Die fabelhafte Welt der Emilíana Torrini

Von: Stefan Michalzik

Teilen

Emilíana Torrini. © dpa

Band und Sängerin überraschen mit Raffinements und naiver Freude am Musizieren im Frankfurter Zoom.

In den Augen vieler dürfte Emilíana Torrini ein Fall für die „Was macht eigentlich … ?“-Spalte sein. Legt man zugrunde, dass es sich bei „Jungle Drum“, dem Sommerhit aus dem Jahr 2009, um ihren einzigen internationalen Charterfolg bis dato handelt, stellt sie sich tatsächlich als eine Art One-Hit-Wonder dar. Aber es gibt ja nun einmal eine Popwelt jenseits der Charts, und die ist es, in der sich die Isländerin mit italienischem Vater bewegt. Mit Album um Album wechselnden stilistischen Ausschlägen. Zwischen TripHop, Indie- Folk- und Jazzpop scheint ihr mitunter der Kompass abhandengekommen zu sein. Zuletzt ist sie unter anderem als Gastsängerin auf dem Album „Music To Draw To: Satellite“ (2017) des kanadischen Ambientproduzenten Kid Koala in Erscheinung getreten. Ihre Anhängerschar ist nach wie vor groß genug, dass es für ein leidlich gut besuchtes Clubkonzert wie nun jenes mit The Colorist Orchestra im bestuhlten Frankfurter Zoom gut ist.

Das musikalische Geschäftsmodell des aus der Band Zita Swoon hervorgegangenen belgischen Duos um die beiden Multiinstrumentalisten Aarich Jespers und Kobe Proesmans, das hinter The Colorist Orchestra steht, besteht darin, Singer/Songwriter einzuladen und deren Songs mit Instrumenten unter anderem aus der klassischen Musik zu arrangieren. Prächtig aufgegangen ist das etwa auf dem Album „Not On My Map“ (2021), das das Oktett mit dem großen Howe Gelb eingespielt hat.

Ein bisschen verplaudert

Bereits 2016 kam das live eingespielte Album „The Colorist Orchestra & Emilíana Torrini“ heraus; gerade eben ist mit „Racing the Storm“ nachgelegt worden. Hierfür nun hat Emilíana Torrini die Songs erstmals gemeinsam mit Musikern aus dem Ensemble geschrieben.

Das ist schön – banal gesprochen lautet so die Bilanz für das neue Album und für das Frankfurter Konzert. Ein bisschen Zwiespältigkeit gehört dazu. Die Arrangements von The Colorist Orchestra sind von einigem Raffinement. Sie setzen vor allem auf perkussive Verwebungen und ostinate Wirkungen. Neben Klavier (auch präpariertes) und Synthesizern (auch analog) kommen unter anderem Bassklarinette, Violine und Bratsche, Marimbaphon, Glockenspiel und Kinderklavier zum Einsatz. Da schluchzt im einzelnen Fall schon auch mal die Geige kitschig, im Ganzen jedoch ist das recht geschmackvoll gemacht. Und so, dass es über irgendwelchen Kategorien wie „Ethno“ oder „Neoklassik“ steht.

Emilíana Torrini strahlt eine naive Freude am Musizieren aus. In ihrem Auftreten hat die Mittvierzigerin in der modefolkloristischen Aufmachung etwas von der berühmten Film-Amélie. Sie will die Welt bezaubern, gerne auch mit gewissen Momenten von Mädchenhaftigkeit. In ihren frohsinnigen Conferéncen verplaudert sie sich bisweilen arg.