„Endless Affair“ von Ailbhe Reddy: Tage wie Honig

Von: Olaf Velte

In Dublin geboren: Ailbhe Reddy präsentiert „Endless Affair“

Eine gute Textzeile hilft zweifellos gegen den Katzenjammer, die sich stets einstellende Trübsal. Ailbhe Reddy hat Aufbruch, Höhenflug und Niedergang des urbanen Jungseins in ein Album gepackt, das ihr nunmehr zweites und mit dem Titel „Endless Affair“ bedacht ist. In die ausgefuchste Rock-Gangart von „I’m Losing, You’re Winning“ ist der immerwährende Anfang eingeschrieben: „So let’s meet for a pint on a rainy Thursday night“.

Die in Dublin aufgewachsene Musikerin steht kurz vorm Eintritt in das dritte Lebensjahrzehnt, definiert ihre im Folk-Pop-Genre eingemeindeten Liedsammlungen als Tagebücher – und hat sich nach sieben Jahren des selbstprüfenden Konzertierens aus ihrer feierfröhlichen Zeitgenossenschaft verabschiedet. Heute, so wird gemunkelt, wohnt die Sängerin und Gitarristin in London.

Reflektionswunderding

Ohne die Aura der irischen Hauptstadt ist „Endless Affair“ – dieses 48 Minuten dauernde Reflektionswunderding – jedenfalls nicht vorstellbar. Was der Dichter Louis MacNeice vormals mit „Aber oh die Tage sind weich, / weich genug um zu vergessen“ ausgedrückt hat, darf sich hier in zwölf Reddy-Songs bekräftigen. Neben der atmosphärisch so wichtigen Trompete von Rafino Murphy sind es die Fertigkeiten von Tommy McLaughlin, James Byrne, Ross Hannon und Sarah Corcoran, die den feuchtkühlen Dubliner Asphalt mit samtenen Bezügen auspolstern.

Gesegnet mit einer quellwasserklaren Stimme – deren Facetten manchmal arg strapaziert werden – singt Ailbhe Reddy von allzu langen Nächten, vertrackten Beziehungen, Scham und Zweifel, dem trostreichen Guinness (mehrere Gläser des köstlichen Trunks bereichern das sowieso schon fantastische Cover-Bildnis). „Remember when we were sweet? Days came and seemed to drip like honey. It was so easy“ heißt es in dem energisch zupackenden „Good Time“.

Obwohl sich die Endzwanzigerin als „Alte Seele“ bezeichnet und der Tradition keineswegs abhold ist, finden Jigs & Reels, all das typisch Volksverhaftete, hier nicht statt. Geboren aus dem Geist des Independent-Folkrock steht dieser abgeklärte Zweitling durchaus fest im irrwitzigen Jetzt. „Shitshow“ ist der unvergängliche Auftakt überschrieben, ein Albumöffner von kraftvoller Statur, alles Folgende in sich tragend.

In der Abgeschiedenheit Donegals eingespielt und konserviert entfaltet „Endless Affair“ ein emotionales Flechtwerk aus Hell und Dunkel, Tempo und Stagnation, Jauchzen und Seufzen. Karg darf es sein, opulent, überschäumend und kleinlaut. Vollmondschwer schleicht „Last to Leave“ heran, nur 5 Minuten von der Sperrstunde entfernt – und wir hocken noch immer am schwebenden, irischen Tresen.

Und während die Schulterblätter eines lieben Menschen der letzte Halt sind, erklingen die Wiegenlieder für die tote Großmama und die lebende Mutter. „Remember what you told me...“. Es heißt, das Album spricht vom Loslassen, von Akzeptanz, Endgültigkeit. – Ja, es dauert an. Und der Katzenjammer wird schwinden, irgendwann.