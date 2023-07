Zum Tod von Milan Kundera: Hoffnungen und Irrtümer

Von: Arno Widmann

Teilen

Milan Kundera mit seiner Frau in Prag, 1973. © AFP

Ein Nachruf auf den tschechisch-französischen Schriftsteller Milan Kundera, der anderen mit seinen Romanen die Augen öffnen konnte und sich immer wieder neu erfand.

Es gibt zwei wichtige Einsichten, die ich Milan Kundera verdanke. Für beide ist er nicht allein verantwortlich, aber dennoch liebte ich ihn dafür ganz besonders. Ich bin mir sicher, dass es nicht nur mir so erging.

Was ist moderne Literatur? Diese Frage beschäftigte uns lange. Gerade in der Bundesrepublik. Modern war nicht nur ein anderes Wort für gegenwärtig, es war auch der Anspruch, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und wieder anzuschließen an die Moderne. Wie macht man das? Wir debattierten über Kahlschlag und Experimentalpoesie, über Satire und die Absage an den Tiefsinn.

Diese Debatten beschäftigten die literarisch interessierten Milieus in ganz Europa. Die revolutionären Umtriebe um 1968 waren eng damit verbunden. In der Tschechoslowakei – es gab sie einmal – half eine Kafka-Konferenz den Prager Frühling vorzubereiten, in Paris war eine der Parolen „Die Fantasie an die Macht“. Überall schien klar: Es geht nicht nur um Machtwechsel, sondern um radikale Veränderungen jeder, jedes Einzelnen und der ganzen Palette von Beziehungen, die sie miteinander haben. Dabei musste die Literatur eine wichtige Rolle spielen.

Als 1984 Milan Kunderas Roman „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ vom Pariser Exil aus seinen Siegeszug um den Globus begann, ging es schon lange nicht mehr um den Anschluss an eine Moderne. „Postmodern“ war das neue Zauberwort. Es war ein Universalschlüssel, der einem den Zugang zu allen Überlieferungen erlaubte, solange man keine von ihnen ernst nahm.

Kunderas Roman verwob Weltgeschichte, politisches Manifest und Liebesroman. Alles hing mit allem zusammen. Das war auch unsere Erfahrung und unsere Erfahrung war auch, dass es glückliche Momente, Augenblicke schrecklichen Scheiterns und ganz sicher im wirklichen Leben niemals ein Happyend gibt.

„Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“, daran litten die aus dem kommunistischen Prag in den Westen geflohenen Protagonisten des Romans.

So sehr, dass sie wieder zurückgingen in die CSSR. Wir sollten Kunderas hellsichtiges Buch wieder lesen. Vielleicht sind es ja nicht die Schwierigkeiten, die das Leben nach der Wende so schwierig machen. Vielleicht ist auch dessen Leichtigkeit unerträglich.

Milan Kunderas Romane erzählen von wirklichen Menschen, also von jenen Lebewesen, die anfassen und fühlen, die sehen und hören, riechen und lieben, die aber auch träumen und nachdenken. Sie tun etwas und sie denken darüber nach. Hilflos meist und verworren, aber gerade darin erkennen wir uns wieder und die Kunst, mit der Kundera das tut, ist ein altes, sich immer wieder erneuerndes Handwerk.

Eines seiner schönsten Bücher ist die 1986 erschienene Essaysammlung „Die Kunst des Romans“. Man kann darüber streiten, ob er recht hat, den Roman als eine europäische Erfindung zu betrachten. Aber es ist sehr reizvoll, dessen europäische Spielart als eine Entwicklung des „Zeitalters der Entdeckungen“ zu betrachten. Sofort ist man wieder in diesem unaufhebbaren, aber immer auch widersprüchlichen Zusammenhang von Innen und Außen. Die Welt entdecken heißt immer auch sich selbst erkennen. Auch dann, wenn man glaubt, in die Welt hinaus vor sich selbst fliehen zu können.

Es machte die Größe Kunderas aus, das immer wieder zusammensehen zu können. Und nicht nur das. Er konnte seinen Leserinnen und Lesern die Augen öffnen dafür. Und – vielleicht wichtiger noch – ihren Geist. Romane, die Kundera liebt, schildern und reflektieren. Sie sprechen unsere Sinne an und unseren Verstand. Der Don Quijote ist nicht nur eine Satire über einen einsamen Ritter, den zu viel Lektüre so blind gemacht hat, dass er Windräder mit Riesen verwechselt. Sein Scheitern an der Wirklichkeit hilft uns, über unsere eigenen Unzulänglichkeiten zu lachen. Mit „Die Fantasie an die Macht“, so zeigen uns die großen Romane, ist es nicht getan.Das ist der Weg, der in die Ohnmacht führt, in die Lage, in der wir sind; ausgeliefert der Macht. Okay, das ist die eine Einsicht.

