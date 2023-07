Die Singles –von Wham! Und sie waren doch cool

Von: Christina Mohr

Eine aufwendige Singles-Collection von Wham!

Oh nein, es war in den Achtzigern nicht cool, Wham!-Fan zu sein. Mit ihren Föhnfrisuren und farbenfrohen Outfits galten Andrew Ridgeley und George Michael als die Verkörperung eines verachtungswürdigen, hedonistisch-oberflächlichen Lifestyle, ihre Musik wurde als seichter Kleinmädchenkram verunglimpft. Bodenständigen Rockfans waren die tanzenden, lächelnden Londoner Jungs mit Hits wie „Club Tropicana“ und, noch viel schlimmer, „Last Christmas“ ein wahrer Graus, und der riesige weltweite Erfolg nur ein weiterer Beweis für den kapitalistisch-affirmativen Produktcharakter dieser Band.

Doch manchmal muss nur eine gewisse Zeit ins Land ziehen, bis den Geschmähten Gerechtigkeit widerfährt: In Whams Fall gut vierzig Jahre. Zeitgleich zur Veröffentlichung der aufwendig gestalteten, in mehreren Varianten bis hin zur 10-CD-Box (!) erhältlichen Singles-Collection „Echoes From the Edge Of Heaven“ starteten Anfang Juli eine Netflix-Doku und ein Tiktok-Kanal, womit auch junge Noch-nicht-Fans erreicht werden dürften. Im November wird George Michael posthum in die Rock’n’Roll Hall Of Fame aufgenommen, in Anwesenheit Andrew Ridgeleys.

Dieser große mediale Aufwand scheint ungewöhnlich für ein Duo, das in seinen fünf aktiven Jahren nur drei reguläre Alben veröffentlichte – und zugleich mehr als angemessen für einen der erfolgreichsten Acts, den das Vereinigte Königreich je hervorbrachte. Die Doku richtet den Fokus auf die lebenslange Freundschaft zwischen Andrew Ridgeley und dem 2016 gestorbenen Georgios Kyriakos Panayiotou alias George Michael, den Ridgeley noch heute „Yog“ nennt.

Zwei Migrantensöhne mit höchst unterschiedlichen Charakteren, die in der Schule zusammenfanden: Der fröhliche, selbstsichere Andy und der schüchterne, pummelige Yog, vereint durch die Liebe zur Musik (vor allem Ska und Soul) und den ehrgeizigen Willen, berühmt zu werden.

Auch wenn Wham! gewiss keine Protestsänger à la Billy Bragg abgaben, zeigten sie in ihren frühen Tracks einen klaren Blick für die Verhältnisse in Thatchers England: „Hey, everybody, take a look at me / I’ve got street credibility / I may not have a job but I have a good time / With the boys that I meet down on the line“, rappt George Michael in „Wham Rap! (Enjoy What You Do?)“, ein Stück, das er mit den Worten „socialist lyrics to a disco beat“ kommentiert.

Das Album: Wham!: The Singles. Echoes From The Edge Of Heaven. Sony Music.

War er farbenblind?

Musik-Nerds wird gefallen, dass in der Doku frühe Demoversionen späterer Hits wie „Careless Whisper“ angespielt werden, Mode-Interessierte werden sich mit Andrew Ridgeley über George Michaels Farbwahl für sein Bühnenoutfit (gelbe Boxershorts) amüsieren („Ich glaube, er war farbenblind“). Geradezu mit Händen greifbar scheint aus der Distanz Michaels Ringen mit seiner Sexualität. Ein Outing während der aktiven Wham!-Jahre schien undenkbar.

Kürzlich wurde ein Interview mit George Michael veröffentlicht, in dem er sagte, dass nicht seine Solo-Ambitionen, sondern Depressionen und die Furcht vor einem öffentlichen Coming-Out der Grund für das Ende von Wham! waren. In der Doku wirkt Michael erleichtert, wenn sich sein Bandkollege (vielsagender Spitzname „Randy Andy“) freimütig zum Thema Groupies äußert und er sich selbst in Vagheiten ergehen kann.

Viele Wham!-Lyrics verdeutlichen Georg Michaels inneren Kampf: Geht es konkret um Mädchen wie in „Everything She Wants“, überwiegen Skepsis und Abwehr („I don’t know what the hell you want from me“) – bleibt die adressierte Person uneindeutig wie in „I’m Your Man“, platzt es aus Michael förmlich heraus, „Everybody knows where the good people go / But where we’re going baby / Ain’t no such word as no“. Dass Andy Ridgeley gegen Ende der Wham!-Ära anscheinend freiwillig in die zweite Reihe zurücktrat und George Michael das Rampenlicht überließ, gehört zu den schöneren (wenn auch nicht leicht zu verstehenden) Geschichten des Popgeschäfts. Ziemlich cool eigentlich, aber das haben die „kleinen Mädchen“ ja immer schon gewusst.