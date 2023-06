Das Debüt-Album von Island Of Love – Zauber und Zorn

Von: Olaf Velte

Die drei auf dem Island Of Love hängen ab. Foto: Cole Quinn-Quirke © Cole Quinn-Quirke

Rückkopplung, lyrisch: Das Debüt von Island Of Love als reife Leistung .

Vor dreieinhalb Jahren hat das Wünschen noch geholfen. In dem schönen Residenzstädtchen London jedenfalls. Es begab sich also, dass in jenen Tagen drei junge Kerle zusammentrafen, um dem Begehr nach lauter – „really loud!“ – Musik nachzugeben. Ja, es sollte sogar die anheimelnde Stilrichtung Pop mit intensivstem Gitarrenkrach versöhnt und aufs Neue verehelicht werden.

Unter dem Titel „Island Of Love“ ist dem Verlangen nun Genüge getan. Hinter dem allzu süßlich riechenden Namen – und einem sanft-dämlichen Comic-Cover – versammeln sich die Herren Karim Newble, Linus Munch, Bassist Daniel Alvarez Giraldo und Schlagzeuger Jimmy Guvercin zum Debütanten-Ball. Kaum in Erscheinung getreten, wird es bereits fabulös: Ein Label-Gründer habe das bis dato unbekannte Krawallteam nach dem letzten pfeifenden Feedback eines Londoner Auftritts stante pede unter Vertrag genommen. Irgendjemand hat dann auch gleich die Lobpreisung „Killer Songs!“ hinterhergeworfen.

Okay. Es ist in Ordnung. Eine gute Scheibe, eine, tja, reife Leistung. Auf einer Strecke von knapp 40 Minuten versammeln sich elf ausgewiesene Stücke. Und nach dem abschließenden, von einem erlösenden Lachen begleiteten Ton lohnt das Warten: Lied Nummer 12 kommt auf Country-Walzer-Galoschen durch die Stille, rafft sich auf, besingt schließlich mehrstimmig „Islands of love, oceans of time“.

Island Of Love haben ihre Kindheit in der britischen Punk- und Hardcore-Gemeinschaft verbracht, sind auf Do-it-yourself-Werte eingeschworen und endlich vollends dem Neunziger-Alternative-Rock verfallen. Ihr Götterhimmel wird regiert von Hüsker Dü und Dinosaur Jr., diesen Rückkopplungsmagiern und Sechssaitenstoikern.

Das Album: Island Of Love: Island Of Love. Third Man Records. Membran/Bertus.

Souveräne Gelassenheit

„Big Whale“ enthält als Einstieg alles, was fortan in die Waagschale geworfen wird. Ein wuchtiger Breitwand-Sound, der nach zweieinhalb Minuten ins Besinnliche einschwenken darf, um sich nochmals aufzuraffen, um ohne Unterbrechung in eine nachfolgende, schnelle Punk-Nummer zu münden. Dass sich die Gitarristen Newble und Munch als Liebesinsel-Vordenker neben der instrumentalen auch die gesangliche Arbeit teilen, ist ein Markenzeichen der Band. Erstaunlich, mit welcher souveränen Gelassenheit hier zu Werke geschritten wird.

Das funkelnde „Sweet Loaf“ startet einen Mittelteil, der Hit an Hit reiht, berückend in seiner lärmenden Melodie-Schönheit ist. Pop-Sehnsucht ist da, das angebetete Du, die brüchige Zuneigung, gar ein „Waltzing Matilda around my room“. Und weil all die Liebe nicht hinhaut, schlieren die Gitarren dreckig hinein und reißen die fragile Bude vollends ein. – Ja, es ist die alte Litanei, das ewige Wanken zwischen Zauber und Zorn.

Nur drei Minuten dauert „I’ve Got the Secret“. Drei perfekte Minuten der Euphorie, der Lebenslust, der Verheißung. Aber auch der Befürchtung, Ungläubigkeit, eines „Can’t find my home“. Große Songwriter-Meisterklasse – bei der die einstigen Gänsehaut-Experten Paul Westerberg und Dave Pirner ums Eck schielen, durchaus staunend.

„Losing Streak“ schließt sich an, wirft eine weitere Perle an den Inselstrand, diesen unverwüstlich auf Riff-Schichten getürmten. Mehr als einmal huldigt die Viererbande dem Schrammel- und Lautstärken-König J Mascis, fordert Aufnahme ins Paradiesgärtlein der in Lyrik und Lärm matschenden Gärtnerschaft.

Wer will es ihnen verwehren? „See your message on the phone / I’ve got a long way before I get home / But I’m near.“ – Es ist nur die Debütplatte einer kleinen Band, nur eine Randerscheinung einer zerfallenden Rockmusik-Szenerie. Wie immer aber gilt ein Dennoch. Und lauthals intoniert. Sowieso.