Christine and the Queens: Tränen sind weich

Von: Stefan Michalzik

Christine and the Queens in diesem Sommer beim Coachella-Festival. Foto: Emma McIntyre/Getty/afp © Getty Images via AFP

„Paranoïa, Angels, True Love“, das neue Album von Heloïse Letissier alias Christine and the Queens.

Mit der raffinierten Produktion von „Chaleur Humaine“, dem 2014 erschienenen Debütalbum, hatte es Heloïse Letissier alias Christine and the Queens auf einen faszinierend leichtgewichtigen Popappeal angelegt. Heute stellt sich die 1988 im französischen Nantes geborene, sich geschlechtlich nonbinär definierende Person, die inzwischen als Chris/he/him angesprochen werden will, künstlerisch vollkommen anders dar.

Bei „Paranoïa, Angels, True Love“, dem vierten Album, handelt es sich um ein Konzeptwerk mit drei Abschnitten, dessen Vinylausgabe drei Platten umfasst. Der Wandel zum Art-Pop-Ansatz hatte sich bereits mit dem im November vergangenen Jahres veröffentlichten „Redcar les adorables étoiles“ manifestiert.

Die Klangwelt ist eine der schleppenden Beats und der melancholischen Stimmungen, zumeist werden die Songs vorgetragen mit verhangener, mitunter auch hauchigen Stimme. Hier und da klingen die Synthesizer des Starproduzenten Mike Dean, der unter anderen für Beyoncé, Frank Ocean, Jay-Z, Madonna, The Weeknd und Kanye West gearbeitet hat, pompös dräuend, die Gitarre mal auch beinahe morriconehaft dramatisch.

Sehnsucht und Verlassenheit sind wiederkehrende Motive. „Is it really good to feel that sad/Will I ever outcome it/I saw you in my dream it wasn’t so bad/But then we didn’t kiss“, gehen die Textzeilen in „Angels Crying In My Bed“, einem von drei Songs mit Gastauftritten von Madonna, die im Übrigen den Einfluss der Choreografien von Chris auf ihre eigenen Shows öffentlich anerkannt hat. Auf „Paranoïa, Angels, True Love“ singt sie nicht, sie meldet sich in der Rolle einer Figur namens „Big Eye“ mit einer bemerkenswert unkörperlichen Stimme zu Wort. Beispielsweise stellt sie die Frage: „Leiden Sie unter Einsamkeit?

Violinen und Engelschöre

Tränen und Trauer, Schmerz und Tod, zugleich aber auch die Sehnsucht als eine verkappte Form der Hoffnung auf ein Besseres, das sind Motive, um die es in den Texten geht. „Tears are so soft/When you dive in them“ – „Tränen sind so weich/Wenn man in sie eintaucht“ heißt es in „Tears Are So Soft“.

Für diesen Song hat Chris Marvin Gayes „Feel All My Love Inside“ (1976) gesampelt. Die bezaubernde Nummer „Full of Life“ singt er mit seiner weiblich klingenden Stimme über einem Sample aus dem Kanon von Johann Pachelbel, einem der populärsten unter den ewigen ,,Klassikhits“. Das wird in die Popgeschichte eingehen als eine der großartigsten Verarbeitungen von Vorlagen aus der Klassik, mit Violinen und Engelschören, wie sie auf diesem Album häufiger zu hören sind.

In vielem knüpft das Album „Paranoïa, Angels, True Love“ an die konstitutive klangliche Dichte des Trip-Hops an. Daneben finden sich einige vergleichsweise sparsam arrangierte Nummern. Ein Summen steht am Anfang von „Marvin Descending“, ein paar Klavierakkorde im ewigen Loop setzen ein, darüber legt sich die chorisch aufgespaltene und mit reichlich Hall besetzte, lasziv erotisch aufgeladene Stimme. Irgendwann wechselt die Textur in ein verhaltenes, E-Gitarren-getriebenes Dräuen, ein zischelndes Becken kommt dazu, bis der Song in einem herzschlagartigen Trommeln ausläuft.

Da ist eine noch nicht abgeschlossene Suche nach neuen Horizonten, die man glaubt, hören zu können. Die Ausschläge in verschiedene Richtungen zerreißen dieses Meisterwerk nicht, sie machen seinen besonderen Reiz mit aus.