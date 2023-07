„Bravo“-Starschnitte – Pop-Idole von einst, geschnitten am Stück

Von: Thomas Stillbauer

Die Beatles: 39 Ausgaben und eine sehr große Wand brauchte es hierfür.Foto: Bravo © Bravo

Die Rüsselsheimer Ausstellung mit „Bravo“-Starschnitten lässt besonders die Schmachtjahre der Boomergeneration aufleben.

Wahrscheinlich waren es die Bay City Rollers. Oder The Sweet? War es etwa Smokie? Ging es um die Runaways? Eher nicht, die Runaways waren ein normales, wenn auch ordentlich großes Faltposter. ABBA (Rückseite der Zimmertür) auch. Kiss auch. Der Starschnitt muss von den Bay City Rollers gewesen sein. Obwohl … Wenn man jetzt so draufschaut – in dieser Größe wirken die fünf Schotten dann doch eher fremd. Es ist aber auch wirklich lange her.

Rüsselsheim, Opel-Villen, „Bravo-Starschnitte. Eine Sammlung von Legenden“, eine prima Ausstellung, eine hervorragende Gelegenheit, in der eigenen Vergangenheit zu grasen. Wenn man schon so unermesslich alt ist, dass man 1975 die Einzelteile eines lebensgroßen Plakats sammeln konnte, Woche für Woche herausgetrennt aus dem Jugendmagazin „Bravo“, das einem nebenbei auch die Grundzüge dessen vermittelte, was Jungen und Mädchen (damals nur in dieser Kombination) ohne Klamotten miteinander anfangen konnten.

118 der Riesenplakate von Pop-, Film- und Sportstars sind in Rüsselsheim zu sehen, weil Carsten Junge 2015 von seiner Frau aufgefordert wurde, den Dachboden aufzuräumen. „Lassen Sie es sein!“, riet er eineinhalb Jahre später den Eröffnungsgästen der Ausstellung, die daraus geworden war und erstmals in Lüneburg gezeigt wurde. Eineinhalb Jahre, an deren Beginn Carsten Junge zunächst Marc Bolan, Alice Cooper, David Cassidy und Suzi Quatro zusammengefaltet auf dem Speicher gefunden hatte. Suzi Quatro leider ohne Knie und Busen. Man musste schon dranbleiben, wenn man Starschnitte sammelte. Ein, zwei Hefte verpasst, schon waren entscheidende Teile perdu.

An der Kasse der Opel-Villen grüßt zuerst Schauspieler Michael J. Fox aus der Vergangenheit, samt Hund. Der Blick hinein in die Schau fällt dann direkt auf Nena, pfiffig arrangiert inmitten von – schnell durchzählen – 33 echten Luftballons. Mit The Sweet kann man ein Selfie machen (eigenes Gesicht statt Brian Connolly) und an der gegenüberliegenden Wand darüber staunen, wer alles einen Starschnitt erhielt. Amadeus August, 1972? Wer war Amadeus August? Aha, ein Schauspieler. In vielen Krimis und in der Serie „Quentin Durward“, schottischer Adel, produziert fürs ZDF. Was man so schaute vor 50 Jahren.

Aber vor allem: was man so hörte. Für die Beatles mit Pelzkragen brauchten „Bravo“-Leserinnen und -Leser 39 Ausgaben Geduld (und eine große Wand), bis die Band 1966 komplett war. Auch eine Pilzkopffrisur aus Papier wurde geliefert und ist ebenso in Rüsselsheim zu sehen wie die Fabelhaften Vier als Hampelmänner. Größenmäßig konnte aber niemand die Village People übertreffen, die 1979 in 53 Teilen daherkamen, gern mehrere Teile in einem Heft, um schließlich jugendzimmerfüllend zu posieren. Juliane Werding, 1976 als „Chopper-Mieze“ auf einem Motorrad präsentiert: 50 Teile.

Apropos größenmäßig. Die längsten Beine der Schau hat ganz klar Brigitte Bardot, die 1959 als allererster Starschnitt erschien. „Was Sie auf der nebenstehenden Seite sehen, sind die Füße von Brigitte Bardot“ soll damals im Heft gestanden haben (da wurde man als Backfisch noch gesiezt?). Dass in den folgenden „Bravo“-Ausgaben immer mehr Quadratdezimeter Bardot-Bein mit Netzstrümpfen auftauchten, soll einen Skandal ausgelöst haben, vergleichbar wahrscheinlich mit dem Hüftschwung von Elvis, der 1960 jedoch vollständig bekleidet an die Wände wuchs. Ganz im Gegensatz zu Mark Spitz. Er prangt im ersten Stock, wie ihn die Menschen liebten: nur mit seiner Stars-and-Stripes-Badehose und den sieben Goldmedaillen, 1972 bei Olympia aus dem Münchner Schwimmbecken gefischt.

