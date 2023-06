Depeche Mode in Frankfurt: Weltschmerz. Trost

Von: Nicklas Baschek

Martin Gore (l.) und Dave Gahan spielen auf. © Imago/Stefan M Prager

Depeche Mode rocken das Frankfurter Stadion mächtig, trotz Wind und Weite

Die Wege sind staubig, schon in Frankfurt-Niederrad steigen die Leute in Schwarz aus ihren Autos und tingeln in langen Schlangen zum Waldstadion. Vor der Tür kostet ein T-Shirt dreiste fünfzig Euro, ein Bier sechs Euro fünfzig. Depeche Mode werden an diesem Samstag nochmal im Stadion spielen, es ist ausverkauft, aber vor der Tür werden viele Tickets für unter 50 Euro verkauft. Der Altersschnitt ist hoch, vielleicht fünfzig, vermutlich so viele Frauen wie Männer.

Es ist die erste Tour seit dem plötzlichen Tod von Keyboarder Andrew Fletcher, nun sind es noch Sänger Dave Gahan und Hauptsongwriter Martin Gore. Dazu kommen Livemusiker, die größte Synthiepopband der Welt klingt im gigantischen Rund des Stadions naturgemäß vom Wind etwas verweht. Aber die Stimme Gahans ist so markant wie auf Platte und im Club. Das erste Aufhorchen kommt mit dem dritten Song „Walking In My Shoes“, der hier von einer sehr druckvollen Rockband aufgeführt wird.

Es glimmt rot. Gore in Weste, ausgemergelt, Kajal, Smokey Eyes. Gahan mit Tolle und schwarzem Hemd und Weste. „We love you“. Sie spielen „It’s No Good“, einen besonders großen Hit über Stalking und Besessenheit. Die Bridge knallt und lärmt, wie es eine Band wie die Nine Inch Nails täten.

Sicherlich ist das eine der besonderen Qualitäten von Depeche Mode: sie sind dunkel und abgründig und bestimmt eine der einflussreichsten Bands der letzten vierzig Jahre – aber sie sind dabei immer in einem großen Popkontext geblieben; wird es mal lärmiger, so sammeln die vielen vielen eingängigen Hooks die Trümmer wieder zusammen.

Hier, im Stadion, sind Depeche Mode gewiss eine andere Band als in kleineren Locations oder auf Platte: der Frost der Synthesizer ist geschmolzen vom Verstärkerröhren, das Filigrane und Kantige wird öfter mal planiert von Gitarrenflächen und Schlagzeug – aber vermutlich ist das eine richtige Idee gegen Wind und so viel Weite unter freiem Himmel.

Dave Gahan ist ganz klar das energetische Zentrum, lasziv, sexy, hüftschwingend. Martin Gore sieht konzentriert aus, minimal angestrengt. Sie spielen einige Songs von der neuen, von Kritikerinnen gelobten Platte „Memento Mori“, der Unterschied, wenn sie die ikonographischen Tracks aufführen, ist natürlich offenkundig.

Sie spielen „Ghosts Again“, das sehr beeindruckend klettert und kraxelt und mit seiner gniedelnden Gitarre dem Sound der Band eine neue Facette verpasst. Dave Gahan, der extrovertierteste Introvertierte der Welt, singt immer wieder übers Wollen und nicht Können. Er wackelt mit den Hüften, die Stimme bleibt hängen, immer, auch hier gegen eine so muskulöse Band.

Irgendwann hat er sein Hemd ausgezogen, die Weste über den nackten Armen, auch dieses Bild ist eines aus der Ahnengalerie. Er stolziert in Kreisen ums Mikro. Es wird langsam dunkel. Lila. Bilder von Fletcher auf den Leinwänden, Gahan, der wenig mit dem Publikum spricht, verabschiedet sich vom Freund und Bandmitglied.

Sie spielen „Stripped“, die Bilder im Negativ auf den Leinwänden, alles rot, tacktacktack, die Synthesizer rollen, es ist dunkel, ein rotes M, wieder Rot, im Hintergrund. Wir sind schon in der Zugabe nach zwei Stunden Konzert, sie spielen einen Archetypen des Bubblegum-Pops, „I Just Can’t Get Enough“, Ausrasten. Ein Song noch, „Personal Jesus“. Ich würde ja sagen, einer ihrer schwächeren. Aber wer will sich beschweren? Weltschmerz. Trost.