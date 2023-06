Brachiales, Berückendes, Bedrohliches in der Batschkapp

Von: Baha Kirlidokme

Loathe-Sänger Kadeem France auf dem Leeds Festival 2021. © Imago

Die modernen Core-Bekanntheiten Loathe und Code Orange beweisen, dass sie keinen vollen Saal brauchen

Ein halb voller Konzertsaal. Vor wenig haben Bands mehr Angst. Obwohl die Metalcore- und Hardcore-Bands Loathe und Code Orange sich in der Szene großer Beliebtheit erfreuen, wurden sie am Sonntag in der Frankfurter Batschkapp mit genau diesem Szenario konfrontiert. Die Koryphäen der lauten und vor allem modernen Gitarrenmusik lassen sich aber nicht davon beeindrucken.

Inner Space aus Leipzig machen den Konzert-Auftakt. Die Hardcore-Band, die sich 2020 mitten im Corona-Lockdown gründete, schafft es, die Konzert-Besucher:innen im gekühlten Saal ziemlich gut aufzuwärmen.

Die Band jagt mit ihren tief gestimmten Gitarren und druckvollem Bass einem Breakdown nach dem anderen hinterher. Zwischendurch werden diese durch Blastbeats des Schlagzeugers oder durch Technobeats unterbrochen. Der Sound, stark am Zeitgeist orientiert, erinnert teils an brachialen Deathcore.

Als Loathe auf die Bühne treten, drängen sich die Fans trotz des durchaus gegebenen Platzes nach vorne. Sofort hüpfen die ersten Besucher:innen auf und ab und headbangen bei den Tönen des ersten Songs. Sänger Kadeem France behält trotz des nur halbvollen Saals sein sonniges Gemüt. Hier ein Lächeln, dort ein kleiner Hüftschwung und vor allem die liebevolle Interaktion mit dem Publikum. France fühlt sich wohl, die Band steckt die Fans mit ihrer guten Laune an.

Seit 2018 waren Loathe, die aus Liverpool kommen, nicht mehr in Deutschland. „Wir hatten Angst, dass heute niemand kommt und sind sehr froh, dass ihr heute alle da seid“, sagt France charmant und in britischem Englisch auf der Bühne.

Der Wechsel zwischen langsamen, melodischen Songs mit Clean-Vocals und schnellen Liedern mit Blackmetal-Elementen und tiefen Breakdowns ist perfekt abgestimmt. Die Fans haben so Zeit, kurz Luft zu holen und mit Sänger France zu tanzen, bevor sie zu einem finalen Moshpit aufeinander zurennen und in einer Wall of Death zusammenstoßen. Auch Leute, die eigentlich wegen Code Orange gekommen sind, werden später am Abend sagen, dass sie den Auftritt von Loathe am meisten genossen haben.

Dennoch müssen sich die Hardcore-Größen nicht verstecken. Im Gegenteil. Code Orange bilden mit ihrer bedrohlichen Ausstrahlung einen Kontrast zur berückenden Bühnenpräsenz Loathes. Die aggressive Musik und die Bandmitglieder locken sofort die ersten Violent Dancer vor die Bühne. Violent Dancing ist eine Art des Moshens, bei der ekstatisch Schläge und Tritte in die Luft verteilt werden.

Sänger Jami Morgan ist ein Energieball. Alleskönnerin Reba Meyers ist aber der eigentliche Star. Sie befindet sich im ständigen Wechsel zwischen gutturalem und cleanem Gesang, während sie zwischen den brutalen Breakdowns mit Leichtigkeit Gitarrensolos raushaut und auf der Bühne mehr Kilometer zurücklegt als ihre Bandkollegen.

Am Ende verlassen die euphorisierten Fans die Batschkapp so verschwitzt, als wäre sie brechend voll gewesen.