Das Freigeist-Ensemble mit Mahler in Kloster Eberbach – Die klangreichen siebzehn

Von: Stefan Schickhaus

Beim Freigeist-Konzert in Kloster Eberbach. Foto: Ansgar Klostermann / RMF © Ansgar Klostermann

Reduziert, aber nicht geschrumpft: Das Freigeist-Ensemble macht Mahler nicht klein.

Zu viele Menschen auf zu engem Raum? Während der Pandemie entstanden spezielle, in Sachen Besetzungsstärke reduzierte Fassungen etwa der riesenhaften Strauss-Opern, denn in den Orchestergräben musste Distanz gewahrt werden. Doch auch ganz unabhängig von Corona und Kontaktbeschränkung hat man sich daran gemacht, Großpartituren auf das Wesentliche zu verdichten. Im Fall der wuchtigen Mahler-Sinfonien etwa begann das Miniaturisieren bereits kurz nach Mahlers Tod.

Seit den 2010er-Jahren ist vor allem das Freigeist-Ensemble ein Aktivposten, wenn es darum geht, Gustav Mahler ins Taschenformat zu bekommen. Jetzt waren 17 Musikerinnen und Musiker dieses innovativen Ensembles zum Rheingau Musik Festival gekommen, um die ausufernde dritte Sinfonie in der 2018 entstandenen Kammerfassung von Ronald Kornfeil vorzustellen. Solistin war die angenehm sonore Mezzosopranistin Dame Sarah Connolly, es sangen die nur sechs Frauenstimmen des Freigeist-Vokalensembles sowie die Stuttgarter Hymnus-Chorknaben – sie waren 18 an der Zahl und damit dem Kammerensemble sogar überlegen.

17 Musikerinnen und Musiker, die meisten stehend musizierend: Im Original hat man in etwa alleine so viele erste Violinen vor sich, wenn Mahlers Dritte auf dem Programm steht. Hier nun waren die Streichinstrumente solistisch besetzt, Arrangeur Kornfeil selbst empfiehlt eigentlich das bis zu vierfache. Doch das vom Briten Joolz Gale geleitete Freigeist-Ensemble nahm sich die Freiheit des Minimalismus. Und konnte sich darauf verlassen: Die Akustik der Basilika von Kloster Eberbach vergrößert ohnehin alles.

Das Irisierende des Mahler-Klangs, das Schreiende, das Aberwitzige: Alles war da in dieser reduzierten, aber nicht geschrumpften Version! Es war schon faszinierend zu erleben, wie wenig Material und Personal es braucht, um die Mahler’sche Charakteristik voll umfänglich einzufangen.

Ein Keks mit Sahnehaube

Natürlich fehlten die Fernbläser, das warme Streicherbett, manche Feinabstufung. Doch wirkte es zu dünn, zu leise gar? Der Überwältigungcharakter war absolut gegeben, ja manchmal – wenn auch selten – schien der schrille Effekt ohne klangliche Substanz als Basis auf, wie die Sahnehaube auf einem Kuchen, der nur ein Keks sein konnte. Doch wie gesagt, an ein echtes Fehlen musste man als Zuhörender nur wirklich selten denken.

„Langsam, ruhevoll“ ist der Finalsatz dieser 105-minütigen Sinfonie überschrieben, der längsten übrigens, der man im Konzertsaal begegnen kann. Und: „Empfunden“ steht da noch. Das Freigeist-Streichsextett hatte da seinen großen Moment, denn dieses „Empfunden“ wurde mit größter Innigkeit eingelöst, eine neue Qualität in dieser so heterogenen, oft grellen und hier so skalpellscharf aufbereiteten sinfonischen Struktur.