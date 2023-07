Amadou & Mariam im Palmengarten – Auf geht’s

Von: Stefan Michalzik

Amadou & Mariam, die jetzt die Summer-in-the-City-Reihe des Mousonturm im Palmengarten eröffnet haben. Foto: Mousonturm © Mousonturm

Summer in the City im Palmengarten eröffnet mit Amadou & Mariam.

So kennt man sie. Das ganze Konzert, eine Feier der guten Laune. Immer wieder den ganzen Abend über richteten Amadou & Mariam Fragen der Art „Ça va bien?“ – geht es euch gut? – an das Publikum. Vor den Stücken ruft Amadou zumeist ein animierendes „On y va!“ aus – auf geht’s.

Der Abend im Frankfurter Palmengarten eröffnete das vom Mousonturm ausgerichtete Festival Summer in the City – und es dauerte tatsächlich nicht lange, bis eine immer dichter werdende Menge vor der Konzertmuschel und bald auch im Mittelgang ausgelassen zu tanzen begann. Seit seinem internationalen Debüt mit dem Album „Sou ni tilé“ (1998) erfreut sich das seit über vierzig Jahren verheiratete „blinde Sängerpaar aus Mali“, wie sie häufig genannt werden, mit seinem freundlichen Afropop eines anhaltend großen Erfolgs. In der Heimat, so Amadou vor Jahren in einem Interview, hätten sie andauernd zu hören bekommen, ihre Musik sei nicht wirklich afrikanisch. Westafrikanische Musiktraditionen verarbeiten Amadou & Mariam im Ansatz einer heutigen Popmusik. Wobei es eher um eine Heutigkeit der 80er geht.

Mit wertkonservativem Blues

Prägend ist vor allem der Blues. Als Vorbilder nennt das Duo John Lee Hooker wie auch Eric Clapton, Pink Floyd und Stevie Wonder. Die Musik ist ausgesprochen wertkonservativ. Auf den Alben, an deren Entstehung Größen wie Manu Chao und Damon Albarn beteiligt gewesen sind, wurde äußerst moderat „experimentiert“. Selbst auf „Folila“ (2012), mit einer illuster besetzten Gästeliste, ging das nicht besonders weit.

Gelegentliche Querschläger im Sound kamen an diesem Abend mit der fünfköpfigen, auf ein westliches Rockinstrumentarium beschränkten Besetzung einzig von dem Mann an den Synthesizern. Im Gitarrenspiel Amadous überlagert sich der Blues mit Strukturen der Musik der westafrikanischen Laute Ngoni.

Mit politischen Äußerungen halten sich Amadou & Mariam eher zurück. Ihre Texte, gesungen vor allem in Französisch und in der Mande-Sprache Bambara, handeln vor allem von der Liebe und von Hoffnung. Lieder mit politischen Texten gibt es bei ihnen vereinzelt, etwa „Ce n’est pas bon“, ein Protestsong wider Diktatur und Korruption, mit einem Plädoyer für Frieden und Respekt. Nicht zuletzt angesichts eines mehr oder minder durchgehenden Stroms der repetitiven Rhythmen bei lediglich einer veritablen Ballade stand einer ungebrochenen Tanzlust – mal auch mit einer Einlage einer großartigen afrikanischen Tänzerin aus dem Publikum, die auf die Bühne gebeten wurde – nichts entgegen.

Im gegen Ende gespielten Song „Africa“ (2010) wird die Solidarität auf dem Kontinent beschworen. Kein Kommentar zur aktuellen Lage in der Region in den Ansagen. Dazu ist ja auch kein Musiker, keine Musikerin verpflichtet.