Show trieb?

Mancher reimte sich da zusammen, es könne ein judenfeindlicher Hang der Linken im sonst so freiheitlichen England bei ihm durchgebrochen sein. Immerhin vertrieb das Königreich „seine“ Juden auffällig früh, 1290, und hielt bis 1655 daran fest. Selbst Shakespeare soll, im „Kaufmann von Venedig“, dem Antijudaismus sein „Pfund Fleisch“ entrichtet haben. Noch der Regisseur George Tabori quälte sich mit diesem Verdacht ab.

Ganz so schlimm kam es in Frankfurt aber doch nicht. Glaubten die Fans Waters’ tränenreichen Beteuerungen in der langen Publikumsadresse? Das auch. Vor allem aber tauchte und tauchte nichts ernstlich Verfängliches auf, so sehr man darauf lauern mochte. „Die Elemente meines Auftritts, die in Frage gestellt wurden“, so Waters in einem fein abgewogenen Laufband-Text, „sind ganz klar ein Statement gegen Faschismus, Ungerechtigkeit und Bigotterie. Die Darstellung eines gestörten faschistischen Demagogen ist seit ‚The Wall‘ 1980 ein Merkmal meiner Shows. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, mich gegen Autoritarismus und Unterdrückung auszusprechen. In meiner Kindheit wurde in unserem Haus oft der Name Anne Frank genannt... Meine Eltern kämpften gegen die Nazis.“

Er sprach von Verunglimpfung und krassen Lügen und geriet fast wieder aufs Glatteis, als er meinte, all das verfolge ihn seit einem Besuch in Palästina.

Hatte Waters in Berlin noch wenige Minuten lang jenen dunklen Mantel getragen, so verzichtete er nun darauf: aus Respekt mit Blick auf die Rolle der Festhalle bei der Deportation Frankfurter Juden, wie er sagte. Er sprach die Verkleidung „als Demagoge“ als symbolische Geste des Widerstands an. Und ja: die Dramaturgie der Show bestätigte das. Das Kostüm sowie die fliegenden und Zeichentrick-Tiere stehen da im Kontext von Songs wie „Powers That Be“, die George Orwells Totalitarismus-Kritik aus der Politsatire „Animal Farm“ als Inspiration und Metaphernquelle nutzen.

Ein wenig gleicht die mediale Aufregung um „This Is Not a Drill“ einem Dialog zwischen Nuschler und Schwerhörigem. Es war, als sage einer „Ich hasse Hitler!“ und reize damit den Nebenmann zu seinem Vorwurf: „Er hat ‚Hitler‘ gesagt: er ist ein Nazi.“

Und sonst? Gewaltopfer von George Floyd bis Anne Frank wurden gefeiert, der Polizeistaat filmanimiert, dem Kapitalismus abgeschworen, US-Präsidenten nebst Putin als Terroristen angesprochen, eine Atombombe gezündet, Texte abgespult. Wer hätte gedacht, dass Waters oft sehr nach Bob Dylan klänge – dem er später für entliehene Verse dankte? Außer Waters sorgte die neunköpfige Band (Gitarren plus Piano, Saxofon, Drums, Vocals) für den wechselnden Sound und sentimentalen Ausklang. Klassiker wie „Wish You Were Here“ und „Shine On You Crazy Diamond“ machte die schwebende Projektionsfläche visuell zur Hommage an Pink-Floyd-Mitgründer Syd Barrett. Schade um ein belastetes Konzert von drei Stunden, das richtig toll hätte werden können.