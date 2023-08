Das Trio Gabriels und sein Debüt „Angels & Queens“: Glam, ganz mächtig

Von: Stefan Michalzik

Die Gabriels, die alle nicht Gabriel heißen. Foto: Warner Music © Warner Music

Das englisch-amerikanische Trio Gabriels und sein Debüt „Angels & Queens“.

Nun also das vollständige Album. Im September vergangenen Jahres hatte das britisch-amerikanische Trio Gabriels Furore gemacht mit – ein Manöver in Sachen Aufmerksamkeitsökonomie – der ersten Lieferung seines Debüts „Angels & Queens“, mit vorerst einmal nicht mehr als sechs Songs. Damit wurden sie zum späten Hype der Saison. Jetzt liegt das Debüt als Ganzes vor.

Die Gabriels haben Glam, ganz mächtig. Es geht hier um eine Überwindung des Retrosouls. Die Musik ist gesättigt mit Rückgriffen auf die Ära der schwarzen Musik in den sechziger und siebziger Jahren, Haltung, Machart – produziert hat Sounwave, der schon für Kendrick Lamar gearbeitet hat – und diskrete stilistische Verwirbelungen erheben den Anspruch von Gegenwärtigkeit, vor der Erfahrung des Hip-Hops (ohne dass es um diesen als solchen ginge).

Im Zentrum steht die hohe, an Gospel und Jazz geschulte Stimme von Jacob Lusk, einem begnadeten Soulsänger von klassischem Format. Bislang hatte der 36-Jährige nicht viel gerissen. Eine nicht besonders glückreiche Karriere, „American Idol“, Touren im Hintergrund bei Diana Ross, Gladys Knight und Beck, die Leitung eines Gospelchors.

Der englische Keyboarder und Videoproduzent Ryan Hope und der armenisch-amerikanische Film- und Fernsehkomponist Ari Balouzian gründeten die Gabriels zunächst als Projekt in Balouzians Heimstudio in Los Angeles. Über Arbeit für die Werbung hinaus hatten die beiden Songs geschrieben, unter kultureller Aneignung afroamerikanischer Musik – und dafür musste ein schwarzer Sänger her. Mit dieser Rolle freilich gab sich Jacob Lusk nicht zufrieden, er schrieb selber Songs.

Es ist die ganz große musikalische Geste, auf die die Gabriels es anlegen. In „Professional“ flicht Lusk den Refrain des Songs „The Way We Were“ (1973) von Barbra Streisand ein. Nicht zuletzt auch diese Liga des US-Entertainments, Frank Sinatra, Tony Bennett, gehört zu den Bezugspunkten, besonders mit Blick auf die großmeisterliche Arrangeurskunst. Ein Beispiel dafür ist „The Moon and Back“, im Kern eine Jazzballade, mit ganz sparsam eingesetztem Klavier und E-Bass. Da sind euphorisch beschwingte Nummern wie gleich zu Beginn „Offering“. Wirkungsvoll wird entgegen der Konvention mit dem Gospelchor umgegangen. Hier fokussiert sich das ästhetische Programm der Gabriels: das Wohlvertraute aus vergangenen Jahrzehnten verwandeln sie in ein eigenes, in dieser Form noch nicht gehörtes Ding. Ganz viel mischen sie unter aus der Popgeschichte. In „Angels and Queens“ etwa Elemente vom Discofunk der siebziger Jahre um Bands wie Earth, Wind and Fire und Kool & The Gang. „The Blind“ wartet mit dosierten Dubeffekten auf, mal auch hat es einen elektronischen Beat.

„Somebody Help Me“, fleht die Stimme in „Offering“ immer wieder. Über allem schwebt die Spiritualität, und es schwingt die Behauptung eines schwarzen Bewusstseins mit. Siehe auch das Video zu der frühen Nummer „Love and Hate“, in dem Jacob Lusk bei einer Black-Lives-Matter-Demo an einer Straßenkreuzung die Menge mit einer durch ein Megafon gesungenen Version von Billie Holidays „Strange Fruit“ in den Bann zieht.