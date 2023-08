Dexys: „The Feminine Divine“ – Er hat so sehr versucht, ein Mann zu sein

Von: Stefan Michalzik

Teilen

Die Dexys spielen im Sommer 2022 in Birmingham. © Paul Ellis/afp

Kevin Rowland mit den Dexys ohne Dexedrin mit dem Album „The Feminine Divine“,

Ein Popalbum als Bekenntnis in Sachen Männlichkeit – eine Rückmeldung nach elf Jahren Funkstille. Die Dexy’s Midnight Runners, das hieß seinerzeit für viele vor allem ein Album – aber nicht für alle dasselbe. Mit „Too-Rye-Ay“ (1982) kamen die Briten prächtig beim Mainstreampublikum an; der Titel „Come On Eileen“ ist später in den Bestand der unseligen Oldieabnudler eingegangen. Doch zuvor war da noch „Searching For the Young Soul Rebels“ (1980). Ein Album, das den Aufbruch in das neue Jahrzehnt einläutete wie kein zweites, explizit manifestiert in einer Radiosendersuch-Collage zu Beginn.

Deep Purple, Sex Pistols: „For god’s sake, burn it down!“ Hinfort mit dem Krempel. Der Sound war geprägt vom Northern Soul, auf dem fiddeligen „Too-Rye-Ay“ dann auch von der keltischen Folklore. Ungeheuer die Verve, nicht umsonst hat Kevin Rowland, der Sänger und Kopf, die Band nach der Aufputschpille Dexedrin benannt. An dritter und fürs Erste letzter Stelle der Diskografie stand der kommerzielle Selbstmord mit „Don’t Stand Me Down“ (1985). Nicht missraten, weit weg jedoch von den schmissigen Popsongs zuvor. Die Plattenfirma reagierte missmutig, die Band löste sich auf.

Und nun: „The Feminine Divine“, nur als Dexys, wie schon „One Day I’m Going To Soar“ (2012), das Comeback nach 27 Jahren. In Videos zu „The Feminine Divine“ präsentiert sich Kevin Rowland in Frauenkleidern, wie erstmals auf dem Cover zu dem Soloalbum „My Beauty“ (1999). Er tritt für Schwulenrechte ein, Spekulationen um eine queere Identität indes hat er nie bestätigt. Bei „The Feminine Divine“ jedenfalls handelt es sich um eine überschwängliche Liebeserklärung an die Frauen.

In „It’s Alright (Manhood 2023)“, singt Kevin Rowland von überwundenen Nöten mit der Männlichkeit. „I tried so hard to be a man / Now I don’t care if I can.“ In einem der herrlichen, schon für die klassische Phase charakteristischen Sangesdialoge bestärkt ihn eine Frauenstimme: „It’s alright, Kevin/You’re OK“. ,,Der einzige Weg, die Verhältnisse zu verändern, ist der, die Männer zu erschießen, die für die Verhältnisse verantwortlich sind“, hieß es in „There There My Dear“ von „Searching For the Young Soul Rebels“.

Das Album Dexys: The Feminine Divine. 100 Percent/Rough Trade.

Die verehrte Frau wird gleich zu Beginn in „The One That Loves You“ charakterisiert als stark, unabhängig und sexy. Der Mann werde immer da sein und alles für sie tun. Und einschränken, so heißt es später in „Come Dancing“, wolle er sie auch nicht, etwa wenn sie allein ausgehen möchte. In „Goddess Rules“ gibt gar eine erotisch-coole Frauenstimme über einem Plastiksynthieriff die Regeln der Beziehung vor – Kevin stimmt bester Laune zu. „The Feminine Divine“, das göttlich Weibliche als Gegenentwurf zum schändlichen Patriachat: Das psychedelische Gemälde auf der Albumhülle gilt Pele, der hawaiianischen Göttin der Vulkane.

Das ist der erste von drei Songs am Ende, die herausfallen aus der Anknüpfung an den Sound der frühen Tage. Da zerfasert das Album musikalisch, noch nicht einmal zu seinem Schaden. Bei „My Submission“ handelt es sich um ein vage an die Romantik angelehntes Klavierlied, das schon erwähnte „Dance With Me“ basiert auf einem loungigen elektronischen Beat.

Mit der vibrierenden Dringlichkeit der frühen Tage ist es vorbei. Dexys ohne Dexedrin, trotzdem beflügelt und wunderbar, beschwingt und gelöst.