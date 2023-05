Bach als Thomaskantor: Aus der Nische in den Himmel

Von: Arno Widmann

In der Leipziger Nikolaikirche; Elias Gottlob Haussmanns Bach-Porträt, dahinter die Thomaner. © epd-bild/Jens Schlueterepd-bild/Jens Schlueter

Ende Mai 1723 tritt Johann Sebastian Bach als Kantor in Leipzig an und entfaltet sich als gläubiger Mensch und als Musiker.

Am 30 Mai 1723 beginnt Johann Sebastian Bach (1685–1750) seine Arbeit in Leipzig. Es ist der erste Sonntag nach Trinitatis. Für sein Antrittskonzert in der Nikolaikirche hatte er die Kantate „Die Elenden sollen essen“ komponiert. Er war jetzt Thomaskantor.

Er hatte lange überlegt, ob er sich bewerben sollte. Es ging ihm gut beim kunstsinnigen, Violine und Cembalo spielenden Prinzen Leopold in Köthen. Der Prinz war Calvinist, führte aber keinen Krieg gegen die Lutheraner. Im lutherischen Leipzig dagegen mussten die Universitätsprofessoren erklären, Calvinisten seien Ketzer und kämen in die Hölle. Bach war von 1717 bis 1723 in Köthen. Zuvor war er in Weimar noch Lakai gewesen. In Köthen verdiente der Kapellmeister Bach so viel wie der Hofmarschall. Dennoch beginnt er seit 1720 sich umzusehen, nach einer anderen Stelle. Gründe sind nicht bekannt. Vielleicht ließ das musikalische Interesse des Fürsten nach. Vielleicht war ein Grund, dass er in Köthen z.B. die französischen Suiten und die Brandenburgischen Konzerte veröffentlichte. Er war Hofmusicus, schrieb also vor allem weltliche Werke. Sie stehen vielen von uns heute näher als seine geistlichen. Aber Bach war nicht nur ein frommer Mann, sondern für ihn war Musik vor allem dazu da, das Lob Gottes zu singen. Allein zum Vergnügen der Menschen zu spielen und zu komponieren – das war ihm nicht genug.

Jeder Mensch braucht beides: Öffentlichkeit und eine Nische. Wer etwas tun möchte, wird das nur können, wenn es ihm gelingt, einen Ort zu finden, an dem er gut arbeiten kann. Glück oder Unglück eines Lebens hängt davon ab, ob man dahinterkommt, was einem hilft, kreativ zu sein.

„Ein Zimmer für sich allein“ hielt Virginia Woolf für die Grundvoraussetzung einer schriftstellerischen Existenz. Andere schrieben am Küchentisch oder im Caféhaus. Die eine braucht Lärm, die andere Stille, die nächste Musik oder Vogelgezwitscher. Manche brauchen Autolärm – die einen den gleich vor die Haustür, die andern den einer Autobahn in 200 Meter Entfernung. Bach war der Vater von 20 Kindern. Sein nicht alle Arbeiten registrierendes Werkverzeichnis umfasst mehr als 1000 Titel.

Komponieren war nur ein Bruchteil seiner Arbeit. Zu der Verpflichtungen eines Thomaskantors gehörte es auch, fünf Stunden wöchentlich Tertianer und Quartaner in Latein zu unterrichten. Dazu gehörte nicht nur Grammatik, sondern auch eine gründliche Auseinandersetzung mit der lateinischen Fassung von Luthers Katechismus.

Bachs Eingespanntsein in den Takt des lutherischen Kirchenjahres, seine vielfältigen Verpflichtungen als Orchester- und Chorleiter – wir neigen dazu, das als, Behinderungen, Einschränkungen seiner künstlerischen Freiheit zu betrachten. Vielleicht ist das ganz falsch. Es waren die Bedingungen seiner Entfaltung. Mauersegler, eine hochspezialisierte Species, eine wirkliche Nischenexistenz, sind imstande, zehn Monate lang ohne Pause in der Luft zu sein. Sie positionieren sich immer wieder neu, auch indem sie sich um ihre Längsachse drehen. „Übernachtende Tiere“, schreibt Wikipedia „fliegen durchschnittlich mit 23 km/h ... bei Flugspielen sind über 200 km/h möglich.“ Freie Fahrt für freie Bürger.

