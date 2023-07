Christof Lauer im Palmengarten – Dreifache Freiheit

Von: Hans-Jürgen Linke

Christof Lauer. © Imago

Die Reihe Jazz im Palmengarten startet mit Christof Lauer und seinem neuen Trio.

Wenn ein Musiker einen so genannten runden Geburtstag hat, spielt er in der Regel selbst das Geburtstagskonzert. Christof Lauer konnte sich immerhin zu seinem 70., der ein paar Wochen zurückliegt, eine Wunschband zusammenstellen. So kam es zum Auftaktkonzert der Frankfurter Open-Air-Reihe Jazz im Palmengarten zum Trio mit Jonas Westergaard, Bass, und Christian Lillinger, Schlagwerk. Lauer und Westergaard haben schon öfter zusammengearbeitet, Lillinger und Westergaard sogar häufig, nur Lillinger und Lauer kannten sich bis dato nur vom Hören und Sagen. Und gehören, mit mehr als drei Jahrzehnten Altersunterschied, zwei gut abgrenzbaren Generationen an.

Was also hat sich Christof Lauer zu seinem 70. Geburtstag gewünscht? Etwas Neues. Aber nicht nur. Er fängt da an, wo er gerade steht: auf dem selbst erarbeiteten Höhepunkt der Artikulationsgeschichte des Tenorsaxofons im Jazz. Eine ausgiebige Solo-Intro führt konzentriert, mit langem Atem und kurzweilig vor, was man mit diesem Instrument alles machen kann, wenn man Christof Lauer ist. Eine enorme Klangfülle, überbordender Reichtum an Artikulations-, Klang- und Intonations-Nuancen, rasend schnelle Tonfolgen, glissandierende Intervallgestaltungen, große dynamische Spannweiten, das alles in einem konsequenten und irgendwie logisch und melodisch klingenden Spielfluss. Weit kann man sehen und hören von da oben. Später, ungefähr in der Mitte des ersten Sets, nennt er als Bezugsgrößen Wayne Shorter, aber auch etwas Eigenes. Mit 70 darf man das, und Lauer durfte das schon viel früher. Er nennt den Titel „Sweet & Sentimental“. Den hat er eingespielt (mit u. a. Joachim Kühn), da war Lillinger gerade vier Jahre alt.

Swingen und treiben

Christian Lillinger aber mangelt es nicht an dem Selbstbewusstsein, das er für dieses Trio braucht, und schon gar nicht an technischen Fähigkeiten und Ideen. Ganz nebenbei ist er freigeistiger Jazz-Schlagzeuger, der swingt und treibt und den Puls markiert, aber zugleich fallen ihm immer noch pro Sekunde mehrere andere Gestaltungselemente, Spielgesten, Klangimpulse ein. Faszinierend, dabei zuzusehen und zuzuhören. Faszinierend auch zu erleben, wie Jonas Westergaard nach allen Seiten hin offen bleibt, was er aufgreift, wo er Initiative zeigt und pulsende Vorschläge macht.

Alles geschieht mit großer Gestaltungsfreiheit, gedankenschnell und fugenlos. Trotzdem haben alle drei offenbar genug Zeit zum Zuhören, Reagieren, Folgen, Abbiegen. Jeder agiert in einem eigenen Spiel-Raum, dessen Türen und Fenster weit offen sind. Gemütlich einrichten kann man sich da allerdings kaum.

Ach ja, „Sweet & Sentimental“. Immer wieder und immer noch geht es bei dieser Musik auch darum, bei sich zu bleiben und sich und die anderen (und das Publikum) zu überraschen, aus vertrauten in unbekannte Regionen und wieder zurück zu bringen.