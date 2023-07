Bruce Liu in Schloss Johannisberg – Ohne Funkenflug

Von: Stefan Schickhaus

Bruce Liu am Steinwey im Fürst-von-Metternich-Saal. Foto: Ansgar Klostermann © Ansgar@Klostermann.net (c) Ansgar Klostermann

Trocken perlend: Der Pianist Bruce Liu zeigt sich tiefenentspannt beim Rheingau Musik Festival.

Für westliche Augen und Zungen ist dieser Vorname in der Tat herausfordernd: Xiaoyu. Wenn ein 1997 als Sohn chinesischer Eltern in Paris geborener und in Kanada aufgewachsener Pianist auch in Sachen Namensphonetik merkbar werden will, ist ein alternativer Vorname naheliegend. Aber ob es da „Bruce“ sein muss? Wenn man „Liu“ mit Nachnamen heißt? „Ich versuche die gleiche Energie in mein Spiel zu legen wie Bruce Lee in seine Filme“, lässt sich der Pianist zitieren, und er ist sich sicher: Der Karate-Schauspieler aus den 1960ern helfe ihm dabei, „meinen Namen bekannt zu machen.“ Kein Zufall also.

Bruce Liu ist ein junger Pianist ganz von heute, hochaktiv auf Instagram, smart und kommunikativ – kennt seine Generation ansonsten überhaupt den Martial-Arts-Meister von vorgestern? Egal, seit Oktober 2021 kennt die Klavierwelt jedenfalls Bruce Liu. Und zwar als Gewinner des Chopin-Wettbewerbs, höhere Weihen gehen nicht.

Gleich sein zweites Deutschland-Konzert brachte ihn dann 2022 zum Rheingau Musik Festival, wo er nun einen Fuß in der Türe hat. Am Sonntag spielte er auf Schloss Johannisberg Werke von Bach, Beethoven, Chopin und Kapustin, in seiner ganz entspannten, beinahe seltsam abgeklärten Art. Die Faust seines Namensvetters jedenfalls ist denkbar weit weg.

Lius Bach ist ein Hinhörer. Die G-Dur-Suite BWV816 nahm er am Steinway ganz im Stil der französischen Clavecinisten, trocken perlend trotz leichten Pedalgebrauchs. Ein Bach ohne Manierismen, aber mit sehr viel Geschmack und Individualität – zu der wohl auch gehört, die meisten Wiederholungen wegzulassen.

Sein Beethoven dann: Gepflegt, abgemessen – und für die „Waldstein“-Sonate ist das ein Zugriff der eher unbefriedigenden Art. Im Kopfsatz nichts Rumorendes, nichts Bohrendes, im Finale trotz rechnerisch richtigem Prestissimo klassisches Ebenmaß. Da müssten doch eigentlich Funken fliegen.

Im hyperkultivierten Anzug

Chopins b-Moll-Sonate stand der hyperkultivierte Anzug besser, es gab sogar manche fiebrige Eruption, zum Berserker wurde Bruce Liu natürlich aber auch hier nicht. Stark allerdings der Marche funèbre, mit Dissonanzbetonungen und großem klanglichen Glockengeläut.

Bruce Liu, so ein Fazit ins Positive, zeigte bei seinem Rheingau-Auftritt eine nicht unsympathische Effektverweigerung, besser als die Daueraufgeregtheit anderer Pianisten seiner Generation. Das Publikum im Fürst-von-Metternich-Saal war erst nach den jazzigen op. 41-Variationen Nikolai Kapustins aus dem Häuschen. Und Bruce Liu erdete es sofort wieder mit der fast nahtlos anschließenden Alkan-Barcarolle-Zugabe, so weich und tiefenentspannt gegeben, dass die Stimmungskillerfunktion gewollt gewesen sein musste.