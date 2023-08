Dee Dee Bridgewater und das National Youth Orchestra Jazz in Wiesbaden: Mit mehr Fantasy

Von: Marcus Hladek

Dee Dee Bridgewater und der Jazz-Nachwuchs beim Rheingau Musik Festival in Wiesbaden.

Ihre Namen lauten Cosmo, Zeb, Skylar, Noah, André oder, ganz klassisch, Henry. Die roten Hosen und schwarzen Jacketts sorgen unter dem Gezwitscher aus den Kastanien im Kurpark Wiesbaden für den Einheitslook des Carnegie Hall’s National Youth Orchestra Jazz (NYO), doch Frisuren, Hautfarben und vor allem Gesichter sind so vielfältig und neugierig, wie sich nur vorstellen lässt.

Wenn die 22 Musiker und Musikerinnen um die 17 nicht gerade den Sommer damit zubringen, als akribisch gesiebte US-Jugend-Bigband in der Konzertmuschel im Kurpark – beim Rheingau Musik Festival – oder auch Luzern, Berlin und China Jazz zu spielen, gründen sie zu Hause an ihrer Highschool oder Musikschule vielleicht einen Club für Pilze oder Schach, wie Cameron und Vincent. Oder sie helfen wie Tansy an einer Gratisklinik im County aus, bringen Mitschülern Algebra bei oder foppen wie Grace mit der Aussaat von Riesenkürbissen im Vorgarten die Familie.

Ganz normal, extrem begabt

Fast alle lieben außer Jazz auch Fantasy. Manche spielen so ernsthaft und auch wettkampfmäßig Baseball, Tischtennis oder Fußball wie ihr Instrument. Es sind also ganz normale, extrem talentierte Jugendliche aus den gesamten USA, wobei der Ernst des Lebens den einen oder die andere mehr gestreift haben mag. Der kräftige Preston Rupert aus Orlando in Florida zum Beispiel entlockt seiner Trompete in „A Night in Tunisia“ eine atemberaubend klare Artikulation unfassbar hoher Töne: irgendwo muss das herkommen.

Oder José André Montaño von der Duke Ellington School of the Arts in Washington, D.C. Seine Gesundheit könnte ihn leicht zum Opfer blöder Schulbullies machen. Stattdessen zwingt er seine Hände, die oft wie Windmühlenflügel die Luft zerteilen, zu technisch atemberaubenden Läufen am Piano. Kein Wunder, dass New Yorks Kennedy Center André unter die „kommenden fünfzig Führungsgestalten“ zählt. Kollege William Schwartzman (Santa Monica) bekam vom Großvater dessen geheimes Mandala vererbt; seither meditiert er oft.

Konzerte wie dieses werden gern als „Dee Dee Bridgewater mit...“ beworben. Immerhin gilt sie als eine musikalische Erbin Ella Fitzgeralds, erhielt höchste Auszeichnungen und spielte auch in Broadwaymusicals mit. Wenn Stücke von Dizzy Gillespie und ein Medley mit Musik von Ray Charles nebst Nina Simone zu den Höhepunkten des Abends zählten, dann wohl auch, weil die 73-Jährige mit beiden gearbeitet hat.

Was sie und NYO-Leiter und Trompeter Sean Jones auszeichnet, ist vor allem die die pädagogische Fähigkeit, hinter jungen Musikern zurückzustehen, um sie wunderbare Musik machen zu lassen. Bridgewater trat erst spät im zweiten Teil des Abends aus vierzehn Titeln auf. Spätestens vom dritten Stück an, mit Ellingtons „Carnegie Blues“ oder Carla Bleys „Lawns“, wurden die fein modulierten Stimmungen immer berückender. Die Interpretation von Gillespies „Things to Come“ ließ das Niveau in großstädtischer Rasanz explodieren.

Über weite Strecken vergaß man, eine temporäre Nachwuchsband vor sich zu haben. Dann fiel der Blick vielleicht auf die kecke rote Sonnenbrille im prächtigen Haar der tollen Kontrabassistin Laura-Simone Martin aus Lawrenceville, New Jersey, oder man verlustierte sich bei einem klingenden Scherz zu Sean Jones’ Geburtstag. „Immer mal“, so Jones, „erinnern sie einen doch daran, dass sie Teenager sind.“