Zum 100. Geburtstag von Judith Kerr: Ein rosa Kaninchen und ein vergesslicher Kater

Von: Deborah Vietor-Engländer

Judith Kerr, 2016. © dpa

Und ein Polizist, der 1933 eine Familie rettet: Die Kinderbuchautorin und Illustratorin Judith Kerr wäre am Mittwoch 100 Jahre alt geworden.

Im April 1975 schrieb sie schon für „The Times Literary Supplement“ über Wörter, die sie in England wieder in ihre Berliner Kindheit versetzten, als sie klein war und gegen zahlreiche Beine von Erwachsenen ankämpfte – im „Blumenladen“ zum Beispiel. Heute, an ihrem 100. Geburtstag, ist sie in ihrem Exilland längst zum National Treasure geworden. Sie hätte sich als Kind nie träumen lassen, dass sie zehn Millionen Bücher weltweit verkaufen würde.

Die Hebammenrechnung für Anna Judith Gertrud Helene Kerr, am 14. Juni 1923 inmitten der Inflation in Berlin geboren, betrug satte 400 000 Mark. Ihr Vater Alfred Kerr war fast 56, ihre Mutter Julia 25 und ihr Bruder Michael zwei Jahre alt. Sie wurde nach Anna, der Schwester ihres Vaters, und nach beiden Großmüttern genannt. Die ersten fast zehn Jahre ihres Lebens waren glückliche. Ihr Vater kam ihr nie alt vor, sie schrieb später, dass sie schon mit zwei oder drei wunderbare Gespräche mit ihm führen konnte, sofern es ihr gelang, über die Bücherberge in seinem Arbeitszimmer zu klettern, die ihr sehr hoch vorkamen.

Sie schrieb, dass ihre Mutter Julia sich um das Tägliche und das Praktische des Kinderlebens gekümmert habe, aber dass ihr Vater immer da gewesen sei, wenn die Kinder ihn wirklich brauchten. Julia Kerr war Komponistin und Judith vermerkte einmal als kleines Kind, „Eine Mami will ich nie werden, da muss man immer Noten schreiben.“ Julia Kerrs Oper „Die schöne Lau“ wurde vor 1933 uraufgeführt, „Der Chronoplan“ (auf ein Libretto von Alfred Kerr) steht noch aus.

Die Familie hatte ein geräumiges Haus gemietet, hier gab es unter anderem Fräulein Heimpel genannt Heimpi, die sehr gut kochen konnte und sonst immer für die Kinder da war. Judith hat ihr nach dem Krieg Pakete nach Ostberlin geschickt.

Judith und Michael gingen in Berlin nicht ungern in die Schule, es gibt Erinnerungen an wunderbare Sommerurlaube, und die Kinder durften 1926 mit nach Hamburg, als das Heine-Denkmal von Hugo Lederer enthüllt wurde, für das ihr Vater so gekämpft hatte (es wurde 1933 abgebaut und später eingeschmolzen). Die Kinder, berichteten sie später, hatten kein jüdisches Identitätsgefühl. Als sein Sohn in die Schule kam, riet Alfred Kerr ihm, sich als „Dissident“ zu bezeichnen. Sie feierten Weihnachten und genossen es sehr, wenn Tante Annchen (Kerrs geliebte Schwester) dann zu ihnen kam. Alfred Kerr ist auf dem Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf begraben, nicht auf dem benachbarten Jüdischen Friedhof, seine Frau ebenfalls (Grabnummer Z21-217). Trotzdem hielt er nichts von den Assimilationsbemühungen seines Freundes Walther Rathenau, der so gerne Michaels Kinderwagen schob. Rathenau wurde 1924 fast vor dem Kerrschen Haus ermordet und Alfred Kerr schrieb im Exil seine Biografie (1935).

Plötzlich wurde alles anders. Diese Zeit hat Judith in ihren Büchern „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ (deutsch 1973, Deutscher Jugendbuchpreis 1974), „Warten bis der Frieden kommt“ (deutsch 1982) und „Eine Art Familientreffen“ (deutsch 1983) beschrieben. Die Familie hat nie erfahren, wer der Polizist war, der Alfred Kerr am 14. Februar 1933 nachmittags anrief, um ihm zu sagen, dass sein Pass am nächsten Tag eingezogen werden solle. Die Kerrs wollten sich immer bei ihm bedanken. Joseph Goebbels hatte schon früh gesagt, Alfred Kerr, erklärter und als Publizist aktiver Gegner Hitlers und seiner Partei, werde einer der ersten sein, die er an die Wand stellen lasse.

Es ging 1933 zuerst in die Schweiz, wo der Vater nicht arbeiten durfte, dann nach Paris, wo er es versuchte. Und schließlich, als Alexander Korda ein Filmskript des Vaters kaufte, nach England. Dazwischen – was Judith nicht erwähnt – mussten die Kinder in der äußersten Not zu Julias Eltern nach Nizza gegeben werden. Michael liebte die Großeltern, Judith sehr viel weniger.

Beide Kinder haben sich im Exil tapfer geschlagen. Michael hatte Schulerfolge wie niemals in Berlin, weil er sah, dass es für ihn nur diese Möglichkeit gab, weiterzukommen. „There was nothing else for me“, heißt es in der Autobiographie „As Far As I Remember“. In England bekam er 1939 ein „double scholarship“ für die Universität Cambridge, eine ungewöhnliche Leistung für jemanden, der erst seit 1936 im Land war und Englisch hatte lernen müssen. Judith war in einem Internat. Sie war unglücklich, aber sie ertrug es. Danach musste sie sechs lange Jahre im schäbigen Exilantenhotel ein Zimmer mit ihrer Mutter teilen.

