Daniel Garcia beim Jazz im Palmengarten – Echte Zugnummer

Von: Stefan Michalzik

Flamenco und Jazz, das passt immer: Daniel Garcia mit seinem Trio beim Jazz im Frankfurter Palmengarten.

Der spanische Pianist Daniel Garcia hat schon am Ende der vergangenen Saison in der von der Frankfurter Jazzinitiative beschickten Reihe Jazz im Palmengarten gespielt – damals als Mitglied der Band Oriente des andalusischen Saxofonisten und Sängers Antonio Lizana. Garcias Ansatz im Umgang mit der iberischen Musiktradition ist ein ganz anderer als der eklektizistische Lizanas. Iberische Musik und Jazz – das lässt zuerst an Klassiker denken wie „Skeches of Spain“ (1960) von Miles Davis und Gil Evans oder John Coltranes „Olé“ (1961), auf spanischer Seite an Pioniertaten von Jorge Pardo und Paco de Lucia. All das lässt Daniel Garcia hinter sich, er zählt zu jener Klasse Musiker, die auf eine Weitung der Grenzen bedacht sind und den Jazz vorantreiben.

Dabei tritt Garcia mit dem seit seinem späten Leaderdebüt „Alba“ (2015) beständigen Trio nicht als Avantgardist an. Besetzt ist es mit zwei Kubanern, Reinier „El Negrón“ Elizarde am Bass und Michael Oliveira am Schlagzeug. Schon das trägt zu der Durchlüftung bei, die in der Musik von Garcia so auffällt.

Eine Ausgeburt der Durchmischung ist der Flamenco, entstanden Ende des 18. Jahrhunderts in der Folge globaler Wanderungsbewegungen. Maurische und sephardische Einflüsse treffen auf iberische, die Spuren der Gitanos führen nach Indien. „Via de la Plata“ – das ist die auf die Römerzeit zurückgehende Handelsstraße vom Norden Spaniens in den Süden – heißt Garcias jüngstes, vor zwei Jahren veröffentlichtes Album in Anspielung auf den Schmelztiegelcharakter der iberischen Kultur und Musik. Die perkussive Spielweise Garcias weist Parallelen zum Latinjazz auf wie auch Einflüsse von Bud Powell bis Thelonius Monk, dem der einzige Standard des Abends gilt, „Rhythm-A-Ning“.

Lang sind die Stücke, immer wieder mit Raum für ausgedehnte Improvisationen insbesondere von dem famosen Reinier „El Negrón“ Elizarde, rasant und fein ziseliert, bis ins Gitarristische. Trocken federnd das Schlagzeug Michael Oliveiras, so zupackend wie reich an perkussiven Nuancen.

Und zurück zum Pianissimo

Zumeist steht am Anfang ein mal auch sehr lange unbegleitetes Solospiel Garcias, mitunter auf das Äußerste gedämpft. Im Trio ist da im Nu ein Groove auf Bebop-Grundlage – bis es wieder zurückgeht zum Pianissimo.

Das Konzert ist aufs Beste besucht – Flamenco und Jazz sind zusammen eine Zugnummer. Garcias Musik ist publikumsfreundlich, ohne sich ranzuschmeißen. . Wenn es um die Zukunft des Mainstreams im Jazz geht, spielt der 50-Jährige ganz vorne mit.