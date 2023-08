Aynur im Palmengarten – Diva, allürenfrei

Von: Stefan Michalzik

Aynur. Foto: Muhsin Akguen © Muhsin Akguen

Die kurdische Sängerin Aynur im Frankfurter Palmengarten bei „Summer in the City“

Das musikalische Konzept ist ein althergebrachtes: sogenannte „Weltmusik“, wie seit den achtziger Jahren eingeführt. In west-östlicher Grenzüberschreitung bringt die kurdische Sängerin Aynur Musik ihrer Heimat, Chanson und Jazz auf einen Nenner. Obschon meilenweit entfernt von musikalischen Moden oder gar Hipness, ist der geschätzt hälftige kurdische Teil des Publikums beim jüngsten Konzert der vom Mousonturm ausgerichteten Reihe Summer in the City überwiegend jung bis mittleren Alters.

Aynur, die 2001 ihr Debüt „Seyir“ veröffentlichte und nicht zuletzt durch einen Auftritt in Fatih Akins Musikdokumentation „Crossing the Bridge – The Sound of Istanbul“ (2005) bekannt wurde, besticht vor allem durch ihre klangvolle, für die Region charakteristisch melismenreich geführte Stimme und eine Präsenz als allürenferne Diva. Anders als auf dem jüngsten Album „Hedûr – Solace of Time“ (2019), auf dem ihre selbstgeschriebenen Songs mit Streichern sanft verkleistert sind, präsentierte sie sich im Frankfurter Konzert mit einem fünfköpfigen akustischen Ensemble. Da ist Raum für Improvisationen, besonders seitens des Bassisten wie auch von Aynur selbst auf der Langhalslaute Saz. Die Klanglichkeit des Altsaxofons in dieser Jazzbesetzung ist eine orientalisierte, angelehnt an die arabische Schalmei Zurna.

Äußerst kunstvoll ist Aynurs Scatgesang, der in Momenten der furiosen Steigerung zuweilen an die vokale Improvisation in der indischen Musik erinnert. Dabei bleibt Aynur in erster Linie eine großartige Entertainerin. Ein umjubelter Abend, zum Schluss bildete sich vor der Bühne eine größer werdende Kette von Tanzenden.

Schon das Singen in kurdischer Sprache steht für ein politisches Statement, es war lange Zeit verboten. Neben eigenen Songs führt Aynur Volkslieder aus der traditionellen Überlieferung im Repertoire, Klagegesänge wie auch Tanzstücke. Auf „Hedûr“ handelt sie von Innerlichkeit, in den Volksliedern werden etwa Naturerscheinungen besungen; nicht zuletzt auch kündet Aynur von der bis heute anhaltenden Unterdrückung ihres Volkes, mit Augenmerk auf die Frauen. Das 2004 veröffentlichte Album „Keçe Kurdan“ – Kurdisches Mädchen – hatte ein Gericht verboten, mit der Begründung, mit der Verbindung der Worte Keçe (Mädchen) und Ceng (Kampf) lasse auf eine Unterstützung der Sache der kurdischen Separatisten schließen. Wenige Monate später wurde die Entscheidung aufgehoben.

Aynurs sparsam gesetzte Ansagen sind kurdisch, die wenigen deutschen Worte auf Freundlichkeiten beschränkt. Das kann man bedauern – oder es gerecht finden, sehen doch wir „Mehrheitsdeutsche“ uns hier einmal in die Rolle der Draußenstehenden versetzt.