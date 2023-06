Yevgeniy Breygers „Frieden ohne Krieg“: Verwüstetes Land

Von: Christian Thomas

Das verwüstete ukrainische Dorf Bohorodychne. Foto: Ionut Iordachescu/afp © AFP

Eine kleine Ukraine-Bibliothek (34): Yevgeniy Breygers „Frieden ohne Krieg“

Charkiw steht am Anfang, Charkiw gilt das erste Wort in Yevgeniy Breygers „Frieden ohne Krieg“, in seinem dritten, kürzlich erschienenen Gedichtband. Charkiw schon deswegen, weil Breyger 1989 in der Stadt zur Welt kam, hineingeboren in eine jüdische Familie. Denkt Breyger zurück, dann an feindselige Kindheitserfahrungen. Schreibt der Lyriker über Charkiw, sind es Kindheitserinnerungen an Erzählungen in der Familie. Es sind Erfahrungen, gemacht von Überlebenden.

„charkiw soll evakuiert werden, weil die deutschen kommen“, heißt die erste Zeile. Mit Geschichten über Deportationen in den Tod wuchs Breyger auf, seit Kindesbeinen mit Überlebenserinnerungen an die Flucht vorm Massenmord in die Wälder, mit Beschreibungen von Hunger und Schwangerschaft einer Verwandten in Verstecken. Was wachgehalten wurde im Familienkreis, ist jetzt wiedergegeben in einem Zyklus. „du musst das hören“, ist das erste Gedicht überschrieben, worin mehreres mitschwingt: eine eindringliche Aufforderung. Auch die Ablehnung einer Zumutung? Unbedingt eine Selbstverpflichtung.

Chronologisch lässt sich in dem Langgedicht, obwohl es auch ein Bericht ist, nicht berichten. Zumal in Breygers Lyrik eh nichts konventionell vor sich geht. Dem Band vorausgeschickt ein Siebenzeiler, die Anrufung des eigenen Ich, eines „mount-ICH“ – eines zerrissenen Ich: „es ist ein krieg in mir, der will mich ziehn/ zieht aber andre/ und ich denk mich nur/ denk hin“. Blättert man die Seite um, trifft man auf den Satz, versehen mit einem Sternchen: „*Nach dieser Zeile bricht der Krieg aus“.

Als handle es sich um eine Fußnote, wird die Zeile später zweimal wiederholt, beim ersten Mal mit der Erklärung: „kann ich so ein buch überhaupt publizieren? barocke sprache/ fern von alltag, handwerklich meisterklasse, mehr ist mir nicht möglich/ aber DENNOCH/ kein wort zum krieg, kein wort zum?…?/ ich ziehe das buch also zurück und nehme mir vor/ bis oktober neuschreiben/ wie soll das gehen? hab bisher für gedichte ewig gebraucht“.

Obwohl als Zehnjähriger in Deutschland abgestempelt als „Kontingentflüchtling“, eingruppiert mit einem Etikett übelster Vergangenheitsvergessenheit, lernte Breyger an den Literaturinstituten von Hildesheim und Leipzig das Schreiben und Dichten. Sein Lyrikdebüt „flüchtige monde“ machte 2016 die Runde unter Eingeweihten, zog über den Lyrikradius hinaus weitere Kreise. 2019 erhielt Breyger den Leonce-und-Lena-Preis der Stadt Darmstadt. Die Lesung aus dem zehnteiligen Zyklus „Königreiche“, ein Jahr später veröffentlicht in dem zweiten Gedichtband „Gestohlene Luft“, löste bei Anwesenden verklärte Vergleiche aus.

Jüngst die Heimsuchung durch den Krieg in der Ukraine, das verwüstete Land gesehen von Frankfurt aus, wo der Lyriker lebt. Die Ukraine 1941 – die Ukraine 2022. Eine unzulässige Parallele, eine nicht statthafte Analogie? Lyrik, so beharrt auch Breyers Gedicht, hat ihre eigene Logik. Das erste Kapitel steht unter der Überschrift „Heimkern“. Das Motto gesetzt auf schwarzem Papier, die weißen Buchstaben nicht von links nach rechts, sondern von oben nach unten, versetzt angeordnet, jeder für sich, isoliert. Nicht die Buchstaben fügen das Wort zusammen, die Assoziation, über den Gedanken an Heimkehr hinaus auf einen anderen Kern: der der Lyrik ist eine Einkehr, in der es nicht bequem zugeht.

In „Frieden ohne Krieg“ keine Koexistenz mehr von rigoroser Kleinschreibung und konventioneller Rechtschreibung. Es ist ein Band in drei Sprachen, neben Deutsch Passagen auf Englisch, zudem Russisch (da verstehe ich nicht ein Wort). Im letzten Teil geht T. S. Eliot mit seinem Jahrhundertgedicht „The Waste Land“ mit inspirierendem Beispiel voran.

