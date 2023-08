„Zeiten der Langeweile“ von Jenifer Becker:Die große Offline-Lüge

Von: Lisa Berins

Eine digitale Entgiftung wird zum Trip in die Einsamkeit - das hochaktuelle Roman-Debüt der Berlinerin Jenifer Becker.

Digital Detox - wie auch du es schaffen kannst!“ Mit einem solchen Artikel aus einem Lifestyle-Magazin könnte es anfangen. Tipp eins: Benachrichtigungen stumm stellen. Tipp zwei: Das Handy auch mal weglegen. Tipp zehn, der wichtigste: Sich vom Handy emanzipieren.

Die dreißigjährige Mila meint es ernst. Sie geht offline, aber so richtig. Nicht nur für eine Ohne-Handy-Kur, sondern: Sie will sich unwiderruflich aus dem Internet löschen, alle Inhalte entfernen, die dort über sie umherschwirren, nicht nur ihre Profile auf TikTok oder anderen Social-Media-Plattformen, sondern alle Daten, die sie jemals im Internet hinterlassen hat. In radikaler Konsequenz setzt sie eine Sehnsucht reizüberfluteter „Digital Natives“ in die Tat um. Sie will selbst als digitale Existenz verschwinden. Nur: vielleicht ist sie dabei konsequenter, als gut wäre.

„Zeiten der Langeweile“ ist das bemerkenswerte Debüt der in Berlin lebenden Autorin und Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Jenifer Becker, die an der Universität Hildesheim zum Einfluss Künstlicher Intelligenz im Schreibprozess forscht. Ihren ersten Roman habe sie komplett ohne KI-Tool geschrieben, sagt sie. Thematisch streift sie dennoch die aktuelle Debatte, in der spätestens seit dem Release von ChatGPT verstärkt die Fragen mitschwingen: Wie viel Technik ist gut für den Menschen? Ist ein Leben ohne digitale Hilfsmittel überhaupt noch möglich – und gewollt?

Wer schon als Teenie im Netz unterwegs war, hat eine lange Datenspur gelegt; unzählbar viele Log-ins generiert und Konten angelegt. Selbstbestimmung über die eigenen Daten? Fehlanzeige. Mila braucht Wochen, um sich zu löschen. Gerade hat sie ihren Job als Dozentin an den Nagel gehängt. Ihr Plan: „Zuerst digitaler Detox und dann der Anfang eines analogen, eintönigen Lebens, wo ich in einem unaufgeregten Büro ohne Social-Media-Auftritt arbeiten würde, dem Druck enthoben, ständig jemanden beeindrucken zu müssen.“ Früh im Buch erfährt man den wahren Grund für den resoluten Schritt: die Angst vorm Gecancelt-Werden.

Mila freut sich auf die anstehende „Langeweile“. Doch erstaunlich schnell nimmt die analoge Selbstermächtigung zwanghafte Züge an, und die junge Frau befindet sich auf direktem Weg ins gesellschaftliche Abseits. Ihr Rückzug bedeutet nämlich nicht nur, dass sie sich nun nicht mehr die Zeit mit ihren Apps vertreiben kann, sondern auch: Einsamkeit. Das Leben um sie herum hat sich längst ins Internet outgesourct, wer sich nicht nonstop online bewegt, ist von der Kommunikation abgeschnitten und hört für die meisten „Freundinnen und Freunde“ ohnehin auf zu existieren. Und auch das echte Leben vor der Haustür ist keine wirkliche Option: In Menschenmengen könnte schließlich jemand Fotos schießen, auf denen sie zu sehen ist, und im Internet posten. Ihre letzten Videokonferenzen als Dozentin hält Mila deshalb ohne Bild. Leider müsste sie auch bei der Bewerbung für eine nächste mögliche Stelle ein Foto hochladen – wer weiß, wo das landet, und ob es wieder einzufangen ist?

Andere Menschen und ihre Smartphones werden zur Bedrohung. Im Fitnessstudio meint sie, bei einer lächerlichen Stretching-Pose fotografiert worden zu sein. Selbst zu einem vielleicht letzten Selfie mit ihrer Oma kann sie sich kaum durchringen. Das Bild wird in der Cloud des Tablets gespeichert, und die wiederum könnte gehackt werden… Der Drang nach analoger Freiheit nimmt skurrile Züge an. Als sich Mila mit einer der wenigen Freundinnen im realen Leben bei „Eis Christina“ in Frankfurt trifft – das Buch spielt in Berlin, Frankfurt und Offenbach, Orte, die biografisch mit der Autorin Jenifer Becker verbunden sind – scheinen dort Jugendliche ihr Gesicht mit einem Bild auf ihren Smartphones abzugleichen. Panik steigt auf: Ist Mila ein Meme geworden? Wegen dieser Aufnahme im Fitnessstudio? „Der Clip crucification stretching routine könnte bereits viral gegangen sein“, überlegt Mila. Ihre Reaktion: sich noch mehr in die Isolation zurückziehen, noch radikalere Schritte gehen. Es ist eine soziale Kamikaze-Aktion, und sie ist so aberwitzig wie tragisch, denn Mila wird sich nicht befreien können. Im Gegenteil: Am Ende tritt genau das ein, was sie am meisten fürchtet.

„Zeiten der Langeweile“ ist ein wahnhafter, ein technologie- und gesellschaftskritischer Roman, der einem elegant die Frage unterjubelt: Wer zieht eigentlich die absurdere Show ab? Die Protagonistin – oder die ständig postende, scrollende, swipende und hetzende Community? Ein Verdacht liegt nah: Die Paranoia ist nicht weniger als Futter einer durchdigitalisierten Gesellschaft. Die Menschheit: gefangen in den Netzen von Datenspinnen - und in ihrer eigenen digitalen Abhängigkeit. Ein Entrinnen? Unmöglich. Langeweile? Keine Chance.