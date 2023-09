R’n’B-Album „IRL“ von Mahalia: Was sie von ihm erwartet

Von: Stefan Michalzik

Teilen

Mahalia. Foto: Sirui Ma © Atlantic Records/Sirui Ma

Mahalias feines R’n’B-Album „IRL“

Die Verhandlung von Liebesdingen war schon auf „Love and Compromise“, dem 2019 erschienenen Debütalbum von Mahalia, ein zentrales Thema. Ihr nun herausgebrachtes zweites hat die Londoner Musikerin mit der Abkürzung „IRL“ überschrieben. Die steht für „in real life“ – im wirklichen Leben. Das Album, erzählt sie in Interviews, sei vor dem Hintergrund entstanden, dass sie während der Lockdowns das Gefühl hatte, ihr Leben sei auf Eis gelegt: Das Album wäre ohne die Pandemie ein anderes geworden.

Mit immensem Geschick gelingt es Mahalia, die Manier klassischer Popsongs, in denen sich ein Wort in einem wie selbstverständlichen Fluss auf das andere fügt, mit der Innerlichkeit des Songwritertums und dem Standpunkt einer selbstbewussten Frau übereinzubringen. Da geht es nicht zuletzt auch um eine Standortbestimmung, um Selbstreflexion, Unabhängigkeit und Stärke, auch und besonders im Augenblick der Verletzung. „If you want my love then let’s discuss the man you’re required to be“, heißt es in dem Song „Terms and Conditions“, den Mahalia gemeinsam mit der Londoner Kollegin Raye geschrieben hat – wenn du meine Liebe möchtest, lass uns darüber sprechen, was ich von dir als Mann erwarte. Um Offenheit und Kommunikationsfähigkeit gehe es ihr bei einem Mann, hat Mahalia erläutert, und darum, so viel zu bekommen, wie sie gibt.

Soll es wirklich so enden?

Kommt ihr ein Mann blöde, weiß die Frau, was zu tun ist: von „putting a middle finger up“ war schon auf ,,Love and Compromise“ die Rede. Doch es geht nicht allein um Stärke. Von Verletzlichkeit und emotionalem Zwiespalt kündet der Song „Goodbyes“: „Why is this all I am to you? Is this how it ends?“

Auf der musikalischen Seite ist es wie schon beim Debüt entschieden der Mainstream, auf den gezielt wird. Dabei ist der eigengeprägte, wenngleich nicht gerade experimentelle Umgang mit dem Genre R’n’B von schillernder Raffinesse. Mit viel atmosphärischer Wärme, produktionstechnisch nicht so glatt wie der heute gängige R’n’B, eher anknüpfend an die frühen Tage des Genres Anfang der nuller Jahre sowie an Vorbilder aus dem Neosoul wie etwa Lauryn Hill. Selten gehen die Dancebeats über ein entspanntes mittleres Tempo hinaus. Im reduziert arrangierten „Hey Stranger“ wird ein „Young man in the nike“ angewiesen: „Don’t tell me that you like me“; der Mann hat gerade eine schmerzhafte Trennung hinter sich – für die tröstende Affäre mit Wieder-Freunde-sein am nächsten Morgen ist die Frau nicht zu haben.

Wohltuend sparsam gestreut sind die Gastauftritte. So etwa von der Amerikanerin Jojo in „Cheat“, in dem das lyrische Ich in lebensfroher Stimmung ihren Kerl, der nach einer wiederholten Eskapade um eine weitere Chance bittet, in die Wüste schickt. Der Londoner Rapper Stormzy ist der croonerhafte Duettpartner in der innigen Liebe-auf-immer-Ballade „November“.

Im Februar hatte Mahalia die Brit Awards wegen einer ihrer Meinung nach mangelnden Anerkennung von R’n’B-Musikerinnen und -Musikern kritisiert und die Einrichtung einer eigenen Kategorie für das Genre gefordert, nicht länger in einem Topf mit „Pop“. Mit diesem starken Songwriter-R’n’B-Album bietet sie sich als chancenreiche Anwärterin an.