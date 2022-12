Céline Dion spricht über neurologische Erkrankung

Die kanadische Sängerin Celine Dion steht auf der Bühne der AccorHotels Arena in Paris (2017). © Martin Bureau/AFP/dpa

Céline Dion hat eine Konzertreihe in Europa geplant, doch die Gesundheit spielt nicht mit. In einer Botschaft an ihre Fans spricht die Sängerin über eine seltene Erkrankung.

Hamburg/Los Angeles - Die Sängerin Céline Dion (54, „My Heart Will Go On“) verschiebt aus gesundheitlichen Gründen erneut die fünf Konzerte ihrer „Courage World Tour“ in Deutschland - neue Termine sind nun im Frühjahr 2024 angesetzt. Mit einer emotionalen Botschaft wandte sich Dion in einem Instagram-Video an ihre Fans. Bei ihr sei eine seltene neurologische Erkrankung, das sogenannte Stiff-Person-Syndrom, festgestellt worden, sagte die Sängerin. Sie leide an Muskelkrämpfen und habe dadurch manchmal Probleme beim Gehen und beim Singen. Die Krämpfe würden „jeden Aspekt“ ihres täglichen Lebens beeinträchtigen.

Es sei sehr schwierig für sie, darüber zu sprechen und sich dieser Herausforderung zu stellen. Aber sie arbeite täglich mit ihren Therapeuten daran, wieder zu Kräften zu kommen, sagte die Grammy-Preisträgerin und dreifache Mutter. „Ich gebe immer 100 Prozent bei meinen Shows, aber genau das ist mir zur Zeit nicht möglich.“ Sie wolle aber nicht aufgeben und sie hoffe, bald wieder singen zu können.

Dion hatte den ersten Teil der „Courage World Tour“ in Nordamerika bereits absolviert, bevor die Corona-Pandemie ausbrach und die Tour ab März 2020 pausieren musste. Im Herbst 2021 musste sie geplante Showauftritte in der Kasino-Stadt Las Vegas absagen.

Im November 2019 hatte sie ihr Album „Courage“ auf den Markt gebracht. Insgesamt hat Dion mehr als 250 Millionen Alben weltweit verkauft, sie gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen ihrer Generation.

Alle bereits gekauften Tickets für die Deutschland-Tour behalten ihre Gültigkeit für die neuen Konzertdaten, wie die FKP Scorpio Konzertproduktionen am Donnerstag in Hamburg mitteilten. dpa