Dann kamen der Krieg und Michaels Internierung 1940. Nach seiner Freilassung war er zuerst Lehrer und dann bei der Royal Air Force. Alfred Kerr war in England sehr unglücklich, weil er nie richtig Englisch konnte und vom kärglichen Verdienst seiner Frau abhängig war.

Judith hatte inzwischen entdeckt, dass die Malerei ihre Leidenschaft und Berufung war. Schon ihre Kinderzeichnungen hatte die Mutter ins Exil mitgenommen, und in London bekam sie 1946 ein Stipendium für eine Kunstschule. Michael studierte in Cambridge und konnte ab 1947 als Jurist arbeiten. Julia Kerr wurde 1947 Dolmetscherin bei den Nürnberger Prozessen, Alfred war allein in London, und seine Tochter besuchte ihn jeden Abend.

1948, als er einen britischen Pass hatte, trat er eine Reise nach Hamburg an, sein erster Flug. Dort bekam er in der ersten Nacht einen Schlaganfall. Als er wusste, dass er nicht mehr gesund werden würde, brachte ihm seine Frau wie versprochen die Tabletten, die sein Leben beendeten.

Zum 100. Geburtstag Judith Kerrs ist in England gerade eine neue Ausgabe des großen Bandes „Judith Kerr’s Creatures“ erschienen mit einem zusätzlichen Kapitel ihres Sohnes Matthew Kneale, der in England ein sehr bekannter Schriftsteller geworden ist. Judith hatte eine Stelle bei der BBC angenommen und dort Nigel Kneale, genannt Tom, kennengelernt, den sie 1954 heiratete und mit dem sie zwei Kinder hatte.

Judith veröffentlichte 1968 ihr erstes Bilderbuch, „The Tiger Who Came to Tea“, zwei Jahre später folgte „Mog the Forgetful Cat“. Das war der Anfang ihrer Weltkarriere als Kinderbuchschriftstellerin – schon ihre eigenen Kinder liebten diese Geschichten, weil sie die Schulbücher zum Lesenlernen in den englischen Grundschulen so schrecklich fanden (was ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen kann).

„Mog, der vergessliche Kater“ wurde weltweit übersetzt – für das Buch „Goodbye Mog“ (2002), in dem der Kater stirbt, bekam sie allerdings auch zornige Briefe. Trotzdem brachte 2015 die Weihnachtswerbung „Mog’s Christmas Calamity“ für eine Supermarktkette 1,5 Millionen Pfund für „Save the Children“ ein.

2002 starb ihr Bruder, 2006 starb ihr Mann nach langer glücklicher Ehe. Ihm widmete sie das Buch „My Henry“ (2011), in dem sie sich vorstellte, dass er im Himmel von vier bis sieben Uhr freibekäme und sie dann sehr viel zusammen unternehmen könnten. Eines ihrer letzten Bücher, „Mr. Cleghorn’s Seal“ (2015), war ihrem Vater gewidmet, der einen Seehund von der Nordsee nach Berlin gebracht und auf seinem Balkon gehalten hatte. Es konnte nicht ernährt werden und wurde schließlich eingeschläfert und ausgestopft, mit diesem ausgestopften Seehund in der Berliner Wohnung wuchs sie auf. Sie gab aber wenigstens ihrem Seehund ein Happyend.

Ich habe etwa zwei Wochen vor ihrem Tod mit ihr telefoniert, ich kannte sie seit 1995. Sie hatte mich damals ermuntert, die Biografie ihres Vaters zu schreiben (2016). Ihre Tochter Tacy, die kein Deutsch spricht, war 2019 in ihren letzten Lebensstunden bei ihr und erzählte mir, sie habe ein deutsches Gedicht aufzusagen versucht. Und ich kannte es, ihr Vater schrieb es in Liebe für sie in seiner letzten Lebenszeit: „,Bonsoir, papa‘ „Das Glück tritt in mein Zimmer, / Ein liebes Leuchten hat mein Herz erhellt; / Dein Auge lacht; ein lustig-leichter Schimmer / Liegt auf der Welt. // Im Wirrsal diese irren Erdenballes / Ging doch das eine Labsal nicht zugrund / „Bonsoir, papa“ – das liebte ich über alles / In Deinem Mund. // Und, süße Puppi, dieses ist mein Wille: / Bald bin ich fern, den ewigen Schatten nah, / Ruf es noch einmal in die große Stille: / ,Bonsoir, papa‘ ...“ Und das hat sie vor ihrem eigenen Tode getan.

Die Autorin, 1946 in London geboren, ist Literaturwissenschaftlerin und hat 2016 ihre Alfred-Kerr-Biografie bei Rowohlt veröffentlicht. Außerdem gab sie 2021 die vierbändige Ausgabe der „Plauderbriefe“ Alfred Kerrs heraus, „Berlin wird Berlin. Briefe aus der Reichshauptstadt 1897-1922“, Wallstein- Verlag. Vietor-Engländer ist seit 2017 Präsidentin der Alfred-Kerr-Stiftung.