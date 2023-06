Daniel Hope in Wiesbaden: Ganz schwindelig

Von: Judith von Sternburg

Daniel Hope im Wiesbadener Kurhaus. © Ansgar Klostermann

Daniel Hope mit dem New Century Chamber Orchestra, dem Pianisten Alexey Botvinov und einem filmreifen Programm beim Rheingau Musik Festival in Wiesbaden.

Der Geiger Daniel Hope ist Fokus-Künstler beim Rheingau Musik Festival, und er wirft sich wie immer voll rein. Von insgesamt fünf Konzerten in verschiedensten Formationen eröffnete das erste direkt die Festival-Abende im Wiesbadener Kurhaus. Mit der Streicherformation New Century Chamber Orchestra aus San Francisco – seit 2018 unter seiner Leitung – und dem ukrainischen Pianisten Alexey Botvinov stellte er Filmmusik und filmaffine Musik vor. Das interessiert ihn schon länger, Filmmusiken und die Übergänge zu sehr gehobener Unterhaltungsmusik erweisen sich ja als plausible Alternative zum gängigen Konzertrepertoire, auch als Unterschlupf für eine „klassische“ Musik, wie sie sonst nicht mehr so häufig produziert zu werden scheint.

Bernard Herrmanns erfolgreiche „Vertigo Suite“ – für den Film von Alfred Hitchcock, und es tut der Musik gut, sich davon zu lösen – machte den Anfang, delikat und von dem kompakten, um Hope gescharten Ensemble auch so dargeboten. Süffigkeit will erst recht Präzision. Wer stehen konnte (also alle außer den Celli), stand, das sorgte tatsächlich für eine eigene Spannkraft, obwohl Orchesterdisziplin herrschte.

Tan Duns Doppelkonzert für Violine, Klavier, Streichorchester und Perkussion ist eine Auftragsarbeit, ein verrücktes mehrteiliges Stück (wann hat das Publikum in den vergangenen Tagen eigentlich plötzlich vergessen, dass man zwischen den Sätzen nicht applaudieren sollte?). Zwei Perkussionisten sind in lebhaftem Einsatz, unter anderem sehr wirkungsvoll mit aufeinandergeschlagenen Steinchen. Der chinesischstämmige Amerikaner, der hier west-östliche Verbindungen aller Art herstellt, habe an Filmbilder gedacht, so Hope, jedenfalls würde man den Film mit dieser Musik sofort gerne sehen.

Zur Beruhigung gab es ein Stückchen aus John Williams’ Musik zu Spielbergs „Lincoln“ und Duke Ellingtons „Sophisticated Lady“, das in dieser gepflegte Formation schon etwas sehr ruhig war. Dann machte George Gershwins „Amerikaner in Paris“ noch einmal kräftig Stimmung, auch ohne Blech. Hope immer der Erste unter Gleichen. ith