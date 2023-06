Ensemble Modern in der Alten Oper: Die Wiggins-Stunde

Von: Bernhard Uske

Das Ensemble Modern feiert ein Wunderkind.

Mit Fred Frith, dem einstigen Gitarristen der in einschlägigen Kreisen hochgeschätzten Gruppen „Henry Cow“ und „Skeleton Crew“ begann das Ensemble Modern-Konzert in der Alten Oper. Vor 40 Jahren musste man zum Ratinger Hof oder nach Berlin trampen, um den Musiker und seine Band zu hören. Dass er jetzt im Mozart Saal ein eigenes Werk vom Ensemble Modern in Deutscher Erstaufführung präsentieren ließ: die Zeiten ändern sich und haben aus dem einstigen Matador der Pop-Avantgarde einen Komponisten und Lehrstuhlinhaber gemacht. „Dance revisited“ war der Titel der zehn Minuten, in denen mit wechselrhythmischen Blöcken der 73-Jährige der 4/4-Einfallslosigkeit aus den Drum-Computern etwas entgegen setzen wollte.

Natürlich war das ein gefundenes Fressen für die Ensemble Modern-Kompetenz, die von den knappen und luziden Direktiven Vimbayi Kazibonis bestimmt wurde.

Danach stand nur noch ein einziges Werk auf dem Programm: 60 Minuten lang und in Uraufführung. Es ging dabei um den aus einer Familie von US-amerikanischen Sklaven stammenden blinden Thomas Greene Wiggins, der eine kolossale Karriere als Wunderkind auf dem Klavier gemacht hat.

1849 geboren und 1908 gestorben, hat es den Blinden mit der Fähigkeit, sich Gehörtes, sei es Kunst oder Geräusch, anzuverwandeln, nicht nur in die musikalischen Zentren der Welt sondern auch bis ins Weiße Haus gebracht. Es war ja immer die Musik und der Sport, die für Nichtweiße einen Korridor zu Erfolg und Reichtum darstellten.

Diese Wiggins-Karriere hatte vor zehn Jahren Jeffery Renard Allen in einem Roman literarisch verarbeitet und das Herkunftsschicksal des gefeierten Künstlers als eine leidenmachende Zerreißprobe zu präsentieren versucht. Auch die Textgrundlage der Uraufführung des Abends, George Lewis‘ „Song of the Shank“, stammte von Allen, dem der 70-jährige Komponist aus Zimbabwe eine klangliche Dimension hinzufügte, die dem klagenden und leicht pastoralen Habitus des Librettos eine aggressive Wendung gab. Teils in expressiver Illustration gegenüber den als Selbstbeschreibungen Wiggins gestalteten Texten Allens, teils in selbstständigen Entwicklungen der Musik.

Holzbläserscharf

Ein blech- und holzbläserscharf erklingendes Monodram, in dessen Zentrum die tiefe Stimme Gwendolyn Browns den 60-Minuteneinsatz ungebrochen in starker Präsenz bewältigte. Hermann Kretzschmar war eine Art Stellvertreter von „Blind Tom“ mit seinem pianistischen Part in der polyphonen Gemengelage, die Vieles von klassisch-moderner Gestaltung hatte.