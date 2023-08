Anastasia Kobekina im Rheingau – Was ein Cello kann

Von: Judith von Sternburg

Anastasia Kobekina. © Ansgar Klostermann

Robert Schumanns Genialität zeigt sich auch daran, wie modern er klingt, selbst wenn hinterher Dmitri Schostakowitsch gespielt wird. Allerdings macht das auch das Spiel der russischen Cellistin Anastasia Kobekina, das stets aufs Ganze geht. Die süße, lockere Liedhaftigkeit von Schumanns Fantasiestücken für Klavier und Klarinette op. 73, hier in der Cello-Fassung, reizt Kobekina restlos aus. In Sachen avantgardistische Kühnheit gibt es auf diese Weise kaum ein Gefälle zum Ausgeflippten in Schostakowitschs Sonate für Violoncello und Klavier d-Moll op. 40. Letztere ist am Ende doch der Höhepunkt eines starken Abends. Erst recht das irrwitzige Allegro, in dem das Cello mit Bogen und Fingern in allen erdenklichen Varianten eingesetzt wird.

Beide Werke vor der Pause wirken erst recht wie eine Cello-Klavier-Session, indem Kobekina und der ukrainische Pianist Vadym Kholodenko jeweils wie frei und ohnehin gleichberechtigt agieren, lediglich genau aufeinander hörend, aber doch mit schönem Eigensinn. Ein wie blind aufeinander eingespieltes Paar. Kobekina, die demnächst 29 Jahre alt wird, absolviert gegenwärtig einen Aufbaustudiengang für Barockvioloncello in Frankfurt. Sie gehörte 2022 zu den Debütantinnen beim Rheingau Musik Festival, die direkt erneut eingeladen wurden. Der 36-jährige Kholodenko trägt die ukrainischen Farben als Einstecktüchlein.

Auch nach der Pause zuerst Schumann, „Fünf Stücke im Volkston“ op. 102, deren tückische Schlichtheit bereits von Donner grundiert wurde. Und während César Francks für Klavier und Violone geschriebene Sonate in A-Dur auch als nobles Celloformat imponierte – kein Rausschmeißer, sondern eine Beruhigung –, wurde es vor den Türen von Schloss Johannisberg ernst mit dem Gewitter. ith