Wer noch beeindruckt: Diana Rigg, also Emma Peel, die Heldin aus „Mit Schirm, Charme und Melone“. Es gibt neben ihrem Starschnitt (1967) einen kleinen Fernseher (Röhre natürlich) mit Ausschnitten der Krimiserie. Man steht davor und kann nicht fassen, was für grandiose TV-Produktionen es vor einem halben Jahrhundert im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gab.

Wenn auch nicht zu den Fernseherlaubniszeiten der angehenden Bay-City-Rollers-Fans. Das Abbild der Teenie-Popper hängt im Treppenaufgang nach oben. Schon ploppt in der Erinnerung das Zitat der Sweet auf, Schlagzeuger Derek Longmuir gucke auf dem Coverfoto der dritten BCR-Langspielplatte „wie eine Kuh, wenn’s blitzt“, empörend irgendwie, aber man war ja Fan von beiden, Rollers und Sweet. Und da gab es doch auch diesen Konflikt 1975, oder? In der „Bravo“ lief der BCR-Starschnitt, und zeitgleich hatte das Konkurrenzmagazin „Pop“ auch ein Sammelposter am Start. Welche Band noch mal? Weg. Es gab Verhandlungen mit den Eltern, das Taschengeld vorübergehend in einer Weise zu erhöhen, die den Erwerb beider Publikationen für den nötigen Zeitraum ermöglicht hätte. Ausgang aus heutiger Sicht unklar. Es gab sowieso nicht genug Platz im Jugendzimmer für zwei Starschnitte. Es war verrückt. Und es waren goldene Zeiten für Gedrucktes, das steht fest.

Beate Kemfert, die Kuratorin der Rüsselsheimer Ausstellung, hatte ebenfalls die Bay City Rollers an ihrer Zimmerwand, wie sie in den zahlreichen Rundfunkinterviews zugibt. Und sie trug Hochwasser-Schlaghosen mit Karo-Rand in Knöchelhöhe, die offizielle Bekleidung zur Band. Weit überwiegend Männer, berichtet sie, seien 1959 bis 2004 Star-schnitte geworden, Verhältnis 160:30. Für die Ausstellung hat sie auf annähernde Gleichberechtigung gesetzt, jedenfalls unter den Exemplaren, die es in Originalgröße in die Opel-Villen schafften.

Die Bilder, damals von Fotograf Wolfgang „Bubi“ Heilemann tatsächlich eigens für die Star-schnitte aufgenommen, wurden für die Schau auf riesige Papierbahnen kopiert und anschließend per Hand mit Scheren ausgeschnitten – eine Arbeit, über deren Umfang man sich leicht verschätzt. Kemfert musste zehn Extrahelfer engagieren. Sie schnippelten unter anderem um Mick Jagger herum, der eigentlich gern im schwarzen Jackett in der „Bravo“ erschienen wäre. Das musste er aber ausziehen, machte ihm Heilemann klar. Schwarze Fläche, unmöglich für ein Puzzle, ebenso unmöglich für einen Starschnitt. Also hat Jagger ein buntes T-Shirt an. Kemfert: „Sieht eher aus wie eine C&A-Werbung.“

Der Jagger-Starschnitt (1971) hat einen kleinen Extra-Ausstellungsraum bekommen, einige Fotos des Sängers dazu und eine nietenbesetzte Lederweste (Leihgabe des Rolling-Stones-Fanmuseums Lüchow). Udo Lindenberg (1976) wird zusätzlich mit einem Hut und einer Holzstatue geehrt. Madonna (1986) kriecht ein wenig unvorteilhaft auf allen Vieren; Eminem zeigt 2002 den Mittelfinger. Wenn man bei ABBA reinkommt, fängt das Quartett an, „Mamma Mia“ zu singen. Das Fußball-Weltmeisterteam von 1974 ist unvollständig – man hatte sich mit der Zahl der Wochen bis zum Finale vertan. Berti Vogts fehlt! Und der Ersatztorwart auch, vermutlich Wolfgang Kleff.

Es gibt die Ponderosa-Ranch aus „Bonanza“, dreidimensional aus Bastelbogen zusammengeklebt; es gibt kunstvoll gezeichnete Starschnittversionen statt Fotos von Bruce Lee, Marilyn Monroe, James Dean, Elvis und Superman Christopher Reeve. 2283 Magazinseiten bilden die Basis für diese herrlich nostalgische Ausstellung. E. T., der Außerirdische, kam mit den wenigsten aus: Er begnügte sich 1983 mit zehn Seiten. Und ist 40 Jahre später immer noch genauso berühmt wie Brigitte Bardot, wenn auch deutlich kurzbeiniger.

Opelvillen Rüsselsheim: bis 1. Oktober. www.opelvillen.de

E.T. brauchte 1983 die wenigsten Teile. Foto: Bravo © Bravo

Mick Jagger bekam 1971 keine schwarze Jacke. Foto: Bravo © Bravo