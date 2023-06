Das Museumsorchester unter Sebastian Weigle – Das Ende und die Ewigkeit

Von: Judith von Sternburg

Teilen

Sebastian Weigle, hier noch in seinem Frankfurter Büro. Foto: Renate Hoyer © Renate Hoyer

Mehrere Abschiede mit Bruckner: Sebastian Weigle dirigiert sein fabelhaftes letztes Museumskonzert als GMD.

Der ernste Teil des Abschieds hat begonnen, mit Wucht und Finesse. Sebastian Weigle, der zum Saisonende nach 15 Jahren sein Amt als Generalmusikdirektor abgibt, dirigiert seine letzten Museumskonzerte als Chef des Orchesters. Am 2. Juli leitet er aber noch eine Premiere im Opernhaus. Dann geht es – eine Spätfolge der Corona-Umplanungen, aber auch ein dolles Ereignis – um Rudi Stephans „Die ersten Menschen“.

Im Großen Saal der Oper Frankfurt war hingegen alles auf klassischen Abschied eingestellt. An Anton Bruckners 9. Sinfonie schloss nahtlos sein „Te Deum“ an, eine vom Komponisten selbst ins Spiel gebrachte Verbindung, als ihm klar wurde, dass ihm die Fertigstellung der seit Beethoven als schicksalshaft gehandelten Nummer nicht mehr gelingen würde. Gerade als Konzertereignis ist die Verbindung zwischen (immerhin fast 60-minütigem) Sinfoniefragment und Chorwerk in der Tat unschlagbar. Zumal aus Sicht des frommen Schöpfers auch die Sinfonie einen starken Zug himmelwärts hat.

Fast wie eine Oper

Ernst und Zärtlichkeit prägten in Frankfurt den ersten Satz, Weigle und das Opern- und Museumsorchester trieben ihm alles Pathos aus, das gewohnheitsmäßig noch darinnen stecken mag. An seine Stelle trat etwas so lebhaft Erzählerisches, dass er zur Oper ohne Stimmen und Handlung wurde. Das Blech blühte, aber es lärmte nicht, die ackernden Streichergruppen blieben stets hörbar, wie überhaupt die Details nie von Übermächten gewalzt und geplättet wurden. Stramm und kompakt der Orchesterauftritt im Scherzo, heiter und sahnig das Trio. Im Adagio triumphierte neben der Solovioline auch die Ewigkeit, zweitere über das läppische Erdendasein, indem sich die Musik wahrlich Richtung Erlösung hochschraubte. Eine Parsifal-Musik ohne Parsifal, sehr erfreulich, nein, nicht erfreulich, sondern zum Hysterisch-Werden. Aber alle behielten die Nerven.

Die Vertrautheit zwischen Dirigent und Orchester ist zu einem solchen Zeitpunkt naturgemäß besonders anrührend. Wie Weigle gegen Ende des ersten Satzes für eine Phase fast nichts mehr zu tun schien, den linken Arm einfach hängen ließ. Wie eine seiner Hauptaufgabe ohnehin war, die Größe zu modellieren und nicht zu groß werden zu lassen, was vorzüglich gelang. Wie er nicht zuletzt der erste Zuhörer im Saal war, gebügelt seinerseits von der Schönheit und Größe des Augenblicks.

Das „Te Deum“ konnte ungestört einsetzen, die Kraft von vier Frankfurter Chören – Cäcilienchor, Figuralchor, Kantorei und Singakademie – war erforderlich, um die Vehemenz der Ereignisse einigermaßen abzubilden. Von der benachbarten Oper kamen die entsprechend großformatigen Solostimmen, Sopranistin Monika Buczkowska, Mezzo Zanda Svede, Tenor AJ Glueckert und Bassbariton Kihwan Sim. Weigle angesichts der riesigen Einheiten nun vor allem in organisierender, trefflich organisierender Funktion. Danach eine Weile jene Stille, die man sich nach einer solchen Musik wünscht, die aber selten zu haben ist. Das Publikum der Museumskonzerte soll hochleben.

Anschließend lud die Museumsgesellschaft zu einem Glas Sekt ein. Im Saal aber keine ausschweifende Personenfeier, stattdessen feierte Weigle, dem viele im Stehen applaudierten, immer wieder die Ausführenden.

Beneidenswert, wer am Montagabend dabei sein kann.