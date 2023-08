Anohni and the Johnsons: „My Back Was a Bridge ...“ – Eine Hand zur Versöhnung

Von: Stefan Michalzik

So können Fotos einer scheuen Person aussehen: Anohni. Foto: Anohni/Nomi Ruiz © Anohni/Nomi Ruiz

Fragilität und Überschwang: Anohni reaktiviert The Johnsons und legt das neue Album „My Back Was a Bridge For You To Cross“ vor.

Das letzte Album von Anohni, „Hopelessness“ (2016), war von elektronischer Produktionsweise geprägt. Nun hat die einst als Anthony bekannt gewordene Musikerin ihre alte Band The Johnsons reaktiviert. Noch nie waren The Johnsons in einer so expliziten Weise eine Band wie auf „My Back Was A Bridge For You To Cross“. Da ist auch ein enger, aber eigenwilliger Bezug zu Soul und Folk, mit dem schottischen Produzenten Jimmy Hogarth im Hintergrund, der unter anderem für Amy Winehouse und Duffy gearbeitet hat. Vom Jahr 2000 an spielten The Johnsons vier Alben ein, zuletzt „Swanlights“ (2010).

Von diesem neuen Album geht ein eigentümlich funkelnder Reiz aus, zwischen Fragilität, Melancholie und hymnischem Überschwang, getragen von der tief beseelten, charakteristisch vibratoflirrenden Stimme Anohnis, die immer wieder in die Counterlage gleitet. Schlicht sind die Arrangements, in einer auratisch über den Zeiten stehenden Art.

Bei der Person auf der Porträtfotografie der Plattenhülle handelt es sich um die 1992 unter unaufgeklärten Umständen zu Tode gekommene Marsha P. Johnson. Die Namenspatronin der Johnsons war eine Dragqueen im New York der 1960er und 1970er Jahre, im Umfeld von Andy Warhols Factory, einem wichtigen Bezugspunkt für Anohni. Johnson war 1969 als Aktivistin am Stonewall-Aufstand wider eine queerfeindliche Polizeiwillkür beteiligt, dem Ausgangspunkt für den Christopher Street Day. Der Titel des Albums stellt eine Referenz an die frühen Protagonisten der queeren Bewegung dar.

Am Beginn der Platte steht die verhalten aufbruchsbeschwingt groovende Nummer „It Must Change“, arrangiert mit Jazzgitarre und Streichern. „Die Art, wie du mit mir sprichst/Die Dinge, die du mir antust/Das muss sich ändern.“ Das sind keine kämpferischen Töne, vielmehr wird eine Hand gereicht zur Versöhnung. Harsch stadiongitarrenlärmig bricht hernach das skizzenhafte und kurze „Go Ahead“ herein. Holzbläser begleiten in der zärtlichen Ballade „Sliver of Ice“ die x-fach wiederholten Zeilen „I love you so much more/I never knew before“. Dieser Song holt die Erinnerung zurück an ein Gespräch mit dem bereits dem Tod nahen Freund Lou Reed über die ungeahnte Freude beim Lutschen eines Eiswürfels.

Das Album Anohni and the Johnsons: My Back Was A Bridge For You .... Beggars/ Indigo/ 375 Media.

Es handle sich, hat Anohni dem Album mit auf den Weg gegeben, beinahe um eine Antwort auf Marvin Gayes pophistorisch epochale Frage „What’s Going On“. Um eine Art Echo auf das große Album aus dem Jahr 1971 (im Übrigen dem Geburtsjahr von Anohni), mit der Weltsicht des Jahres 2023, individuell wie politisch.

Musikalisch ist der Bezug zu Gaye besonders ohrenfällig bei der mit Streichern arrangierten Ballade „Why Am I Alive Now?“. Als einen weiteren Einfluss nennt Anohni die Instrumentierungskunst auf Alben von Nina Simone sowie dem hochtönenden Jazzschmachter Jimmy Scott.

Die Dramaturgie ist die eines romantischen Songzyklus. Es geht um die dunklen Seiten der Existenz wie die globale ökologische Bedrohung und die Auseinandersetzung mit der eigenen Verwicklung in die Ursachen. Der Ausklang mit dem folkigen „You Be Free“ knüpft mit gedämpft zuversichtlicher Botschaft an den Anfang an.