AnnenMayKantereit in Frankfurt: Am heimischen Wohnzimmertisch

Von: Volker Schmidt

AnnenMayKantereit im August in Berlin noch Open Air. © IMAGO/Sabine Gudath

Schlicht, aber trotzdem hallenkompatibel: AnnenMayKantereit in der Frankfurter Festhalle.

Draußen wird diskutiert, ob man zu AnnenMayKantereit denn überhaupt tanzen könne. Immerhin spricht in einem der bekanntesten Lieder von „AMK“ das lyrische Ich davon, dass es „immer noch so müde von gestern“ sei und lieber daheimbleibe, um Pflanzen zu rauchen.

In der Festhalle zeigt sich: Man kann. Der Innenraum ist angemessen unbestuhlt, und auch auf den Rängen stehen sie schnell, wie Sänger Henning May anerkennend feststellt. Die Halle ist ausverkauft, und das schon seit Monaten, denn das Konzert musste zweimal wegen Krankheitsfällen verschoben werden.

Nora Steiner und Madlaina Pollina aus der Schweiz haben mit angepunktem Deutsch-Schlager-Folk-Pop-Indie angewärmt. Dem Duo „Steiner und Madlaina“ (im Oktober als Vorgruppe von „Element of Crime“ in der Alten Oper, im November allein im Nachtleben) folgt das vierköpfige Trio AMK: Neben Henning May, Christopher Annen und Severin Kantereit der ungenannte vierte im Bunde war lange Bassist Malte Huck, seit 2020 ist an seiner Stelle Sophie Chassée dabei. Vielleicht schafft sie es ja irgendwann in den Bandnamen.

Das Konzert beginnt, als wäre die Band noch wie vor fünf Jahren im Batschkapp-Format unterwegs: schwarze Bühne, ein paar Scheinwerfer, Regenbogenflagge überm Klavier – Clubatmosphäre. „Es tut gut wieder hier zu sein“ als Einstieg, wenig später der noch frische Post-Covid-Song „Lass es kreisen“, und für „Es ist Abend (und wir sitzen bei mir)“ haben sie sogar den heimischen Wohnzimmertisch dabei.

Von Anfang an Vollgas

Man wolle von Anfang an Vollgas geben, sagt Henning May – und schon kommt „Pocahontas“, einer der ersten Erfolge der schnell zum Hallenformat gewachsenen Band. Dieser Größe werden AnnenMayKantereit voll gerecht. Gitarrist Annen spielt keine Fuddelsoli, hat aber mit elektrischen funky Riffs oder lagerfeuriger Akustikgitarre den Klang voll im Griff; Drummer Kantereit spielt unaufdringlich virtuos. Und die unverwechselbare Stimme von Henning May, der auch Klavier und Ukulele beisteuert, verbindet unterschwelligen Wohlklang mit der direkten Wirkung eines Raspelhobels.

Und auch die Konzertgestaltung ist hallenkompatibel: Erst vier Bläser und -innen, dann kommen vier Streicherinnen dazu, bereichern im Satz und mit Soli die Arrangements. Mit einem verträumten Instrumental geben sie den drei Jungs Gelegenheit, sich diskret zur Zweitbühne im Publikum zu schleichen. Wann dieses geboren sei, wollen die Musiker wissen, die sich vor Bandgründung 2011 am Schiller-Gymnasium in Köln-Sülz kennengelernt haben. Die Stimmen für „vor 1995“ sind lauter als für danach, aber es gibt auch Gäste, die sich mit dem Text von „Als ich ein Kind war (gab es kein Insta)“ kaum identifizieren dürften (Instagram existiert ein Jahr länger als AMK).

Im Endspurt erklingen unter anderen „21, 22, 23“ vom ersten Album „Alles nix Konkretes“ und „Ich glaub ich geh heut nicht mehr tanzen“ als Dancefloor-Mambo. Die Zugabe „Barfuß am Klavier“, keine zehn Jahre alt, aber gefühlt schon Great German Songbook, singt May allein, für „Tommi“ kommen Annen und Kantereit mit Kölschgläsern hinzu. Die Frankfurter singen die rheinische Heimat-Hymne noch bewegter mit als andere Songs. „Ausgehen“, wieder mit Band, ist das Grande Finale.