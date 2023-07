Collegium Vocale Gent in Wiesbaden – Fest und gerahmt

Von: Bernhard Uske

Philippe Herreweghe. © imago/Belga

Das Collegium Vocale Gent beim Rheingau Musik Festival in Wiesbadens Ringkirche.

Vokalkonzerte in der Wiesbadener Ringkirche, einem neoromanisch-gotischen Rundbau, der sich antiker und byzantinischer Grundrissanmutung bedient, sind ein Genuss. Das Muster gründerzeitlicher, als prä-postmodern zu bezeichnender Stilvielfalt hat eine Klangqualität erster Güte. Die 1894 eröffnete Kirche von Johannes Otzen nutzte das Rheingau Musik Festival zur Darstellung von Totenmusik der spanischen Renaissance durch Mitglieder des Collegium Vocale Gent unter Philippe Herreweghe – Akteure und Akteurinnen der ersten Stunde in Sachen Stilreinheit, die den multihistorisch informierten Raum mit gemischten Gefühlen besungen haben mochten.

Vielleicht auch nicht, denn immerhin kamen zwei der sechs Stimmen aus weiblichen Kehlen, was für alte Musik eher ein untypisches Phänomen war. Historisch unkorrekt ging es auch in der Programmabfolge zu, wo mehrstimmige Werke mit gregorianischen Chorsätzen sich abwechselten. Eine der Solistinnen nutzte ihre Hände und Arme gar für die alter Vokalmusik eigene semiotische Gestikulation. Während Herreweghe sein Dirigier-Understatement mittlerweile fast bis zur Bewegungslosigkeit der Arme getrieben hat.

„Plus ultra“ hieß es jetzt

Namen wie Francisco Guerrero oder Thomás Luis de Victoria repräsentierten jenes Zeitalter, in dem der spanische Habsburger Karl V. mit seinem Wahlspruch „plus ultra“ dem einstigen und stationären „non plus ultra“ das begrenzende „nicht mehr weiter“ mit dem „weiter mehr“ austrieb. Man hörte aber auch, dass die geo-politische und wissenschaftliche Grenzüberschreitung der Neuen Welt für die Musik nicht galt. Hier war alles fest und gerahmt. Ein strenger Stimmsatz war zu hören, strenger als die madrigaleske Affektivität der italienischen Stadtrepubliken, die das Rennen gegen die neue global agierende Weltmacht zu verlieren begannen. Musik, Hofzeremoniell, Kult – in Spanien herrschten Ungleichzeitigkeiten bis hin zur Hofmodefarbe Schwarz, die gut zur liturgischen Trauermusik passte.

Beeindruckend das Genter Ensemble. Bestrickend die meist eng geführte Stimmhomogenität in bester Klarheit und feinster Mischung – auch dank der vielen Emporen und lettnerhaften Raumteiler der Kirche. Fließende Transparenz und körperliches Klangprofil: die wenigen Stimmen vermochten wunderbar den Raum mit seinen 1200 Sitzplätzen zu füllen. Leider gab es keine Texte zu den Gesängen, die ja nur wegen jener einst entstanden und geformt worden sind.