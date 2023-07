Ein Abend für Lars Vogt – Der Tote, die Toten

Von: Judith von Sternburg

Christian Tetzlaff, Kiveli Dörken und Tanja Tetzlaff (v.l.) in Schloss Johannisberg beim Rheingau Musik Festival. Foto: Ansgar Klostermann / RMF. © Ansgar Klostermann

Die Tetzlaffs und Kiveli Dörken im Rheingau.

Ein kleines ernstes Kammerkonzert im Fürst-Metternich-Saal von Schloss Johannisberg war dem Pianisten Lars Vogt gewidmet, der am 5. September 2022 drei Tage vor seinem 52. Geburtstag gestorben ist. Christian Tetzlaff, Geige, Tanja Tetzlaff, Cello, und Kiveli Dörken, Klavier, spielten dafür Stücke, die ihrerseits im Zusammenhang mit einem Gedenken an geliebte Tote stehen (können). Das war nicht wesentlich beim Hören, spiegelte aber das Traurigsein zurück in die Geschichte der Menschen. Kein Leben ohne unerträgliche Todesfälle.

Als Antonín Dvorák sein Klaviertrio in g-Moll op. 26 schrieb, war seine zweite, nur wenige Tage alt gewordene Tochter Josefa seit vier Monaten tot. Als Peter Tschaikowskis sein Klaviertrio a-Moll op. 50 schrieb, widmete er das Werk ausdrücklich der „Erinnerung an einen großen Künstler“, den Musiker Nikolaj Rubinstein, der 45 Jahre alt geworden war.

Das Elegische ist beiden Werken aber auch mitgegeben, wenn man nichts von alldem weiß. Die beiden Tetzlaffs und Dörken brauchten keine großen Gesten, um das deutlich zu machen, es war im Dvorák-Trio zunächst vor allem eine herbe, angeraute, blitzaufmerksame Lesart, die sie hören ließen. Das Klavier durchaus hart im Anschlag. Statt Geschmeidigkeit gab es ein gemeinsames Sondieren des Terrains, mal das eine, dann das andere Instrument vorneweg, die Expedition eines sensationell aufeinander eingespielten Teams. Markant war der Verzicht auf alles Manierierte und Aufgekratzte.

Im Tschaikowski-Trio scheuten die drei die heroischen Momente nicht und auch nicht den großen Sehnsuchtston, der zur Oper und zum großen Orchester hinüberwollte.

Es gab dem Abend auch ein sinistres Element, dass er, obwohl nicht einmal besonders lang, ohne Zugabe auskam. ith