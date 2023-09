Abschluss des Rheingau Musik Festivals: Bruckners Siebte elegisch durchbuchstabiert

Von: Bernhard Uske

Herbert Blomstedt. Foto: Ansgar Klostermann © Ansgar Klostermann

Herbert Blomstedt beendet mit dem Gewandhausorchester Leipzig das Rheingau Musik Festival.

Eine Herausforderung für Orchester sind Auftritte unter der Leitung von Ü-80/90-Dirigenten, wie man sie in Gestalt von Günter Wand, Stanislaw Skrowaczewski oder auch Otto Klemperer erleben konnte. Die altersbedingt reduzierte Zeichengebung, der Verlust spannkraftbesetzter Reaktion sowie die habituelle Fokussierung setzt auf Seiten des Klangkörpers große Koordinationskompetenz voraus. Im Fall des Philharmonia Orchestra London führte das einst zu einer regelrechten Symbiose zwischen den starren Zeichen Klemperers und der daran zu Autonomie und Souveränität gewachsenen Umsetzung durch das Orchester.

Jetzt, beim Abschlusskonzert des Rheingau Musik Festivals in der Basilika von Eberbach trat das Gewandhausorchester Leipzig mit seinem Ehrendirigenten Herbert Blomstedt auf. Der im 96. Lebensjahr stehende dirigentische Seniorissimus dirigierte im Sitzen und wurde von einem der Musiker aufs Podium geführt, wo ihn Standing Ovations des Publikums empfingen.

Anton Bruckners 7. Sinfonie wurde gegeben. Ein Werk, das mit etwa 60 Minuten Spieldauer durchaus noch einen weiteren Programmposten verträgt. Aber die Blomstedt-Aufführung hatte mit gut 74 Minuten Länge doch einigermaßen akzeptable Konzertdauer und bescherte die Brucknersche Themen-Dreifaltigkeit, die sich in immer neuen Klangpersonalitäten manifestiert, als breit strömenden Fluss. Das Profil der zahlreichen Umformatierungen und Mutationen der Ausgangsfiguren blieb bei getragenem Verlauf eher flächig, wenngleich in der voluminösen Eberbach-Akustik mächtig und von körperhafter Sättigung. Idiomatische Vielfalt und Gestaltenwechsel waren dabei naturgemäß wenig zu erleben, wenngleich die immer kontrollierte Klangdramaturgie der Interpretation einen zu breiigen Verlauf verhinderte.

Blickkontakte untereinander

In weiten Partien des heiklen 2. Satzes wurde, was Zusammenhalt und Einsatzgenauigkeit angelangt, auf Sicht gefahren und waren die Blickkontakte im Orchester untereinander von entscheidender Bedeutung. Elegisches Durchbuchstabieren brachte meist gravitätische Vollzüge, was angesichts der Vagheit der dirigierenden Gesten eine angemessene und trefflich gemeisterte Strategie war. Wie überhaupt das Orchester, das die Siebente Bruckners 1884 uraufführte, einen famosen Eindruck in allen Stimmgruppen machte. Die Brucknersche Terrassendynamik bescherte im Verein mit dem obertonreichen Leipziger Auftritt ein Klangbild, das der topfigen und plakativen Resonanz in der Basilika nicht allzuviel Raum ließ.