Das HR-Sinfonieorchester spielt Mahler: Im Himmel

Von: Judith von Sternburg

Alain Altinoglu. © Werner Kmetitsch/HR

Das HR-Sinfonieorchester spielt Beethoven und Mahler, wie es schöner nicht geht

Himmlische Freuden“ hieß und bot das letzte HR-Sinfoniekonzert in der Alten Oper Frankfurt vor der Sommerpause. Bei den Soli hatte der Jahrgang 1994 die Nase vorn. Der in Berlin lebende Südkoreaner Seong-Jin Cho spielte in Beethovens 2. Klavierkonzert, die Italienerin Benedetta Torre – offenkundig höllisch aufgeregt, äußerst sympathisch – sang den hier eher dunkler timbrierten Sopranpart am Ende von Mahlers 4. Sinfonie. Chefdirigent Alain Altinoglu leitete das HR-Sinfonieorchester in der ihm eigenen kraftvollen Freundlichkeit und ließ Beethovens vertraute Musik so jugendlich und frisch klingen, als gehörte sie noch lange nicht zum Kanon des ewig Wiederholten.

Weich, elegant und zutiefst lebhaft der Grundton, zu dem Seong-Jin Chos Spiel mit seiner abgründigen Sanftheit passte (die er mit der Zugabe, dem Brahms-Capriccio h-Moll, noch einmal ungemein beglaubigte). Leichtigkeit war hier das Gegenteil von Banalität. Im Adagio kam die Minute des Handybesitzers oder der Handybesitzerin, dessen oder deren Apparat so laut in die erste Lücke quäkte, dass Altinoglu unterbrechen und neu ansetzen ließ. Erst im Rondo wurde es auch im Orchester selbst unruhiger, die zivilisierte Unruhe klassischer Musik, wobei der Begriff klassisch gar nicht mehr passte. Eine gegenwärtige halbe Stunde. Innerhalb klarer Konturen entwickelte sich die Musik vor allem erstaunlich organisch.

Individuelle Fische

Auch in der 4. Sinfonie war das so, das Orchester keine Apparatur mit eingebautem Uhrwerk, sondern ein Schwarm ziemlich individueller Fische. Ein erstaunlicher Vorgang, der gelegentlich fast lässig gewirkt hätte, wären die intrikaten und verrückten Mahlerschen Verästelungen nicht zugleich so sorgfältig liniert gewesen.

Fulminant die Soli aus dem Orchester, wobei die Querflötistinnen auch zu viert ein umwerfendes Solo boten. Dass acht Kontrabässe und ein Cello-Meer so feine Linien gestalten können, war ein Erlebnis. Die Satzbezeichnungen von „Bedächtig“ bis „Sehr behaglich“ täuschen darüber hinweg, dass hier Himmel und Erde in Bewegung gesetzt sind, viel Erregung von der Pauke bis zu den feinsinnigst nach oben gezogenen Geigentönen. Das Publikum jubelte sehr.