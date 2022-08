Eurovision Song Contest: Sieben britische Städte in Auswahl

Oleh Psiuk von der Band Kalush Orchestra aus der Ukraine jubelt über den Sieg beim Eurovision Song Contest (ESC). Sieben Städte in Großbritannien haben es in die engere Auswahl für die Austragung des nächsten Eurovision Song Contests 2023 geschafft. © Jens Büttner/dpa

Statt in der Ukraine wird der nächste Eurovision Song Contest kriegsbedingt in Großbritannien stattfinden. Der Wettbewerb der britischen Städte als Austragungsort ist in vollem Gange.

London - Sieben Städte in Großbritannien haben es in die engere Auswahl für die Austragung des nächsten Eurovision Song Contests im kommenden Jahr geschafft. Wie die BBC am Freitag mitteilte, setzten sich Glasgow, Manchester, Liverpool, Birmingham, Newcastle, Leeds und Sheffield im ursprünglichen Feld von 20 Bewerbern durch und schafften es auf die Shortlist.

Welche Stadt den Musikwettbewerb im kommenden Jahr austragen wird, soll im Herbst entschieden werden. „Eurovision.tv wird die sieben Orte in den kommenden Wochen besuchen und die Städte dazu einladen, sich von ihrer besten Seite zu präsentieren“, war auf der Webseite des Eurovision Song Contests zu lesen. Alle Bewerber hätten bereits gezeigt, wie sie ukrainische Kultur, Musik und Gemeinschaften widerspiegeln wollten, um die Tatsache hervorzuheben, dass der diesjährige Wettbewerb von der Ukraine gewonnen worden sei, hieß es weiter.

Großbritannien wird 2023 als Gastgeberland für den Eurovision Song Contest anstelle der Ukraine einspringen, die beim diesjährigen Wettbewerb in Turin mit dem Kalush Orchestra gewonnen hat. Aus Sicherheitsgründen kann der nächste ESC nicht in der Ukraine gefeiert werden. Großbritannien bot als Zweitplatzierter die Ausrichtung an. Es ist bereits das neunte Mal, dass der ESC im Vereinigten Königreich stattfinden wird. Die Briten sind schon häufiger als Ausrichter eingesprungen. dpa