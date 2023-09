Chouk Bwa & The A°ngströmers in der Brotfabrik: Mitreißende Mixtur

Von: Stefan Michalzik

Chouk Bwa & The A°ngströmers legten in der Brotfabrik einen famosen Auftritt hin.

Die ,,Weltmusik“, ein vorwiegend für den europäischen Markt geschaffenes Konstrukt aus den achtziger Jahren, hatte sich irgendwann leergelaufen. Längst hat sich der Global Pop etabliert, eine übersprudelnde Hipsterware ohne Scheu vor elektronischen Produktionsweisen, im Sinne einer ethnisch geprägten Popmusik, nicht zuletzt auch Spiegel eines regionalen Selbstbewusstseins. Das haitianisch/belgische Kombinat Chouk Bwa & The A°ngströmers, in den vergangenen Jahren eine Zugnummer auf Festivals von Womex und Roskilde bis Rudolstadt und nun zu Gast in der Frankfurter Brotfabrik, geht einen anderen, sehr eigenen Weg der transkontinentalen Verbindung, die weder der alten ,,Weltmusik“ noch im engeren Sinne dem Global Pop zuzuordnen ist.

Die rastalockigen Trommler sowie die Leadsängerin und Tänzerin (barfüßig, mit Turban und einer haitianischen Nationalflagge in den Händen) Maloune Prevaly vom Ensemble Chouk Bwa, das anknüpfend an den in den 1970-er Jahren auf Haiti entstandenen Musikstil Mizik Rasin der Spur der traditionellen haitianischen Voodoo-Rituale folgt, werden an den Seiten flankiert von den über ihre Elektronikpulte gebeugten Musikern Frédéric Alstadt und Nicolas Esterle vom in Brüssel ansässigen Elektronikduo The A°ngströmers.

Der Trommler Gomez ,,Djopipi“ Henris tritt als weiterer Leadsänger in Erscheinung, die beiden anderen, Jean Rigaud Aimable und Sadrack Merzier, als Choristen. Mitreißend die musikalische Mixtur, einesteils höchst traditionsbezogen mit Blick auf die afrokaribischen Gesänge samt Call and Response sowie die mal polyrhythmischen, dann wieder unisonohaften Strukturen auf den congaähnlichen, mit Stöcken und Händen geschlagenen Trommeln. Die elektronische Klang- und Geräuschmusik von The A°ngströmers hingegen trägt eine explizit zeitgenössische Note ein. Weitreichend eher zurückhaltend deren Beitrag, ein Sirren, Surren und Wummern von analogen Synthesizern und anderem Vintage-Instrumentarium. Grillen zirpen, bestimmte Stellen klingen nach der überdrehten Beschallung eines Extremfahrgeschäfts auf der Kirmes. Wobei sich (anders als bei den Einspielungen) streckenweise die Wahrnehmung einstellt, die beiden weißen Nerds werkeln an ihren Pulten und zu hören ist davon nichts. Klar indes treten sie besonders an den Anfängen und den Enden der Stücke hervor. So oder so bleibt das Primat der afrokaribischen Seite unangetastet, die Trommeln sind die treibende Kraft.

Dieses schreiend unterbesuchte Konzert ist zu den Höhepunkten der Saison zu rechnen.