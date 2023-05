DJ Carl Cox: „Das ist mein Ein-Stunden-Album“

Von: Arne Löffel

Carl Cox im Studio. Foto: World Famous Promotions Ltd © World Famous Promotions Ltd

Star-DJ Carl Cox über den langen Weg zum Top-Verdiener und sein neues Album „Electronic Generations“ – das erste seit zehn Jahren.

Herr Cox, zunächst mal herzlichen Glückwunsch.

Vielen Dank, aber wozu genau?

Sie werden in Magazinen wie „Forbes“ und „People With Money“ als der weltweit finanziell erfolgreichste DJ gehandelt. Angeblich haben Sie von März 2022 bis März 2023 unglaubliche 58 Millionen US-Dollar eingenommen.

Also, zu allererst einmal: Das ist nicht so viel, wie behauptet wird. Zudem stammt das Geld auch nicht nur aus meinen Aktivitäten als DJ, sondern von zahlreichen anderen Unternehmungen wie Immobilien und anderen Investments. Aber ja, es läuft gut und dafür bin ich sehr dankbar – und auch demütig. Schließlich war das nicht immer so.

Wenn wir 40 Jahre zurückdenken, uns an den blutjungen Carl erinnern, der in der Nähe von Manchester geboren und im Süden Londons aufgewachsen ist: Ihre Eltern stammen aus Barbados, Sie sind ein klassisches Einwandererkind, die Mutter Hebamme, der Vater Busfahrer, Sie haben Rassismus erfahren. Wie haben Sie das trotzdem alles geschafft?

Ich habe mich schon sehr früh für Musik interessiert und bereits mit zehn Jahren mein Geld in die Plattenläden getragen – und ich habe mir selbst Plattenspieler und ein kleines Soundsystem gekauft, so etwas wie eine mobile Disco. Dann mit etwa 16 Jahren habe ich mich in die Clubs geschlichen und die DJs bewundert – bis auf die Tatsache, dass die DJs damals noch mit Mikrofonen über die Musik hinweg moderiert haben. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Aber da war mir klar, dass ich gerne selbst in Clubs auflegen wollte.

Das hat aber noch ein bisschen gedauert, oder?

Ja, schon. Als in den späten 80er Jahren die Acid-House-Welle über Großbritannien schwappte, hatte ich meine kleine mobile Disco schon auf einen ganz guten Standard ausgebaut. Ich hatte mir einen kleinen Van gekauft und war bei den Raves in leerstehenden Fabriken immer der Typ, der die Anlage vermietet hat. Zu der Zeit war es für Schwarze fast unmöglich, einen richtigen Job in einem Club zu bekommen, das war alles total von Weißen und auch weißen DJs wie Nicky Halloway, Danny Rampling und Paul Oakenfold dominiert. Keine Chance für mich. Aber: Die Jungs brachten von Ibiza den Balearic House mit nach England – und das hat alles geändert.

Wieso denn das?

Die Rave-Szene fand nicht mehr in Clubs statt, sondern an anderen Orten, zum Teil in der Illegalität. Da galten andere Regeln und mein Soundsystem war total gefragt. Auf den Raves durfte ich dann auch an die Plattenteller, zwar im Grunde an meine eigenen und auch nur als Warm-Up vom Warm-Up, aber das war ein Anfang. Ich zog dann nach Brighton und da waren eine Menge Partys, die ich spielen konnte. Besonders auf den After-Partys am Strand hatte ich mein treues Publikum.

Eine dieser Partys gilt als die Geburtsstunde von Carl Cox Superstar, wenn ich richtig informiert bin.

Das stimmt. Bei einer Party namens „A Midsummer Night’s Dream“ hatte ich drei Plattenspieler dabei und habe dann gegen zehn Uhr morgens auf zwei der Plattenspieler jeweils eine Scheibe von „French Kiss“ von Lil Louis geworfen und das mit „Let It Roll“ von Doug Lazy ineinander gemischt. Mit den drei Plattenspielern konnte ich den Mix ins Endlose ausdehnen und der Sound war viel fetter, als ich ursprünglich gedacht hätte. Ich weiß nicht, ob das historisch korrekt ist, aber seitdem gelte ich als der erste DJ, der mit drei Decks gleichzeitig aufgelegt hat.

Es folgte für Sie eine beispiellose Karriere als DJ mit zahllosen Engagements rund um den Globus und von 2001 bis 2016 auch einer eigenen Partyreihe im Club „Space“ auf Ibiza. Was war Ihr Betriebsgeheimnis – abgesehen von den drei Plattenspielern?

Ich stand in all den Jahren und bis heute immer für Techno, für echten Underground-Techno. Auch in den vergangenen Jahren war ich nie der Typ, der für die Klassiker-Hitparade engagiert wurde – und das, obwohl ich mittlerweile 60 Jahre alt bin. Mir war immer wichtig, den Tänzerinnen und Tänzern ein einzigartiges Erlebnis zu bieten. Das stellt sich nur ein, wenn sie etwas Neues hören dürfen. Ein gutes Set ist daher ein Mix aus fünf Prozent bekannten, aber neuen Stücken, zehn Prozent Klassikern und der Rest muss neues Zeug sein. Nur so wird es zu einer echten Erfahrung.

Zur Person: Carl Cox , geboren 1962 in Oldham, England, ist Techno-DJ und -Musiker. 1997 wurde er als bester DJ der Welt ausgezeichnet. Bei seinen Gigs benützt er meist drei statt zwei Plattenspieler. „F.A.C.T.“ (1995) gilt als die erste Mix-CD eines DJ und verkaufte sich mehr als 200 000 mal. Das Album „Electronic Generations“ ist nun das erste seit zehn Jahren.

