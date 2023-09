Europa-Open-Air – Es tröpfelt? Dann ein Feuertanz

Von: Volker Schmidt

Teilen

Das HR-Sinfonieorchester mit Dirigent Alain Altinoglu. © Rolf Oeser

Das traditionelle HR-Open-Air an der Weseler Werft mit Klassikern und lustigen Streichen.

Der „Vormittag eines Fauns“ wich abendlichem Regen: Das Europa-Open-Air des Hessischen Rundfunks wurde kürzer als geplant, weil es tropfte. So fand ein auch sonst nicht immer runder, aber gut besuchter Abend sein Ende: Lange vor den ersten Takten des Sinfonieorchesters schlossen die Eingänge zur Weseler Werft, weil die Grenze von 12 000 Menschen erreicht war.

Am Nachmittag schien noch die Sonne, als die hr Bigband das Konzert eröffnete. Mit dabei Sängerin Joy Denalane, in den 90ern mit Max Herre und seiner HipHop-Band Freundeskreis unterwegs. Sie habe eine kleine Erkältung, gab sie zu. Das äußerte sich in begrenzter Stimmgewalt und einigen Wacklern.

Eine traditionelle Plage der Europa-Konzerte sind Wespen, eine andere Moderatoren oder -innen, hier der kurzfristig eingesprungene Tagesschau-Sprecher Constantin Schreiber. Hätte der HR doch Alain Altinoglu die Conférence überlassen! Wann immer der Dirigent des HR-Sinfonieorchesters etwas sagen durfte, blitzten Charme und Musikwissen auf. Schreiber dagegen behelligte eine Harfenistin, die er hartnäckig als „Harfistin“ bezeichnete, mit Banalitäten und kleidete die Komplexität des Richard-Strauss-Orchesterwerks „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ ohne erkennbare Ironie in die Worte, es habe „ganz viele Noten“.

Das Orchester spielte Musik mit Film-Bezug, angefangen mit Erich Wolfgang Korngolds Soundtrack für Michael Curtiz’ Piratenfilm „The Sea Hawk“ („Der Herr der Sieben Meere“) von 1940, ein Fest rauschender Wogen. Gefolgt von „Der Zauberlehrling“ von Paul Dukas, bei dem popkulturell gebildete Menschen nicht an Goethes Wallewalle denken, sondern an Mickey Maus im 1940 erschienen großartigen Zeichentrick-Werk „Fantasia“.

Gitarrist Miloš Karadaglic hatte das „Concierto de Aranjuez“ von Joaquin Rodrigo dabei, eines der bekanntesten Orchesterwerke des 20. Jahrhunderts, auch wegen zahlreicher Film-Einsätze – darunter als blechgeblasenes „Orange Juice Concert“ in „Brassed Off“. Karadaglic (für die Fans nur Miloš) wurde seinem Ruf als Fingerakrobat nicht gerecht. Schnelle Passagen gerieten zappelig, auch in elegischen zweiten Satz fanden die Melodielinien selten die nötige Ruhe.

Bläserklappenklapperklang

Das Orchester überdeckte manche Schwäche des Solisten und spielte auch sonst gewohnt dynamisch, was der Verstärkersound am Main allerdings oft nicht vermittelte: Waren zeitweise von Bläserklappenklapperklang bis Saitenschnarren leiseste Töne in voller Transparenz zu hören, liefen Tutti in einen Wattetunnel, was auch Strauss’ Eulenspiegelei so manche klangliche Spitze nahm.

Weil nun Tropfen fielen, sagte Schreiber an, man lasse Claude Debussys „Prélude a l’apres-midi d’un faune“ weg und komme gleich zu Maurice Ravels „Boléro“, „ein absoluter Klassiker“, „ganz hinreißend“ (Schreiber). Das rund viertelstündige Orchestercrescendo, in der Filmgeschichte gern zur Beischlafuntermalung herangezogen, beginnt allerdings bekanntlich sehr leise und vertrug das Geraschel rasch übergezogener Plastikponchos schlecht.

Wie zur Strafe wollte Schreiber das Publikum nach dem Boléro heimschicken. Altinoglu schritt ein: „Es regnet ein bisschen – wollen Sie trotzdem eine Zugabe?“ Eindeutige Antwort: das Orchester spielte Manuel De Fallas „Feuertanz“ und Debussys „Claire de Lune“. Damit rundete sich ein kleiner Bogen: Eine Mondlicht-Zeichentrickszene hatte es 1940 nicht in jene Disney-„Fantasia“ geschafft, in der Mickey Maus als „Zauberlehrling“ reüssiert. Man hätte sie, in den 90ern restauriert, auf den Großbildschirmen zeigen können statt winkender Menschen und glitzernder Mainwellen. Aber Feinheiten sind nicht die Stärke des HR-Konzerts.