Die zweite Einsicht, die ich Milan Kundera verdanke – natürlich neben einigen anderen, darunter György Konrád (1933 – 2019) und Claudio Magris (geboren 1939) – ist die Entdeckung Mitteleuropas. Wer nach dem Krieg in der zweigeteilten Welt aufwuchs, der unterschied zwischen West und Ost. Alles, was unter der Herrschaft der Sowjetunion stand, war für mich Osteuropa. Dagegen rebellierten aufmüpfige Intellektuelle auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs seit den 60er Jahren immer lauter. Sie erinnerten an den in Deutschland in Verruf geratenen Begriff, der während des Ersten Weltkrieges dazu gedient hatte, eine Reihe von Ländern als eine dem Deutschen Reich vorgelagerte Pufferzone zu betrachten, die sich ihm aber unterzuordnen habe.

Ungarn, Tschechen und Polen blickten ganz anders auf „Mitteleuropa“. Sie weigerten sich, sich als natürliche Bundesgenossen der Sowjetunion zu betrachten. Sie wiesen darauf hin, dass sie – ohne jemals befragt worden zu sein – von den westlichen Alliierten im Februar 1945 in Jalta auf der Krim Stalin zum Geschenk gemacht wurden. „Mitteleuropa“ bedeutete anzuerkennen, dass die betreffenden Staaten erobert und unterworfen worden waren, dass die Einteilung in Ost- und Westeuropa Produkt eines Gewaltaktes war.

„Abschied von Jalta“ war eine Parole jener Jahre. Gemeint war damit keine Sekunde lang ein bewaffneter Aufstand, ein Krieg gegen die Sowjetunion. Gemeint war, den Status quo als das zu begreifen, was er war. Als das Produkt einer einmaligen Konstellation in der Endphase des Zweiten Weltkrieges.

Als diese Debatten uns in der Bundesrepublik erreichten, waren wir längst in die andere Richtung gegangen. Nichts lag uns ferner als eine Revision von Jalta. „Wandel durch Annäherung“ war die Parole. Die Ostverträge stabilisierten die Grenzen. Milan Kundera und die anderen, die immer wieder „Mitteleuropa“ in die Debatte riefen, wussten das. Sie beobachteten die Auseinandersetzung misstrauisch. Entscheidend aber war etwas anderes. Kundera war nicht gegen die Ostverträge. Er lehrte uns, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Verhandlungen, Einigungen mit den kommunistischen Regimen mochten die Gefahr bewaffneter Konflikte an den Grenzen zwischen Ost und West reduzieren.

Das war gut. Aber man sollte darüber nicht die Menschen vergessen, die immer wieder gezeigt hatten und weiter zeigten, dass sie nicht einverstanden waren mit der Einrichtung ihrer Welt.

Das sind die beiden Einsichten, die ich Milan Kundera verdanke. Ich weiß nicht, ob er 1950 einen Antikommunisten denunzierte. Er erklärte, er habe es nicht getan. Ich weiß aber, dass zu Milan Kunderas Bildungsroman auch gehörte, dass er eine Weile sich im Einverständnis befand mit dem kommunistischen Regime. Die Energie, die er brauchte, sich von ihm zu lösen, macht einen Gutteil der befreienden Kraft seines Schreibens aus.

Wer darüber mehr wissen möchte, der lese seine Romane „Das Leben ist anderswo“, „Abschiedswalzer“ und „Vom Lachen und vom Vergessen“. Bei Kundera kann man auch lernen, wie wichtig es für einen Menschen sein kann, sich Geschichten über sich in den Gewändern eines anderen zu erzählen. So blitzgescheit Milan Kundera war: Er musste auch erzählen, sich frei schreiben von der Realität.

Es gibt noch etwas, das mich sehr beeindruckt an Milan Kundera. Er gehört zu den Schriftstellern, die ihre Sprache wechselten. Seit 1975 lebte Kundera in Frankreich. Seit 1981 war er französischer Staatsbürger. 1995 erschien „Die Langsamkeit“, sein erster Roman auf Französisch. In Paris ist er jetzt im Alter von 94 Jahren gestorben.

Milan Kundera erfand sich immer wieder neu. Das macht uns Lesern und Leserinnen Hoffnung auf neue Irrtümer.