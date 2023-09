Album „Inside: Missing Link“ von Volker Kriegel: Hinter der Eisentür

Von: Hans-Jürgen Linke

Ein junger Volker Kriegel. Foto: Ear Music © Ear Music

Nicht eingerostet: Volker Kriegels „Inside: Missing Link“ 50 Jahre später.

Erzähler, Zeichner, Soziologe war Volker Kriegel auch, vor allem aber Musiker. Und was wollte er seinem Publikum sagen, als er die Doppel-LP des Jahres 1972 „Inside: Missing Link“ nannte? Dass es irgend eine Verbindung gab zwischen all seinen bemerkenswerten Talenten? Oder wenigstens zwischen Rock- und Jazzmusik? Hatte er ein missing link gefunden oder produziert zwischen zwei Phasen seiner musikalischen Entwicklung?

Immerhin war die eine der in der blauen Hülle enthaltenen LPs von einem Quintett eingespielt, das weder vorher noch nachher eine feste Band bildete, und die zweite LP präsentiert ein Oktett und klingt, als wolle sie vorausdeuten auf das United Jazz And Rock Ensemble, an dessen Gründung Kriegel einige Jahre später maßgeblich beteiligt war.

MPS hat Kriegels Opus nach einem halben Jahrhundert mit den originalen Aufnahmebändern erneut gemastert und in historisch korrekter Gestalt neu herausgebracht. Schließlich ist 2023 eine Art doppeltes Jubiläums-Jahr – das Jahr, in dem Volker Kriegels 20. Todestag (im Juni) zu begehen war wie auch sein 80. Geburtstag (im Dezember) hätte gefeiert werden können.

Alle arbeiteten sich ab

Die Bigband des Hessischen Rundfunks hat unter der Leitung von Jim McNeely vor fünf Jahren einen Volker-Kriegel-Abend veranstaltet. Sie war damals gut beraten, dafür gleich drei Gitarristen zu beschäftigen. Wie man auf dem historischen Produkt hören kann, vereinigte Volker Kriegel mindestens drei Stilistiken: Was und wie er spielt, klingt elegant und flüssig, ruppig-elektronisch und gekonnt bizarr, freundlich und folkloristisch-melodisch. Volker Kriegel war einfach genreübergreifend der deutsche Gitarrist dieser Zeit. Wer sich damals mit auch nur einem Hauch von Ambition an der elektrischen Gitarre abarbeitete, spielte das Titel gebende Stück „Missing Link“ rauf und runter.

Damals, also 1972, war Volker Kriegel mit seinen gut 28 Jahren in einem Alter, in dem man als Jazzmusiker noch zum Nachwuchs zählt. Aber was im deutschen Jazz, diesseits seiner freieren Spiel- und Inszenierungsweisen, Rang und Namen hatte, gesellte sich gern dazu: Eberhard Weber, Albert Mangelsdorff, Heinz Sauer sind zu hören. Und der Plakatkünstler Günter Kieser steuerte für das Cover eine blau-rostig verriegelte quadratische Eisentür bei.

Einfachheit & Raffinement

Die Oktett-LP umfasst vier längere Stücke von klassischem Zuschnitt, mit schönen thematischen Bläsersätzen und weiträumigen, tonal eingebundenen Soli, es gibt freigeistige Passagen, die als Intro oder Interludium erscheinen und von eher geradlinigen Zugängen auf ihren Platz verwiesen werden, und das Titelstück „Missing Link“ war in seiner Verbindung von Einfachheit und Raffinement Kriegels größter Hit. Die Quintett-LP versammelt acht Stücke – eines („Tarang“) über zehn Minuten lang, sechs weitere liedhaft kurz, alle vielschichtig und voller Energie und mitreißender Ideen, dabei formvollendet und ausgewogen. Das letzte Stück („Finale“) allerdings ist nur ein paar Sekunden lang und vor allem humoristisch.

Vielleicht war „Inside: Missing Link“ wirklich die frühe Sternstunde des (damals noch bundes-) deutschen Rockjazz. Auch wenn Volker Kriegel noch viele Jahre lang in unterschiedlichen Besetzungen an diesem Projekt weiter gearbeitet hat.