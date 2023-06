„Akousmatikous“ von Salami Rose Joe Louis – Ohne die Quelle zu kennen

Von: Stefan Michalzik

Klangwelten von faszinierender Dichte schafft Salami Rose Joe Louis. Foto: Brainfeeder © Brainfeeder

Salami Rose Joe Louis’ kathartisches Zwischenspiel „Akousmatikous“.

Es ist eine Klangwelt von faszinierend einlullender Dichte, in die einen Salami Rose Joe Louis entführt. Zieht man mit Blick auf die musikalische Entwicklung das Debüt „Son of Sauce“ (2016) zum Vergleich mit „Akousmatikous“, ihrem jüngst erschienenen vierten Album, heran, waren die elektronischen Texturen der kalifornischen Sängerin und Songschreiberin in ihren Anfängen noch entschieden sparsamer. Stellt man sich hingegen manche der 16 Songs auf „Akousmatikous“ einmal ohne die Gesangsstimme vor, so würde der eine oder andere davon bestens als ambienthafte Klanglandschaft durchgehen.

Dem ist eine gewisse Hermetik eigen, zwischen Idylle und düsterer Überschattung. Angesichts der Texte jedoch lässt sich nicht einfach von schöner Weltflucht sprechen. Und manch hektischer Elektro- und (wie seit einer Weile wieder schwer en vogue) Drum‘n‘Bass-Rhythmus hält gleichfalls dagegen. Mitunter schlägt mitten in einer Nummer die Stimmung um von der ambienthaften Idylle in den Elektrobeat wie gleich zu Beginn im Titelsong mit Soccer96 (dahinter stehen Danalogue und Betamax von The Comet Is Coming) als Gästen.

Das vergleichsweise ausgelassene „Propaganda“ – hier gastiert Brijean – ist geprägt von einem, wenn auch verlangsamten, beinahe housigen Beat. In „Propaganda“ heißt es am Anfang in x-facher Wiederholung „How are we supposed to see beyond the propaganda“, wie sollen wir hinter die Propaganda sehen, und weiter: „Zuweilen ist es an der Zeit/ Deine Ansichten zu überdenken/ Mit einer innerlichen Ruhe/ Lass’ deinen Geist weicher werden“. Klingt ein wenig esoterisch, lässt sich jedoch auch politisch lesen und ist am Ende wohl das eine wie das andere. Doch gibt es auch ein herrlich poetisches Liebeslied, „Always On My Mind“ (keineswegs ein Cover der vor allem von Elvis Presley, Willie Nelson und den Pet Shop Boys bekannten Brenda-Lee-Nummer).

Das Album: Salami Rose Joe Louis: Akousmatikous. Brainfeeder/Rough Trade.

Stichwort „Akousmatikous“: Die Akousmatikoi waren pythagoreische Mystiker aus dem 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Ihr Leben richteten sie aus nach Harmoniesuche, Ritualen und ethischen Bestrebungen. Salami Rose Joe Louis – sie wurde als Lindsay Olsen geboren und hat sich den auf den Boxweltmeister der 30er und 40er Jahre bezogenen Namen als queeres Statement zugelegt -, sagte, sie sei „begeistert vom Konzept, einem Klang zu lauschen, ohne die Quelle zu kennen.“ Es gehe ihr um „den Akt des Lauschens in der großen Weite des Universums“, auf der Suche nach Antworten, Fragen oder auch etwas Undefinierbarem. Ihr ausgeprägtes Interesse an Mystik und Ritualen wie auch Science-Fiction-Szenarien ist bereits auf vorhergehenden Alben dokumentiert.

Sie war Klimaforscherin

Was die Zukunft anbelangt: „Sugar Coating“ ist eine Abbitte an kommende Generationen ob des in einem unbewohnbaren Zustand hinterlassenen Planeten. Bevor sie sich von 2017 an vollständig der Musik zuwandte, war Salami Rose Joe Louis Klimaforscherin. Mit ihren Soundgespinsten passt sie ideal zu Brainfeeder, dem Label von Flying Lotus, wo sie seit vier Jahren unter Vertrag steht. Ein „Cathartic Interlude“ gibt es auf diesem Album – das im Grunde genommen als Ganzes ein kathartisches Zwischenspiel ist.