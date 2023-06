Macht Rammstein Rammstein Sachen?

Von: Baha Kirlidokme

Teilen

Rammstein-Sänger Till Lindemann. © Imago

Nach ersten Vorwürfen gegen Till Lindemann berichten nun weitere Frauen von Übergriffen, die durch den Rammstein-Sänger geschehen sein sollen

Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe: Das sind die Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann. Nach ersten Vorwürfen vergangene Woche haben sich nun laut Recherchen der „Süddeutschen Zeitung“ und des NDR weitere junge Frauen gemeldet, die von mindestens übergriffigem Verhalten rund um Privat-Partys und Konzerte der deutschen Industrial-Metal-Band berichten.

Einige dieser Frauen werfen Lindemann vor, sie unter Drogen- und Alkoholeinfluss sexuell missbraucht zu haben. Dabei soll eine der Band nahestehende Alena M. eine Schlüsselrolle gespielt haben. Sie soll systematisch junge weibliche Rammstein-Fans kontaktiert haben, um sie dem Star persönlich vorzustellen.

Wer auf Konzerten der Band in den Bereich direkt an der Bühne möchte, der sogenannten „Row Zero“, und wer vor allem auf die After-Show-Partys will, müsse sich an Alena M. wenden, heißt es in den Recherchen. Einige der Frauen habe man auf potenziellen Sex mit Lindemann vorbereitet, andere seien davon überrascht worden, so der Medienbericht.

Die ersten Vorwürfe postete die Irin Shelby L. am 25. Mai. Sie hatte drei Tage zuvor ein Konzert der Band in der litauischen Hauptstadt Vilnius besucht. Auf Twitter und Instagram äußerte sie den Verdacht, dass ihr bei einer Party vor der Show Alkohol gegeben worden sei, womöglich mit Drogen versetzt. Sie postete außerdem Fotos und Videos, auf denen Blutergüsse an ihrem Körper zu sehen sind. Sie könne sich nicht erinnern, wann und wie genau im Verlauf des Abends die Verletzungen entstanden seien, da sie unter Drogen gestanden habe, teilte sie in den Posts mit.

Die Band wies ihre Darstellung am 28. Mai mit einem knappen Social-Media-Post zurück. „Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschließen, dass sich was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat. Uns sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt“, heißt es auf Twitter. Shelby L. stellte im Kurznachrichtendienst klar, dass Lindemann sie nicht angefasst und nicht vergewaltigt habe. Das habe sie auch nie behauptet. Woran sie sich erinnere, sei, dass sie für das Treffen mit ihm gezielt ausgewählt worden sei. Lindemann habe ihr Alkohol angeboten und sei davon ausgegangen, dass sie Sex mit ihm haben wolle. Als Shelby L. ablehnte, soll er aggressiv geworden sein.

Rammstein gelten unter vielen Menschen schon lange als frauenfeindliche Band, die sexuelle Übergriffe mindestens verharmlost.

In seinem 2020 veröffentlichten Band „100 Gedichte“ beschreibt Lindemann im Gedicht „Wenn du schläfst“, wie ein Lyrisches Ich jemanden unter Einsatz von K.O.-Tropfen vergewaltigt: „Ich schlafe gerne mit dir, wenn du schläfst“, und weiter: „Etwas Rohypnol im Wein (etwas Rohypnol ins Glas) / Kannst dich gar nicht mehr bewegen / Und du schläfst / Es ist ein Segen“. Der Verlag Kiepenheuer & Witsch trennte sich am Freitag von dem Sänger. „Aus unserer Sicht überschreitet Till Lindemann für uns unverrückbare Grenzen im Umgang mit Frauen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Lied „Liebe ist für alle da“ singt Lindemann: „Ich mach die Augen zu / Wir sind allein / Ich halt sie fest / Und keiner sieht sie weinen / Sie macht die Augen zu / Sie wehrt sich nicht / Liebe ist für alle da – auch für mich“.

2020 erklärte Till Lindemann in einem Interview mit dem Magazin „Rolling Stone“, dass er grundsätzlich nicht mit Frauen befreundet sei. Eine „Frauen-Freundschaft“, wie er es nennt komme für ihn nur in Frage, wenn „man sie vorher gepoppt hat, dann vielleicht schon, aber das muss passiert sein“.