Die Renaissance-Tour in Frankfurt: Beyoncé, opulent

Von: Sylvia Staude

Teilen

Beyoncé drehte dem Frankfurter Publikum nicht wirklich den Rücken zu. Foto: Renaissance World Tour © RENAISSANCE WORLD TOUR

Die größte Show der Welt? Möglicherweise. Die Sängerin lässt auf ihrer „Renaissance World Tour“ das Frankfurter Stadion erbeben.

Just am Samstag konnte man im britischen „Guardian“ lesen, welche 30 „musical acts“ man unbedingt live erleben müsse. In dieser Liste ist an zweiter Stelle (hinter Taylor Swift) Beyoncé genannt: Es gebe niemanden, der ihr im Format „stadionfüllende Performance“ das Wasser reichen könne: „Sie müssen es sehen, um es zu glauben.“ Nun, wer für das Frankfurter Konzert ihrer „Renaissance World Tour“ ein Ticket ergattert hatte (bzw. sich leisten wollte), konnte das im hiesigen Waldstadion noch am selben Abend nachprüfen.

Beyoncés Publikum – mitteljunge Frauen sind in der Überzahl, Fans wohl seit den Tagen von Destiny’s Child – geht von der Großartigkeit des Konzerts sowieso und unbedingt und von 19.18 Uhr an zweieinhalb Stunden lang aus: „Frankfurt, I love you“, ruft Beyoncé als erstes, es antworten ihr Jubel und Kreischen in einem Ausmaß, dass die ersten Hörstürze drohen.

Tatsächlich folgt eine durchgestylte und -choreografierte, in Akte unterteilte Riesenshow, tritt die Sängerin als Cyborg, Venus aus der Muschel, Diva in Blutrot, Vamp und „sexy bitch“, als stachelige Biene auf, sitzt mal auf dem virtuellen silberflimmernden Pferd ihres „Renaissance“-Albumcovers, thront mal auf einem panzerähnlichen Gefährt, hm, führt einen triumphalen Zug ihrer Tänzerinnen- und Tänzertruppe über einen ins Publikum ragenden halbrunden Steg an. Schon bald stellt sich die Frage: Wie schafft es die Technikcrew, dass Beyoncés lange blonde Locken in jeder Minute hinter ihr wehen, als fege ein kleiner Sturm nur für sie durchs Stadion?

Der Abend beginnt mit – wie soll man es nennen: einem menschlichen Teil? Nachdem sich auf der gigantischen Videowand das Bild einer lasziv hingestreckten, fast nackten Beyoncé zusammengesetzt hat (natürlich verdeckt ein silbernes Sternchen die Brustwarze, so wie auch in den gelegentlich aufzuckenden Texten etwa f**k steht), eröffnet sie mit „Dangerously in Love“ aus Destiny-Tagen. Bezirzt mit der Wärme von „I Care“. Lässt ihre Stimme mit Mary J. Bliges „I’m Goin’ Down“ Höhen und Tiefen durchschreiten. Würdigt die kürzlich gestorbene Tina Turner mit „River Deep, Mountain High“. Die Rezensentin notiert sich alles, was ihr an lobenden Worten für diese grandiose Stimme einfällt, die alles kann, die von Samt zu Stahl und zurück wechseln kann, die wie dunkler Honig ist und wie eine aufsteigende Lerche.

Eine Riesin, zugewandt

Auf der Videowand sieht man Beyoncé doppelt, als Riesin rahmt sie den silberflirrenden Kreis, in dem ihre Musikerinnen und Musiker wegen des Glitzerns kaum auszumachen sind. Aber erstaunlich ist, wie sehr die Sängerin ihr Publikum anzuschauen scheint, jede und jeden Einzelnen, wie sehr man sich mitgemeint fühlt, selbst von ganz hinten, wie freundlich-besorgt und zugewandt sie wirkt. Und dann: Offenbar muss sie, und versucht es schnell und diskret, ein irritierendes Haar von ihrem Mund entfernen. Da ist sie noch ein bisschen mehr Mensch.

Dann Umbau, Video mit Sonnenfinsternis, Pferd, Silberengel auf Rakete, Silberstiefel-bewehrten Beinen, zwischen denen wir in einen stählernen Tunnel rasen – aus dem sie schließlich hervorschreitet. „Welcome to the Renaissance“ lautet die Schrift an der Wand. Es wummert und pulst, die Band ist verschwunden, die harte Elektronik ihres „Renaissance“-Albums wird fortan den Abend dominieren, House und Hip-Hop werden herrschen, im Dröhnen und Beben spielt es kaum eine Rolle, was diese phänomenale Sängerin alles kann, die Texte von „I’m That Girl“, „Cozy“, „Alien Superstar“ muss man draufhaben (die meisten hier dürften sie draufhaben). Das gilt auch für den Rap-Song „America Has a Problem“, kurz vor Schluss, der gern als politisch bezeichnet wird.

Doch politisch ist diese Riesenparty im Stadion nicht. Dafür sexy und nochmal sexy, voll Po und Waschbrettbauch, blendend und glitzernd (wie auch viele im strass-bewehrten Publikum), ist perfekt bis zu jedem Tüpfelchen auf jedem i, jedem blondierten Haarschopf der Tänzerinnen. Präzise jede Bewegung, kein Haar scheint mehr unaufgefordert aus der Reihe zu tanzen. Trotzdem mitreißend, die Show, nicht wie Plastik oder Alu. Als Schrift an der Wand erscheinen Beyoncé und Opulence, ineinander geblendet.

Im Bus kurz nach zehn gut gelaunte junge Frauen, die aber zwei Beschwerden haben: erstens das Publikum, das zu schnell herausgeströmt sei, zweitens das Fehlen des Songs „Halo“, der doch ideal gewesen wäre als Zugabe. Zu erstens: Spontane Zugaben gibt’s bei diesem Hyperstyling eh nicht. Zweitens: „Halo“ singen die Frauen dann eben selbst und filmen sich dabei.