Zur Reihe Eine kleine Ukraine-Bibliothek, nicht chronologisch angelegt, nicht systematisch zusammengestellt, gedacht als Angebot zur Orientierung. Davon ausgehend, dass sich Schauplätze, ob fern oder fremd, durch Bücher von jedem Ort der Welt aus aufsuchen lassen. Yevgeniy Breyger: Frieden ohne Krieg. Gedichte. Kookbooks, Berlin 2023. 80 Seiten, 24 Euro. Am 25. Juli wird Christian Thomas mit Yevgeniy Breyger in Frankfurts Villa Metzler ein Gespräch über dessen Gedichtband sowie die „Kleine Ukraine-Bibliothek“ der FR führen. Zuletzt ins Regal gestellt: „Nebel des Krieges“ hrsg. von Kateryna Mishchenko und Katharina Raabe, „Der Fluch des Imperiums“ von Martin Schulze Wessel, Bernhard Sterns „Fürst Wladimirs Tafelrunde“ sowie Serhii Plokhys „Der Angriff“. Als Nr. 35 wird der von Wolfgang Benz herausgegebene Band „Die Ukraine. Kampf um Unabhängigkeit“ vorgestellt.

Schon im Februar 2022, seltsame Koinzidenz, war Breyger in der Zeitschrift „Schreibheft“ einer von fünf Lyrikern und Lyrikerinnen, die für den Auftakt des von Eliot 1922 veröffentlichten Langgedichts eine Neuübersetzung eingereicht hatten, verschiedene Vorschläge über die Welt nach dem Ersten Weltkrieg, über das „brache, öde, wüste Land“, angefangen mit Variationen über die erste Zeile über den „April“, den mal „fiesesten“, mal „strengsten“ Monat oder die „schlimmste Zeit“ – bei Breyger ist’s der „grausamste Monat“.

In Eliots erste Zeile, „april is the cruellest month“, hat Breyger bereits eingegriffen. Getilgt das Wort „breeding“: kein Ausbrüten mehr – Auflösung. In „Frieden ohne Krieg“, Abwandlung und Weiterbildung des Vorbilds, finden wir ein gestörtes Metrum vor, einen stolpernden Versfuß, verschluckte Silben, gekappte Endungen. Es sind uralte Symptome der Lyrik, Konfliktstoff bereits vor 400 Jahren, 1624 bei Martin Opitz, aus den Kindertagen der „deutschen Poeterey“.

Der „einbruch des tags“ sprengt (im gleichnamigen Gedicht) vollends die Syntax. Aufgebracht legt sich Breygers politische Gedankenlyrik mit der Gegenwart an, mit offener Propaganda oder verschlagenen Friedensengeln. Das lyrische Ich opponiert nicht nur gegen Talkshows, sondern Literaturfestivalshows. Wenn in Diminutiven die Behördenhybris von deutschen „ämtchen“ entlarvt wird, schwingt in der (russischen) Verniedlichung umso mehr Verbitterung mit, wo doch „Erwachsenwerden den Groben vorbehalten“ ist (in „Gestohlene Luft“). Die Klage ist so präsent wie der Seufzer oder die comicartige Lautmalerei. Stil greift zum Sound, Alltagssprech um sich: „ich drift weg“.

Dass Breyger, der zu reimen versteht, es hier bis auf vier, fünf Ausnahmen unterlässt, lässt einen Binnenreim auf „sobibor“, das NS-Vernichtungslager, umso drastischer hervortreten. Radikal das Bekenntnis zur „MUTTERSPRACHE“, über die es heißt: „nichts kann mich schockieren, aber alles bringt mich zum weinen/ alles zum heulen, aber ich kann nicht verneinen/ dass ich glücklich bin“.

Eine verdeckte Andeutung, eine, die auf ein Vorbild verweist, Paul Celans „Todesfuge“? Wie vielfältig die Bezüge sind, die beschwiegenen ebenso wie die ausgesprochenen, belegte bereits der Gedichtband „Gestohlene Luft“. Der Titel greift einen Gedanken Ossip Mandelstams auf, der 1938 durch den „Großen Terror“ Stalins zu einem Opfer des Gulags wurde.

Mandelstams „gestohlene Luft“ – dazu das Wasser als Urelement. Bei Breyger sieht sich das lyrische Ich durch das Fruchtwasser von Spätromantikern schwimmen, durch die Gedichte des Tschechen Karel Hynek Mácha sowie der Polen Adam Mickiewicz und Juliusz Slowacki. Die Verse gehen die Lebensetappen eines Ich ab, dabei verweisen sprachliche Ungereimtheiten auf existentielle, unreine Reime auf Brüche in der Biographie. Allein: Leben reimt sich auf daneben – wobei dieses „daneben“ die Nähe bei einem Mitmenschen sucht.

Der Krieg ist in Breygers Lyrik von anhaltender, von einer überzeitlichen Gegenwart. Ein Wort durchzieht den Zyklus, das Adverb „immer“. Kein humaner Fortschritt, die „Zentrifugalkraft der Zeit“ (Mandelstam) führt bloß Variationen heilloser Verletzungen des Humanen mit sich. Ein mythisches Verständnis von Zeit, ein zyklisches. Das Tempus der Gedichte ist (zumeist) das Präsens: „wohin zieht ihr mich? wohin legt ihr mich?/ wohin folgt ihr mir? worin zeigt ihr euch?“ Das scheint anzuschließen an die Zeile: „Wir werden mit den Toten geboren“, heißt es bei Eliot, und gleich darauf in seinem Zyklus „Vier Quartette“: „Sieh, sie kehren wieder und führen uns mit.“ Daran wiederum schließt Breyger an: „sieh her, du sitzt/ zwischen den üblichen toten.“