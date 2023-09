Die Band Die Ärzte in Offenbach: Ist das schon wieder Punkrock?

Von: Nicklas Baschek

Seit über 40 Jahren im Geschäft: Die Ärzte mit Sänger und Schlagzeuger Bela B. Foto: dpa © Silas Stein/dpa

Das Konzert der Band Die Ärzte in der Stadthalle Offenbach ist eine Art Bestandsaufnahme.

Es ist zwei Wochen her, dass die Ärzte diese Tour ankündigten. Das Konzert ist natürlich ausverkauft, Stadthalle Offenbach, 4000 Leute. Also quasi ein intimer Rahmen. Die Tickets kosten mittlerweile auch bei den Ärzten, die sich so konsequent wie wenige gegen die gestiegenen Ticketpreise wehren, sechzig Euro. Die Shirts kosten fünfunddreißig Euro, jenes gegen rechts fünfundzwanzig. Es sind etwas mehr Männer als Frauen da, sie sind über dreißig, eher über vierzig. Bela erzählt, dass er genau hier in den 80ern Iron Maiden und W.A.S.P. sah. Er trägt schwarz und weiß, das Hemd geteilt. Selbst die Drumsticks: schwarz und weiß.

Die Stimmung ist gut, sie wird noch besser, als sie als dritten Song „Mein Baby war beim Frisör“ spielen. Insgesamt werden sie sechs Songs vom aktuellsten Album „Dunkel“ spielen. Und alte Hits. Und dennoch vieles auslassen. Der Sound ist eher schlecht. Es ist sehr voll. Eine Band in Stadiongröße vor 4000 Menschen.

Sie spielen „Ist das noch Punkrock?“ Zwischendrin kalauern sie sich etwas dumpf durch angekündigte drei Stunden. Ein Song wie „Achtung, Bielefeld“ vom Album „Hell“ von 2020 zeigt, dass sie in Sachen ästhetisches Urteil noch immer meistens auf der richtigen Seite stehen. Und natürlich, das ist sicherlich eine Kernkompetenz der Band, gibt es aus dem Punkrock der 80er wenige Bands, die so unterschiedlich klingen können. Sie tun es bei diesem Konzert manchmal. Nicht immer. Irgendwann, nach etwa siebzig Minuten, übernimmt Rod Gonzalez die Gitarre, Farin Urlaub den Bass. Sie spielen das ziemlich großartige „Sohn der Leere“, es wird psychedelisch, treibend, blau und blurry.

Dieses Konzert ist auch so etwas wie eine Bestandsaufnahme, manches ist musikalisch ok, aber einiges auch humoresk mies gealtert, einiger Kopulationshumor. Dabei wird in Interviews klar, dass die Ärzte es checken. Manche Gags gehen halt nur noch mit Kontextualisierung vorweg. Aber wollen die Ärzte zu Harald Schmidt werden, der längst jeden klugen Gedanken als Cancel Culture verwirft? Es wirkt mitunter - die Ärzte um die sechzig, das Publikum um die vierzig - etwas nostalgisch. Dann spielen sie „Dunkel“, den gleichermaßen treibenden wie witzig-smarten Track über die eigene Heimat in der Subkultur.

Irgendwann moderieren sie recht aufwendig „Unrockbar“ an, einen Song über den Einfluss der Rockmusik auf das Hier und Alles, und das ist natürlich heikel, weil Rockmusik als Konzept von Männern, einer davon mit offenem Hemd, gerade ein bisschen durch ist. Aber sie spielen „Unrockbar“, und da sind natürlich gute Songwriter am Werk.

Die Ärzte gehen und kommen wieder mit „Leben vor dem Tod“, Farin Urlaub alleine, er giftet gegen leuchtende Smartphones. „Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es wär‘ nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.“

Die Balance finden zwischen Politik und Funpunk. Sie spielen die dritte Zugabe, drei Stunden insgesamt - und das als Punkband, die eigentlich die Philosophie des Moments ernst nimmt. Sich gegen diese Devise zu stellen, ist womöglich auch Punk.