Dementsprechend legendär waren auch Ihre DJ-Sets auf Ibiza. Haben Sie das selbst auch so empfunden?

Ibiza war immer etwas Besonderes. Jede Woche in der Saison im Space zu spielen, das war schon sehr intensiv. Alle Gäste waren da ja zum Urlaub machen, die ausgelassene Stimmung und die Möglichkeit, mich selbst musikalisch zu entfalten. Der letzte Abend steckt mir aber bis heute in den Knochen. Ich habe nochmal neun Stunden gespielt und wusste immer, dass es das letzte Mal sein würde. Zum Schluss habe ich „The End“ von den Doors aufgelegt – und da konnte ich die Tränen nicht mehr zurückhalten. Wenn Sie mich also mal weinen sehen möchten: Das Set ist bis heute bei YouTube zu finden.

Danach wurde es in der Tat etwas stiller um Sie.

Danach bin ich auch erstmal in ein Loch gefallen. Das Space war für mich wie eine Kathedrale des Technos. Und das war alles weg. Ich war zwar schon noch viel als DJ unterwegs, aber eben nicht mehr mit einer Residency in einem speziellen Club. Und dann kam auch Corona und die Lockdowns. Da ging es mir wie wahrscheinlich vielen anderen Artists auch. Keine Gigs mehr, dafür umso mehr Zeit. Einerseits gut, andererseits furchtbar. Ich habe mich auch nicht an dem Hype der Streaming-Shows beteiligt, das war nichts für mich. Ein paar habe ich schon gespielt, aber immer nur, wenn es Charity Shows waren.

Und da haben Sie dann beschlossen, dass es mal wieder Zeit für ein Album wird?

Ja und nein. Alben zu produzieren war für mich nach 150 000 verkauften Tonträgern in den vergangenen Jahren immer unwichtiger geworden. Sie wissen ja selbst: Keiner sucht mehr in einem Plattenladen nach neuer Musik. Dazu kommt, dass man als Künstler meiner Meinung nach etwas zu erzählen haben muss, wenn man ein Album macht. Ich war aber so viel unterwegs, dass ich eigentlich gar keinen Kopf dafür hatte. Ein neues Album – das fühlte sich für mich immer wie eine Sackgasse an. Aber Corona hat da schon meine Haltung verändert. Plötzlich hatte ich den Eindruck, dass sich die Menschen wieder Zeit nehmen, ein Album auch bis zum Ende zu hören.

Was war denn dann die Geschichte, die Sie auf dem Album erzählen?

Ganz naheliegend: meine Geschichte. Die Geschichte von Carl Cox 1970 bis 2022. Die musikalisch-historische Idee dessen, was den Künstler Carl Cox ausmacht. Ich ließ mich von meiner eigenen Albumsammlung inspirieren und habe diese Inspiration in mein Studio hier in Melbourne einfließen lassen. Diese Inspiration hat sich dann auch auf die Streaming-Sessions übertragen, die ich während der Lockdowns gespielt habe. Ich wollte da kein neues Material zum Besten geben, sondern meine alten Platten. Trotzdem habe ich natürlich auch weiter produziert und da war dann so viel von der alten Stimmung drin, dass mir das selbst richtig gutgetan hat.

Besteht das neue Album hauptsächlich aus altem Material?

Nein, das ist schon alles neues Material, aber inspiriert von der alten Zeit. Wie ich schon sagte, muss für eine gute musikalische Erfahrung vor allem Ungehörtes enthalten sein. Ich habe während des Lockdowns ungefähr zehn Live-Sets hier aus meinem Studio gestreamt und dann aus diesen zehn Shows die besten Momente extrahiert. Diese sind der Grundstock von „Electronic Generations“ geworden – und das ist ganz schön gut, wie ich finde. Das ist alles nicht so perfekt und irgendwie aus dem Bauch heraus. Und wissen Sie was? Ich weiß gar nicht, ob ich das so laut sagen sollte…

Nein, was?

Ich habe nur eine Stunde gebraucht, um das neue Album zusammenzustellen. Die Tracks waren ja quasi schon fertig und lagen in den Live-Sets vor. Daher nenne ich „Electronic Generations“ auch mein Ein-Stunden-Album. Vom Sound her ist es das, was mich die ganzen Jahre ausgemacht hat. Purer Techno, treibend und exzessiv, ohne dabei tumb zu wirken. Das hätte ich so alles auch im Space spielen können und die Leute hätten es geliebt.

Wenn Sie nun zurückblicken auf diese 40 Jahre DJing und meine eingangs gestellte Frage danach, wie Sie das alles geschafft haben – haben Sie darauf nun eine Antwort?

Wissen Sie, wenn ich mich umdrehe, auch jetzt in diesem Moment, und auf mein eigenes Tonstudio blicke, wenn mir bewusst ist, dass ich einen Wohnsitz in London und einen hier in Melbourne habe, wenn ich an den Wochenenden in meinem eignen Rennstall bin und auch selbst ab und an noch mal ein Rennen fahre, dann bin ich schon stolz darauf, was ich erreicht habe. Aber wenn ich mich an den kleinen Carl aus London erinnere, dann gab es da nie diesen Plan, irgendwann mal hier zu landen. Ich habe nie gedacht, dass ich dies oder das tun muss, um jenes zu erreichen. Ich glaube, dass es vielleicht daran liegt, dass ich immer zu 100 Prozent alles gegeben habe, um den Leuten auf der Tanzfläche eine gute Zeit zu bereiten. Und die Leute zu meinem Sound ausrasten zu sehen, das macht mich glücklicher als jeder Artikel in Forbes. Zumal mein Steuerberater dazu wie gesagt auch immer noch einige Fragen hat.