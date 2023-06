Zum Tod von Cormac McCarthy: Vom Entsetzen und von der Schönheit

Von Claus-Jürgen Göpfert schließen

Der Schriftsteller Cormac McCarthy ist tot, eine große Stimme der US-Literatur des 20. Jahrhunderts.

Mit seinen letzten beiden Büchern ragte er wie ein Monolith aus vergangener Zeit in die Gegenwart. Als „Der Passagier“ und „Stella Maris“ Ende vergangenen Jahres erschienen, ahnte man, dass diese 750 Seiten umfassende literarische Kraftanstrengung seine letzte sein würde. Wenige Wochen vor seinem 90. Geburtstag ist der Träger des Pulitzer-Preises gestorben und damit eine der großen Stimmen der US-Literatur des 20. Jahrhunderts verstummt.

1965 hatte er mit „The Orchard Keeper“ (deutsch: „Der Feldhüter“) debütiert und seither beharrlich an seinem literarischen Universum geschrieben. Was jenseits dessen über ihn gesagt und publiziert wurde – etwa, dass man ihn als Kandidaten für den Nobelpreis handelte –, scherte ihn nicht.

Interviews gab er selten. Und wenn doch, dann provozierten seine Aussagen. Er könne, erklärte er, mit Autoren nichts anfangen, die sich nicht mit Leben und Tod beschäftigten. Proust zum Beispiel: „Für mich ist das keine Literatur.“ Er ziehe den Umgang mit Wissenschaftlern (insbesondere den mit Mathematikern) dem mit Schriftstellern vor.

McCarthy lebte und arbeitete stets zurückgezogen, zuletzt in der staubigen Hitze von Tesuque, New Mexico, einem winzigen Flecken, den der gleichnamige Stamm der Pueblo-Indianer bewohnt. Die Natur, die archaische Kraft, die den Menschen bezwingt und überlebt: Das ist die wichtigste Ebene in allen Romanen McCarthys.

„Er ritt die Ciénaga-Straße entlang und durchstreifte die Sumpfauen; die Sonne ging auf, Entenschwärme, Gänse und Säger erhoben sich aus den flachen Seen und zerteilten mit klatschenden Flügeln den Dunstschleier über dem Wasser, und als sie emporstiegen, verwandelte sie die noch hinter der Talsohle versteckte Sonne in goldene Vögel.“ Eine Szene aus „All the Pretty Horses“ (deutsch: „All die schönen Pferde“, 1992), dem ersten Roman der Border-Trilogie, dem „The Crossing“ („Grenzgänger“, 1994) und „Cities of the Plain“ („Land der Freien“, 1998) folgten. Mit „All the Pretty Horses“ gewann er den National Book Award, wurde landesweit und über die USA hinaus bekannt.

„All die schönen Pferde“ versammelt exemplarisch Themen des Autors. Drei junge Männer an der Schwelle zum Erwachsensein, im Grenzland zwischen den USA und Mexiko. Die drei suchen das Glück in einer archaischen Natur, doch sie finden Tod und Gewalt. Das Radio ist hier das Medium der Kommunikation, das die Menschen in den einsamen Außenstellen der Zivilisation verbindet.

In „Land der Freien“, im Herbst 1952, wird die Welt der Farmen dann schon von einem sich ausbreitenden Atom-Testgelände der US-Armee bedroht. Und was Billy in der Wüste zunächst für eine alte spanische Mission hält, ist in Wahrheit die weiße Kuppel einer Radarstation. Und in „No Country For Old Men“ („Kein Land für alte Männer“, 2005), bricht die Gewalt in Gestalt von Drogenhändlern und eines psychopathischen Killers in die texanische Provinz ein.

Und nur ein Jahr später treibt McCarthy dann in „The Road“ („Die Straße“, 2006) seine kulturpessimistische Sicht auf die Spitze. Ein Junge und ein Mann, Vater und Sohn, schleppen sich zu Fuß durch ein sterbendes, von einer ungenannten Katastrophe (einem Atomkrieg?) verwüstetes Amerika. „Ein geschwärztes, skelettiertes Land.“ Einige Bilder dieses Romans scheinen Szenen der Bibel zu zitieren, etwa Männer, die sich eines Klumpens von hundert Schlangen zu erwehren suchen: „Die Männer überschütteten sie mit Benzin und verbranntem sie bei lebendigem Leibe, denn sie wussten kein Mittel gegen das Böse, nur gegen sein Abbild, wie sie es wahrnahmen.“

Die Gewalt ist in den Texten von McCarthy allgegenwärtig. Stets geht es darum, was der Mensch dem Menschen antut. Er lädt Schuld auf sich, daran lässt der Autor keinen Zweifel: Indem er die Atombombe entwickelt. Und sie anwendet. Indem er den Tod über ein Land namens Vietnam bringt. Indem er einen US-Präsidenten namens John F. Kennedy ermordet. Schönheit und Schrecken von McCarthys Welt sind verstörend. Und doch helfen die Romane, zu verstehen, was heute in den USA geschieht. Und wo diese Gegenwart wurzelt.

McCarthy erzählt dabei in unnachahmlicher Beiläufigkeit. Seine Sprache ist von allem Beiwerk befreit und entfaltet so erst ihre Kraft, eröffnet Raum für die Phantasie: „Von einem Felssims stürzte sich das Gewässer durch einen grauen Dunstschleier fast dreißig Meter in den Gumpen darunter. Sie konnten das Wasser riechen, und sie spürten die davon ausgehende Kälte. Ein Streifen nasser Flusskies. Er stand da und beobachtete den Jungen. Wow, sagte der Junge. Er konnte die Augen nicht davon losreißen“, heißt es in „Die Straße“.

McCarthys Dialoge kommen ohne Anführungszeichen aus. Er wolle die Seiten nicht „mit komischen kleinen Zeichen überstreuen“, sagte er einmal. Die Dialoge sind karg, auf das unmittelbar Notwendige reduziert. Die Kritik, stets auf der Suche nach Vergleichen, hat die Namen Ernest Hemingway und William Faulkner ins Gespräch gebracht. Aber McCarthy bleibt ein Solitär. Ein Realist, gewiss. Und deshalb ein Pessimist. „Die Zeitalter der Menschen ziehen sich von Grab zu Grab“, heißt es auf der vorletzten Seite von „The Passenger“ („Der Passagier“, 2022). McCarthy lesen lohnt mehr denn je.