Nicht nur eine Species muss ihre ökologische Nische finden. Jeder Einzelne hat das gleiche Problem. Und wie eine Species sich veränderten Umweltbedingungen anpassen muss, will sie nicht untergehen, so muss das der Einzelne auch. Günter Gaus nannte die DDR eine Nischengesellschaft. Er forderte uns damit auf, nicht nur auf die öffentliche, die offizielle DDR zu schauen, sondern uns auch nach ihren Nischen umzusehen. In denen würden wir Schätze entdecken können.

Zurück zu Bach! Höre ich Sie rufen. Wir sind bei ihm. Wir sind fern von den Höfen Englands, Frankreichs und Italiens. Wir sind im vom Dreißigjährigen Krieg völlig zerstörten Deutschland, in Kleinstädten wie Köthen oder einer Stadt wie Leipzig, die sich mühsam aufrappelt. Und wir sind in einem Bürgertum, das dabei ist, seinen eigenen Stolz zu entwickeln. Die Religion spielt dabei eine wichtige Rolle. Gott ist dem Fürsten nicht näher als dem Bürger. Gott ist ein strenger Richter. Vor ihm sind nicht alle Menschen gleich. Aber Standesunterschiede spielen keine Rolle. Entscheidend ist der Glaube.

Die erste Kantate des ersten Leipziger Kantatenzyklus beginnt mit dem Chor: „Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden, und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben.“ Eine Bitte, ein Gebet. Das folgende Rezitativ ist gesättigt von der Erfahrung von Krieg, Umsturz und Vernichtung: „Was hilft des Purpurs Majestät, da sie vergeht? / Was hilft der größte Überfluss, / Weil alles, so wir sehen, verschwinden muss? / Was hilft der Kitzel eitler Sinnen, / Denn unser Leib muss selbst von hinnen? / Ach, wie geschwind ist es geschehen, / Dass Reichtum, Wollust, Pracht / Den Geist zur Hölle macht!“

Es wäre ganz falsch, diese Verse nur ästhetisch zu betrachten. Das Reimschema verbirgt uns eher die Erfahrungen, statt sie zum Ausdruck zu bringen. Das war vor 300 Jahren anders. Die konventionelle Schönheit verbarg in den Augen der Zeitgenossen nicht die Brutalität der Realität, sondern ließ sie im Gegenteil markanter hervortreten. Die moderne Rezeption der Barocklyrik und nicht zuletzt die von Bachs Musik hat unsere Sinne dafür wieder geschärft.

Ein weiteres Rezitativ wird seinem lutherischen Rat mit seiner anticalvinistischen Pointe gefallen haben: „Gott stürzet und erhöhet in Zeit und Ewigkeit. / Wer in der Welt den Himmel sucht, / Wird dort verflucht. / Wer aber hier die Hölle überstehet, / Wird dort erfreut.“

Wenn der Sopran dann singt, „Ich nehme mein Leiden mit Freuden auf mich“, sind wir ganz bei Bach. Leid und Freud sind keine Gegensätze. Die Musik ist nicht dazu, die Traurigkeit zu vertreiben. Sie treibt uns in sie hinein. In der Gewissheit, dass am anderen Ende das göttliche Licht leuchtet. Eine Gewissheit, die nichts zu tun hat mit Wissenschaft und Mathematik, den Heroen der Aufklärung, deren Zeitgenosse Bach ja ist. Sie ist eine Gewissheit des Glaubens, seines Glaubens.

Leipzig ermöglichte ihm, durch alle Behinderungen hindurch, sich und seinen Glauben zu entfalten. Die Matthäuspassion führt seit 1829, seit der Wiederaufführung durch Mendelssohn Bartholdy, Millionen Menschen das monumental vor Augen und Ohren. Im Publikum saßen damals übrigens Hegel und Schumann. Bach – ein Mauersegler, der seit mehr als 300 Jahren durch die Welten hoch über uns und zugleich die in uns zieht. Ordnung und Freiheit – eine dramatische Harmonie.