Eröffnung des Rheingau Musik Festivals –Seufzende Seelen

Von: Judith von Sternburg

Alain Altinoglu, Chefdirigent des HR-Sinfonieorchesters, und der junge brasilianische Geiger Guido Sant’Anna. Foto: Ansgar Klostermann/RMF © Ansgar Klostermann

Das HR-Sinfonieorchester zur Eröffnung des Rheingau Musik Festivals in Kloster Eberbach.

Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck hielt zur Eröffnung des Rheingau Musik Festivals in Kloster Eberbach eine kleine Festrede. Auch konnte man sich an verschiedenen Ständen sein neues Buch kaufen, „Erschütterungen. Was unsere Demokratien von außen und innen bedroht“. Man konnte es hinterher sogar signieren lassen.

In seiner kleinen Rede – naturgemäß in seinem Fall und an diesem Ort einer kleinen Predigt – fragte er, ob man angesichts des Leids in der Welt Feste wie dieses feiern dürfe. Ja, denn die Schönheit der Musik habe nichts mit Weltflucht zu tun. Es gehöre vielmehr zusammen – das ist jetzt etwas sinngemäß ausgedrückt –, sich zu freuen und zugleich die Welt nicht aus dem Blick zu verlieren, namentlich den mutigen Kampf der Ukraine gegen Putins Russland. Ein Kampf, so Gauck, zwischen dem Wunsch, frei zu sein, unabhängig zu sein und in Rechtsstaatlichkeit zu leben, und dem Kampf gegen all diese Wünsche. Musik, so Gauck, könne die Welt nicht verändern, aber den einzelnen Menschen schon.

Dies ließ sich dann gleich ausprobieren mit einem unmittelbar ansprechenden Eröffnungsprogramm, einem komplett französischen. Keineswegs nur, aber auch damit bereichert der Chefdirigent des HR-Sinfonieorchesters, Alain Altinoglu, die Konzertprogramme in Stadt und Land. In der Basilika klang zunächst Hector Berlioz’ „Le carnaval romain“-Ouvertüre noch verrückter als ohnehin schon. Einiges wurde bereits auf dem Weg bis zur elften Reihe zu Brei, aber der hohe Turbulenz- und Kühnheitsfaktor zeigte sich mit Deutlichkeit.

In anderen Sphären

Édouard Lalo (1823–1892) war mit seiner Symphonie espagnole d-Moll op. 21 das Mittelstück, de facto ein Violinkonzert, bei dem der 17-jährige Brasilianer Guido Sant’Anna den Part des Virtuosen übernahm und das Publikum sich mit Applaus nach jedem Satz blamierte (erst vom vierten zum fünften unterlief Altinoglu das mit einem attacca-Übergang). Aber Altinoglu und Sant’Anna gingen nett darüber hinweg. Es war auch vor allem die spanische Sinfonie, die darunter zu leiden hatte, ohnehin ein schon sehr, aber nicht zu weit in filmmusikalische und stehgeigerische Sphären hineinreichendes Werk.

Das Orchester kann darin viele Klangfarben aufrufen, vom heranrollenden Blech bis zum holden Vogelgezwitscher. Brillante Süße vermittelte der Solist, der sich mit einer Haartolle, wie man sie nicht alle Tage sieht, dem Publikum hier mit seinem ersten Konzert weit und breit vorstellte. Eine reife Leistung, ein sehr stabiles Spiel, beglaubigt noch von einem Satz aus der Solosonate Nr. 5 Eugène Ysaÿes als Zugabe.

Der Höhepunkt des Abends war nach der Pause aber das ebenfalls bloß gut halbstündige „Stabat mater“ von Francis Poulenc, farbenreich wie Lalo, aber auch von flirrender, gravierender Innigkeit. In zwölf ganz unterschiedlich gestalteten Nummern ziehen die Leiden Marias angesichts Jesu Tod vorüber, vieles impressionistisch und von gläsernem Ernst. Der Halleffekt im Raum ging nun am ehesten als passend durch, zumal in den schönen, strengen a-cappella-Passagen. Der MDR-Rundfunkchor sang lupenrein, die Sopranistin Vannina Santoni mischte sich gelegentlich als Engel ins Geschehen.

Im Fernsehen auf 3sat am 8. Juli, 22.05 Uhr, und im HR am 9. Juli, 8.15 Uhr. Das Rheingau Musik Festival geht bis zum 2. September. www.rheingau-musik-festival.de