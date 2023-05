Enthusiastenchor singt Mozarts „Requiem“ – Mit kleiner Lichtung

Von: Bernhard Uske

Florian Lohmann dirigiert Mozarts Requiem in der Alten Oper Frankfurt. Foto: Wonge Bergmann/Alte Oper © Wonge Bergmann

Enthusiastenchor – ein neuer Name im Frankfurter Kontext der Laienchöre und ein pikanter zugleich, ist hier doch ein Framing im Spiel, das mit seiner Selbstbeschreibung gegenüber anderen Chören eine wertende Distinktion enthält. Beim ersten Auftritt – zum „Mainly Mozart“-Festival in der Alten Oper – präsentierte man sich gemeinsam mit Chor und Orchester der Musikhochschule, und die Mischung aus „enthusiastischer“ Laienhaftigkeit und Professionalität schien störungsfrei vonstatten zu gehen. Präzise war der Klang der Chormasse, der von Florian Lohmann geformt wurde.

Mozarts Requiem voraus ging eine Komposition rein orchestraler Natur (dirigiert von Vassilis Christopoulos). „Les Offrandes oubliées“ (Die vergessenen Opfer), das der 21-jährige Olivier Messiaen 1930 schuf. Ein Triptychon symbolischer Klanglichkeit, das Kreuz-Sünde-Eucharistie in scharf unterschiedenen Charakteristika großflächiger harmonischer und rhythmischer Art darstellte. Ausblick auf die spätere Konstruktivität und Komplexität des Vaters der Nachkriegs-Avantgarde. Es war die Einstimmung auf die Totenmesse Mozarts, die nur als Fragment überliefert ist. Allerdings in einer durch komponierende Freunde vervollständigten Weise, die sich als „das“ Mozart-Requiem durchgesetzt hat. Im Zuge der retro-gestalterischen heutigen Ästhetik hat sich bei Fragmenten berühmter Namen (von Berg und Bruckner bis Schubert) ein Vervollständigungsdrang entwickelt, der nicht nur rekonstruieren, sondern auch umschreiben und interpretieren will. Da geht es um die Integration eigenschöpferischer Ideen und anderer Deutungen, als sie den Erblassern vorschwebten.

Michael Ostrzyga hat dergestalt ein Mozart-Requiem mit Einschlüssen eigener Herkunft samt neuer Textgrundlage geschaffen. „Lichtungen“ nennt der 48-Jährige seine beiden Einlagen, bei denen Mozart-Briefstellen, Zeilen aus „Die Zauberflöte“ und „Eine kleine Freimaurer-Kantate“ sowie ein Eichendorff-Zitat in geräuschklanglicher und chorisch herausfahrender Weise genutzt werden. Ein problematisches Unterfangen, das den unerbittlichen Habitus der Totenmesse subjektiviert und entsprechend sentimentalisiert sowie verkleinert. Selber aber der mozartschen Größe nichts entgegensetzen kann.

Eindrücklich war das Vokal-Quartett Sarah Romberger, Kateryna Kasper, Michael Nagy und Benjamin Bruns. Auf dem Weg zur Exzellenz befanden sich viele der chorischen und instrumentalen Leistungen. usk